ما المقصود بالتخزين كخدمة (STaaS)؟

التخزين كخدمة (STaaS) هو نموذج اشتراك توفر فيه الشركات تكاليف أولية ونفقات العمالة من خلال تفريغ أحمال تشغيل البيانات وإدارتها إلى منصات تخزين البيانات التابعة لجهات خارجية. تتطلب حلول STaaS عادةً مساحة تخزين مستأجرة على السحابة العامة، ولكنها قد تتضمن البنية التحتية للتخزين المحلي.
كان هناك سببان وراء إنشاء STaaS:
تم تطوير التخزين كخدمة في البداية كبديل منخفض التكلفة، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تملك ميزانيات كافية لتمويل جميع تكاليف التخزين السحابي وإدارة جميع احتياجات تخزين البيانات. الآن، يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام استخدام أساليب التخزين كخدمة. وهي تفعل ذلك بالفعل.
يُطلق على شركات التكنولوجيا التي تدير منصات تخزين البيانات التابعة لجهات خارجية والتي تقدم خدمات التخزين كخدمة اسم مزودي الخدمات السحابية (CSPs).
تهيمن ثلاثة أنواع من التخزين على مجال تخزين البيانات وأي مناقشة حول التخزين كخدمة:
تبدأ العلاقة الرسمية بين المؤسسة ومزود خدمة التخزين كخدمة (STaaS) بصياغة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). تُلزم هذه المستندات التعاقدية المؤسسة قانونيًا بمزودي الخدمة، وتحدد التسعير المتضمن وتضع متغيرات أخرى متعلقة بالخدمة المُدارة (مثل سعة التخزين وتكلفة كل جيجابايت مخزنة وتكلفة كل عملية نقل بيانات).
غالبًا ما تستند مناقشات التخزين كخدمة إلى الاختلافات المتصورة بين البيانات "الباردة" والبيانات "الساخنة". تُعد البيانات الباردة ذات أهمية محدودة حاليًا، في حين أن البيانات الساخنة هي المعلومات التي يُعتقد أنها قيد الاستخدام النشط، ومن ثَمَّ تُعد مهمة.
التشبيه الأكثر وضوحًا هنا يرتبط بالطعام. البيانات الساخنة مثل الطعام الساخن. يجب أن تُقدم بسرعة، لذلك يجب أن يكون حل التخزين الخاص بها قادرًا على توفير قدر من المرونة لتمكين هذه الخدمة السريعة. تظل البيانات الساخنة على الطاولة، جاهزة للتقديم. تشبه البيانات الباردة إلى حد كبير بقايا الطعام، وهي كالطعام الذي كان ساخنًا سابقًا ويحتاج إلى الحفاظ عليه بأمان من خلال التبريد. تنتقل البيانات الباردة إلى التخزين البارد. وبالنسبة إلى البيانات التي ربما تعيد تسخينها وربما لا، فهناك دائمًا المُجمّد.
من المؤكد أن مثل هذه الفروق الساخنة/الباردة تعتمد على وجهة النظر الشخصية. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الكثير من البيانات (وربما معظمها) تتعرض لتغيرات جذرية في تصنيفها خلال دورة حياتها. ومع ذلك، فإن تحديد أولويات البيانات حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتوقعة هو إحدى الطرق لتصنيف المعلومات—من خلال تقسيم البيانات حسب تصنيفها المفترض.
يعتمد نموذج التسعير البديل على الكفاءة من حيث التكلفة فقط. على الرغم من أن النموذج الفعال من حيث التكلفة سيوفر أقل التكاليف الإجمالية في معظم الحالات، فإن هناك مشكلة تتمثل في محدودية الوصول أو الأداء دون المستوى. لماذا؟ لأن النموذج الفعال من حيث التكلفة يتم تسعيره لاستيعاب البيانات الباردة فقط. إذا كانت البيانات المعنية عبارة عن معلومات من المرجح أن تحتاجها المؤسسة وتستخدمها كثيرًا، فقد يكون من الأفضل لك أن تجد وسيلة تخزين أخرى.
كما يصبح تصنيف البيانات مهمًا جدًا للمساعدة على ضمان توفير خدمات تخزين البيانات بسلاسة. بالنسبة إلى البيانات ذات درجة الحرارة المرتفعة (والأهمية الأعلى)، تصبح اتفاقيات مستوى الخدمة المعمول بها حساسة بشكل خاص. هنا يأتي دور توضيح الأمور مثل سرعات الوصول ومدة التشغيل المتوقعة بصراحة، وحيث يجب أن تعرف الشركة ما إذا كانت احتياجات تخزين البيانات الخاصة بها متشابهة مع مزود الخدمة السحابية.
تفضل المؤسسات سهولة استخدام التخزين كخدمة (STaaS) والطريقة التي تدير بها عمليات التخزين، حتى مع استمرار تصاعد احتياجات التخزين. فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن يوفرها التخزين كخدمة:
من المفارقات أن الشيء نفسه الذي يمكّن التخزين كخدمة—الحوسبة السحابية—مسؤول أيضًا عن بعض الجوانب السلبية لاستخدام التخزين كخدمة:
لقد أثبتت خدمة التخزين كخدمة فائدتها الكبيرة في العديد من الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات والحفاظ عليها، بما في ذلك حالات الاستخدام التالية:
تتصدر ثلاث شركات تقنية كبرى قائمة أكبر مزودي خدمات التخزين كخدمة. وفقًا لإحصائيات فبراير 2024 الصادرة عن مجموعة Synergy Research Group، فإنهم يسيطرون مجتمعين على ما يقرب من ثلثي سوق البنية التحتية السحابية العالمية:
العديد من مزودي الخدمات السحابية الآخرين يخدمون هذا السوق أيضًا. يشمل المستوى الثاني من الشركات عادةً الشركات التالية:
1. سوق السحابة يستعيد بريقه؛ الذكاء الاصطناعي يُسهم في دفع الإنفاق السحابي في الربع الرابع إلى مستويات قياسية جديدة، Synergy Research Group، بتاريخ 1 فبراير 2024 (محتوى الرابط موجود خارج موقع IBM.com)
استكشف أساسيات أمن البيانات وتعرَّف على كيفية حماية أكثر أصول مؤسستك قيمة؛ البيانات. تعرَّف على أنواع الأدوات والاستراتيجيات المختلفة التي ستساعد على حماية المعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
سترشدك هذه الندوة عبر الإنترنت عند الطلب إلى أفضل الممارسات لزيادة الأمان، وتحسين الكفاءة، وضمان استعادة البيانات باستخدام حل متكامل مصمم لتقليل المخاطر وفترات التعطل. لا تفوِّت المعارف المستمدة من خبراء الصناعات.
تعرَّف على كيفية التغلب على تحديات البيانات لديك من خلال التخزين عالي الأداء للملفات والكائنات، والمصمم لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مع ضمان أمن البيانات وقابليتها للتوسع.
تعرَّف على أنواع الذاكرة الوميضية والتخزين واستكشف كيفية استخدام الشركات لتقنية الذاكرة الوميضية لتعزيز الكفاءة، وتقليل زمن الانتقال، وضمان استدامة بنية تخزين البيانات في المستقبل.
يُعدّ IBM Storage DS8000 نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا لأنظمة IBM zSystems وخوادم IBM Power.
IBM Storage هي مجموعة من أجهزة تخزين البيانات والتخزين المعرف بالبرامج وبرامج إدارة التخزين.
توفر IBM دعمًا استباقيًا لخوادم الويب والبنية التحتية لمراكز البيانات لتقليل فترة التعطل وتحسين توفر حلول تكنولوجيا المعلومات.
بدءًا من إدارة البيئات السحابية الهجينة إلى ضمان مرونة البيانات، تُمكِّنك حلول التخزين من IBM من استكشاف رؤى قيِّمة من بياناتك مع الحفاظ على حماية قوية ضد التهديدات.