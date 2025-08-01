إن بيانات الاتصالات الرقمية الحديثة غير منظمة إلى حد كبير، مما يعني أنها لا تتوافق مع (ولا يمكن تنظيمها بسهولة في) قاعدة البيانات العلائقية التقليدية التي تحتوي على صفوف وأعمدة. وهي تتضمن البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والصور وصفحات الويب وملفات الصوت وبيانات المستشعر وأنواعًا أخرى من الوسائط ومحتوى الويب (نصيًا أو غير نصي).

يتم بث كل هذا المحتوى باستمرار من وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والهواتف المحمولة والأجهزة الذكية. على سبيل المثال، تستخدم خدمات البث مثل Netflix تخزين الكائنات لتخزين مكتباتها الضخمة من الأفلام والعروض وتقديمها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما يتيح الوصول الفوري من أي جهاز ومن أي مكان.

مع تخزين الكائنات، يمكنك تخزين وإدارة أحجام بيانات تتراوح من التيرابايتات (TB) إلى البيتابايتات (PB) وما بعدها - بما في ذلك عمليات النشر على نطاق الإكسابايت التي تدعم أكبر المنصات السحابية والتطبيقات كثيفة البيانات اليوم.

تواجه الشركات اليوم تحديات مستمرة تتعلق بتخزين كميات هائلة من البيانات وإدارتها بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يوفر تخزين الكائنات حلاً قويًا لاحتياجات تخزين البيانات الحديثة حيث يوفر قابلية التوسع مقارنةً بالتخزين التقليدي القائم على الملفات أو الكتل.

وتقدر دراسة أجرتها DataIntelo سوق تخزين الكائنات العالمي بحوالي 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتتوقع الدراسة أيضًا أن ينمو إلى ما يقرب من 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.7%.1 يعكس هذا النمو الحاجة المتزايدة للتعامل مع البيانات غير منظمة، وزيادة تبني استخدام السحابة، والاعتماد المتزايد على تحليلات البيانات الكبيرة.