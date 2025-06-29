تُعَد RISE with SAP on IBM Power Virtual Server نقطة تحوُّل لأكثر من 10,000 شركة تُدير حاليًا تطبيقات SAP الحيوية على خوادم IBM Power. تم تصميم خيار hyperscaler الجديد هذا لنقل أعباء عمل SAP S/4HANA من خوادم IBM Power المحلية إلى السحابة خلال 90 يومًا وتحسين وقت ترحيل SAP S/4HANA Cloud بنسبة تصل إلى 15-25% مقارنةً بالانتقال من Power إلى بيئات x86.

تشتهر منصة IBM Power لقدرتها على تقديم أعلى مستويات من التوافر والأمان بين الخوادم المعتمدة من SAP. بالنسبة إلى العملاء الذين يشغِّلون بيئة SAP على خوادم IBM Power أو x86، يقدِّم IBM Power Virtual Server منصة آمنة ومرنة لتشغيل أكثر العمليات الحيوية للأعمال. كما يمكنهم الاستفادة من خدمات منصة IBM Cloud لبناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على مصادر بيانات SAP وغير SAP.

تُعَد رحلة IBM الخاصة بتحديث RISE with SAP عبر 175 دولة باستخدام SAP Cloud ERP Private على IBM Power Virtual Server، وفقًا لـ SAP، إحدى أكبر مشاريع التحول المؤسسي في العالم. وهي شهادة على كفاءة هذا الحل وموثوقيته. أدى ترحيل عمليات الاقتباس إلى التحصيل، والمالية، والتصنيع إلى SAP S/4HANA Cloud Private إلى خفض تكاليف عمليات البنية التحتية بنسبة 30%، مع استمرار التشغيل بنسبة توافر 100% منذ بدء التشغيل.