ما هو محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة؟

تتكون كل شريحة ذاكرة وميضية NAND من مصفوفة من الكتل، تُعرف أيضًا باسم شبكة، وداخل كل كتلة، توجد مصفوفة من خلايا الذاكرة، تُعرف باسم الصفحات أو القطاعات. يمكن أن يختلف عدد البتات المخزنة في كل خلية، وعادةً ما يتم تصنيفها إما كخلايا أحادية البت (أي "خلايا المستوى الأحادي" أو "SLC")، أو خلايا ثنائية وثلاثية البتات (أي "خلايا المستوى المتعدد/MLC" و "خلايا المستوى الثلاثي/TLC")، أو خلايا رباعية البتات ("QLC"). يتميز كل نوع من الخلايا أيضًا بنقاط قوته وضعفه. فبينما تُعرف خلايا SLC بموثوقيتها وسرعاتها العالية وأسعارها، تتمتع خلايا QLC بميزة كونها أقل تكلفة. يمكن لكل شبكة تخزين ما بين 256 كيلوبايت و 4 ميغابايت. تعمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) كوحدة تحكم لأي عمليات قراءة أو كتابة للذاكرة. حجمها ومتطلبات الطاقة المنخفضة تجعلها مثالية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

تحاول محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) محاكاة محركات الأقراص الثابتة (HDDs) من خلال استخدام ذاكرة الحالة الصلبة غير المتطايرة، لكنها أسرع بكثير من محركات الأقراص الثابتة التقليدية أو الأقراص المرنة. تعاني محركات الأقراص الثابتة من زمن انتقال واستجابة كامن متأصل ناتج عن التأخيرات الميكانيكية في دوران القرص وحركة رأس القراءة/الكتابة. نظرًا لأن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لا تحتوي على أجزاء متحركة، فإن زمن الانتقال والوقت اللازم للوصول إلى البيانات وتخزينها ينخفض بشكل كبير.

وفقا لشركة Gartner (الرابط موجود خارج ibm.com)، تبرز محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة كمنصة التخزين المفضلة لدعم أعباء عمل البيانات المنظمة، وهو ما يغذيه الابتكار حول الذاكرة الوميضية NAND وتقنية ذاكرة فئة التخزين (SCM). ويتوقعون أنه بحلول عام 2025 سيتم استبدال أكثر من 40% من جميع أنشطة إدارة ودعم تخزين تكنولوجيا المعلومات المحلية بتخزين مُدار كخدمة، بزيادة عن أقل من 5% في عام 2021.