استفِد من قيمة البيانات ذات الصلة على نطاق واسع للتكيف بسرعة مع الأسواق الديناميكية، ولتعزيز إنتاجية القوى العاملة، دون المساس باحتياجات الأعمال.
وفِّر منصة عالمية عالية الأداء وقابلة للتطوير وفعَّالة، مصممة لإطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وأعباء العمل كثيفة البيانات.
عزِّز الابتكار ووسِّع نطاق تحديث التطبيقات من خلال النشر المتسارع لأعباء عمل الأجهزة الافتراضية والحاويات وأعباء الذكاء الاصطناعي عبر البيئات المحلية والسحابية وأجهزة الحافة.
مكِّن المؤسسات من حماية البيانات الحساسة واستئناف العمليات الحيوية بسرعة بعد الهجمات الإلكترونية أو الكوارث غير المتوقعة، من خلال قدرات قوية على الصمود والامتثال.
اكتشِف كيف تمكَّنت المؤسسات في مختلف المجالات من تحويل العمليات وتحقيق نتائج رائعة باستخدام حلول تخزين البيانات المبتكرة.
حققت Mondi Group زيادة بنسبة 20% في أداء تطبيق SAP S/4HANA وضمان 100% من وقت التشغيل باستخدام IBM Storage FlashSystem 7300، ما عزَّز الكفاءة والموثوقية.
تمكَّنت Orange Caraïbe من تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 94%، وتقليل أوقات المعالجة بنسبة 30%، وإتاحة الفرصة للموظفين للابتكار باستخدام FlashSystem 7200.
تمكَّنت Pixitmedia من تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 75% وتسريع نقل الملفات من ساعات إلى دقائق باستخدام IBM Storage Scale لتحسين سرعة التحرير والتعاون العالمي.
تمكَّن المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية من تحسين التخزين للتعامل مع 150 عامًا من البيانات المناخية، مع دعم كل من التحليل التاريخي واحتياجات التنبؤ في الوقت الفعلي.