RISE with SAP على IBM Power Virtual Server
مُصمم للانتقال السريع والسلس إلى RISE with SAP

RISE with SAP على IBM Power Virtual Server لمساعدتك على تسريع عملية التحول مع SAP S/4HANA 

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انتقال أسرع وأكثر سلاسة إلى RISE with SAP

على مدار أكثر من نصف قرن، استخدمت الشركات البنية التحتية لشركة IBM لاستضافة أنظمة SAP الحساسة للمهام لعملياتها على مدار الساعة وحماية بيانات الأعمال الحساسة. وكخطوة تالية للمساعدة على تسريع انتقالها إلى تخطيط موارد المؤسسات السحابية، تقدم SAP خادم IBM Power Virtual Server كبنية تحتية سحابية فائقة التوسعة لـ RISE with SAP.  

 

تجمع RISE with SAP بين الخدمات القائمة على النتائج، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة مع SAP S/4HANA، ومنصات إضافية لإعادة التفكير في نموذج تشغيل المؤسسة. يوفر IBM Power Virtual Server ميزة فريدة للمؤسسات التي تدير مشهد SAP على خوادم IBM Power: فهو مصمم لتحقيق انتقال أسرع وأكثر سلاسة إلى RISE with SAP.
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تسريع تبني RISE with SAP باستخدام IBM Power Virtual Server
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الفوائد تسريع تبني RISE with SAP باستخدام IBM Power Virtual Server 90 يومًا

مصمم خصوصًا لنقل أحمال تشغيل SAP S/4HANA من IBM Power Systems محليًا إلى السحابة في غضون 90 يومًا

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تم تصنيفه حسب التوافر كأحد الخوادم المعتمدة من SAP

 اطلع على التقرير 6X

عدد ثغرات حرجة أقل في مراقب الأجهزة الافتراضية لخوادم Power منذ عام 2020 مقارنةً بالسحابة المعتمدة من SAP التي تستخدم برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الأخرى*

 

 اطلع على كتالوج الأمان
برنامج الاستثمار
للمساعدة على تسهيل انتقال العملاء إلى RISE with SAP على Power Virtual Server، تطلق IBM برنامج استثمار مخصصًا لدعم التقييمات الفنية في المراحل المبكرة من قبل شركات تكامل الأنظمة أو شركاء إعادة البيع، وتنفيذ عمليات الترحيل، ونشر أحمال التشغيل المحيطة بخلاف RISE (SAP وغير SAP) إلى السحابة. تعرف على المزيد
أحد أكبر مشاريع تنفيذ RISE with SAP في المجال
يتم الآن تنفيذ عمليات تحويل الأسعار إلى نقدية وعمليات تحويل السجلات إلى تقارير من IBM على RISE with SAP على IBM Power Virtual Server. يدعم هذا النشر 150 ألف مستخدم في أكثر من 175 دولة وتم نقله إلى RISE with SAP في 18 شهرًا. تعرف على المزيد
أصبح الكفاح من أجل ترحيل SAP إلى السحابة أسهل من أي وقت مضى
وجدت أبحاث IDC ما يلي:  

 

  1. تتمثل أهم 3 أسباب لنقل جميع أحمال تشغيل SAP إلى IaaS في الأداء، وحماية البيانات، ودعم الترحيل السحابي.
  2. تتمثل أهم 3 أسباب لنقل SAP HANA على وجه التحديد إلى IaaS في التحكم في البيانات، والتكامل الأسهل مع أجزاء أخرى من مشهد SAP، وأداء أكبر للعمليات والتحليلات.
  3. تتمثل أهم 3 أسباب لاختيار مزود IaaS معين في الأمان الأفضل، وامتلاك IaaS الافتراضي الأفضل أداء، والفعالية الأكبر من حيث التكلفة.

 

 

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