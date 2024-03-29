تنمية أعمالك مع IBM Cloud

حلول جاهزة للاستخدام مع الذكاء الاصطناعي وآمنة وهجينة حسب التصميم
انضم إلى IBM Partner Plus ابدأ استخدام IBM Cloud مجانًا
أحد المتسلقين يساعد متسلق آخر في الوصول إلى قمة صخرة عملاقة
مميزات IBM Cloud IBM Cloud هي السحابة المؤسسية المخصصة لأحمال التشغيل الأكثر حساسية. فمن خلال أكثر من 230 حلاً سحابيًا عامًا، تساعد منصتنا العملاء على زيادة الوقت اللازم لتحقيق القيمة، مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO). وهي مجهّزة للعمل مع الذكاء الاصطناعي وآمنة وهجينة من حيث التصميم، حيث توفر سحابة عالية المرونة والأداء والأمان والتوافق.
المرونة

تمكين أعمالك من الاستمرار في التشغيل حتى مع وجود عطل
الأداء

تلبية احتياجات عملائك بمستوى عالٍ من المرونة
الأمان

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل آمن لتعزيز تحول الأعمال
الامتثال

الامتثال لمتطلبات سيادة البيانات المتطورة
التكلفة الإجمالية للملكية

تقليل الإنفاق مع زيادة القيمة من الخدمات السحابية إلى أقصى حد ممكن
في نشرات الأخبار
زميلان في العمل ينظران إلى إعداد شاشة مزدوجة في مساحة مكتبية كبيرة وحديثة ويناقشان المشكلات الفنية معًا
يمكن لعملاء VMWare الآن إدارة الاستثمارات التقنية مع زيادة الأمان والمرونة مع IBM Cloud for VMware المدعوم من Wipro اقرأ المزيد
فني يعمل على كمبيوتر محمول في غرفة خوادم
تقدم IBM أداءً وكفاءة محسّنين للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بفضل حوسبة NVIDIA المسرعة
رقاقة سيليكون تناظرية للذكاء الاصطناعي مع أنماط الرقاقات الدقيقة
Intel و IBM تتعاونان لتوفير أداء أفضل من حيث التكلفة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي
زملاء عمل من أعراق مختلفة يعملون في غرفة خادم الكمبيوتر
تقدم FNTS خدمات الخوادم الافتراضية المدارة من IBM
رقاقة دقيقة تحت المجهر
ستنشر IBM Cloud مسرعات ™AMD Instinct MI300X لدعم أداء أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء
منظر جوي لمستودع مع شاحنات
يضمن IBM Partner Mainline استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث بسلاسة لشركة National Van Lines باستخدام خادم IBM Power Virtual Server
كن شريكًا لنا يمكنك تحقيق النمو وبناء الخبرات والوصول إلى المزيد من الفوائد مع تقنية IBM Cloud وموارد التدريب والتطوير لتقديم بنية أساسية سحابية عالية المرونة والأداء والأمان والتوافق مع الذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد
توسيع نطاق المؤسسة

بصفتك بائعًا مستقلاً أو مزودًا للتكنولوجيا المالية أو مزودًا لحلول البرمجيات كخدمة أو مزودًا للخدمات المُدارة، يمكنك ابتكار حلولك وتوسيعها والارتقاء بها على IBM Cloud.
الأداء

الوصول إلى خدمات سحابة هجينة على مستوى المؤسسات وخدمات الذكاء الاصطناعي—من خلال شبكة من الموزعين ذوي القيمة المضافة وكتالوج السحابة على الإنترنت.
تحسين عائد الاستثمار

تبسيط عمليات التسليم وتسريعها مع شبكة من الخبراء.
كن شريكًا ناجحًا

شراكة تنمو معك. تركز IBM Partner Plus على الخبرة والنطاق والتأثير لتبسيط كيفية عملنا معًا. فالرؤية الواضحة لما تكسبه هي خارطة طريق لتوسيع نطاق أعمالك.
سيدات أعمال يصافحن بعضهن البعض في المكتب
انضم الآن
رسم توضيحي لسيدتين، إحداهما ترشد والأخرى تستمع، مع مساعدة بصرية خطوة بخطوة

تعرف على كيفية الانضمام كشريك في IBM Cloud مع دليل المستخدم خطوة بخطوة.
رسم توضيحي للرموز التي تصور ميزات البحث والبناء والتصفية اللازمة والميزات التوضيحية

تمتع بالوصول إلى الموارد لإطلاق العنان لمزايا تتماشى مع رحلة البناء الخاصة بك.
رسم توضيحي لأربع شاشات افتراضية مع التفاصيل والرسوم البيانية والتقارير

احصل على إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية بيع برامجك أو خدماتك أو بنياتك القابلة للنشر على IBM Cloud.
شركاء الخدمات المالية

دعنا نبني حلول سحابية غنية بالأمان لقطاع الخدمات المالية. وسّع نطاق الوصول إلى المؤسسات المالية، وعالج أهم مخاوف المؤسسات بشأن عمليات النشر السحابية وسرّع وقت تحقيق الإيرادات.
ناطحات سحاب متعددة الألوان مضاءة ليلاً في منظر جوي ليلي في تشنغدو، مقاطعة سيتشوان، الصين
تعرف على المزيد
انطلق إلى السوق مع IBM

كتالوج IBM Cloud هو قناة مبيعات رقمية لتقديم حلولك وبيعها بسلاسة لعملاء IBM Cloud في جميع أنحاء العالم.

الفواتير الموحدة

كن الشريك المفضل لعملاء الشركات الذين لديهم عقود IBM Cloud، من خلال نظام فوترة واحد.
تسريع وقت الوصول إلى السوق

4 أسابيع لإعداد منتجاتك المدفوعة من أي شيء كخدمة (XaaS) ونشرها.
الانفتاح على عملاء جدد

يمكنك تنمية أعمالك بالاستفادة من نظام IBM البنائي للبائعين والموزعين وخبراء تكامل الأنظمة والعملاء الثابتين.
زيادة الإيرادات

تأتي 15% من إيرادات موردي البرمجيات المستقلين من أسواق المنصة السحابية.
ابدأ العمل على كتالوج IBM Cloud

قصص شركاء IBM

Base Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
فوائد العمل مع IBM: أعمالك. عملاؤك. أولويتنا. كونك شريك أعمال IBM لحلول الحوسبة السحابية يفتح أمامك عالمًا من الفرص التي يمكن أن تساعدك أنت وعملاءك على بدء أعمالك وتعزيزها —ما يساعدك أنت وعملائك على النجاح. أرصدة ®IBM Cloud

احصل على أرصدة IBM Cloud للتجارب مع موظفيك أو عملائك.

 أسعار خصم خاصة للعملاء

استخدم أسعار الخصم الخاصة لإنشاء حلول متكاملة لإعادة بيعها لعملائك.

 صناديق تنمية الأسواق

تأمين أموال تطوير السوق لاستخدامها في أنشطة الانطلاق إلى السوق.

 تخطيط الحساب المشترك

الوصول إلى جلسات تخطيط الحسابات المشتركة لفرص IBM Cloud الجديدة.

 دعم التدريب وخصومات على الشهادات

استفد من خبرات فريقك الحالية واحصل على خصومات على شهادات التدريب لموظفيك.

 خارطة الطريق والمناقشات الإستراتيجية

احصل على إمكانية الوصول إلى معاينات خارطة الطريق والمناقشات الإستراتيجية للمنتجات والميزات الجديدة.

 خيارات دعم مصممة حسب الطلب

استمتع بخيارات دعم مفيدة لعملائك، والتي تتوافق مع اتفاقيات مشاركة العملاء (اتفاقية مستوى الخدمة/ اتفاقية المستوى التشغيلي).

 أرصدة الخدمات المهنية

تعاون مع ™IBM Garage ومختبر خدمات IBM Cloud لإثباتات المفهوم والتقييمات الخاصة بعملائك.

 التوثيق والتوجيه

احصل على إمكانية الوصول إلى وثائق وإرشادات مفصلة لجميع خدمات IBM Cloud.
عروض الميزات والحوافز

رصيد VPC بقيمة 1000 دولار أمريكي

قم بتطبيق الرمز VPC1000 عند التزويد للحصول على 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في موارد الحوسبة والتخزين والشبكات الخاصة بك.

 اعرف المزيد

رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي

استخدِم رصيدًا بقيمة 500 دولار أمريكي متوفرًا للمستخدمين الجُدد في IBM Cloud Code Engine وMongoDB.

 اعرف المزيد

رصيد بقيمة 500 دولار أمريكي

استخدِم رصيدًا بقيمة 500 دولار أمريكي متوفرًا لجميع مستخدمي خدمة IBM Cloud Object Storage الجُدد.

 اعرف المزيد

رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي

ستحصل على رصيد مقابل أول 200 دولار أمريكي من التطبيقات والخدمات التي نقدمها لك على حسابنا. جرّب أي منتج من منتجات IBM Cloud باستخدام هذا الرصيد، حيث يكون متاحًا لمدة 30 يومًا.

 اعرف المزيد
العروض الرئيسية ™IBM Cloud for Financial Services

اكتشف لماذا يُعد IBM Cloud للخدمات المالية الخيار الملائم لأكثر من 100 شريك أعمال، بما في ذلك Bank of America وBNP Paribas.¹

 الوصول إلى موارد الشركاء تعرف على المزيد حلول BM Cloud for VMware

تحقيق عائد استثمار بنسبة 201% عند نشر IBM Cloud لحلول VMware وتحقيق وفورات تصل إلى 1.2 مليون دولار أمريكي من زيادة الكفاءة التشغيلية.

 الوصول إلى موارد الشركاء تعرف على المزيد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

يمنحك اختيار IBM Cloud لمتطلبات وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك وصولاً مباشرًا إلى واحدة من أكثر عمليات اختيار الخوادم مرونة في المجال.

 الوصول إلى موارد الشركاء تعرف على المزيد IBM® Power® Systems Virtual Server على IBM Cloud

نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك.

 الوصول إلى موارد الشركاء تعرف على المزيد SAP على ®IBM Cloud

تحقيق عائد استثمار بنسبة 201% عند نشر IBM Cloud لحلول VMware وتحقيق وفورات تصل إلى 1.2 مليون دولار أمريكي من زيادة الكفاءة التشغيلية.

 الوصول إلى موارد الشركاء تعرف على المزيد عروض IBM Cloud أخرى

تعرف على المزيد حول قدرات السحابة ذات الأداء المكثف مثل الحوسبة عالية الأداء وكيفية التحديث باستخدام OpenShift على IBM Cloud.

 الوصول إلى موارد الشركاء تعرف على المزيد

تنمية أعمالك مع IBM Cloud

 

ابدأ خطة عملك لبدء البناء ونشرها على IBM Cloud.

 احصل على شهادة IBM Cloud