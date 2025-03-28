ما المقصود بالتوفر العالي؟

يجب أن تكون أنظمة التوفر العالي قادرة على تحمل حالات الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المجدولة والكوارث على مستوى الموقع. وفي العادة، تعطينا أنظمة التوفر العالي ميزتين:

يجب أن تكون متوفرة للاستخدام بنسبة تُقارب 100% من الوقت.

يجب أن تكون قادرة على تلبية مجموعة معينة من توقعات المستخدم المحددة مسبقًا.

ومع تزايد عدد مبادرات التحول الرقمي وما يتبعها من تحرك العديد من الخدمات نحو التقنيات السحابية، أصبحت حلول التوفر العالي تُقدَّم الآن من قِبَل العديد من شركات التكنولوجيا والبرامج كخدمة (SaaS) ، بما في ذلك Microsoft وAmazon (AWS)، وIBM وRed Hat والمزيد.

يعد التوفر العالي لأنظمة تقنية المعلومات مهمًا بشكل خاص في الصناعات التي تعتمد فيها التطبيقات الحساسة على وجود نظام لا تحدث فيه فترات تعطل أو تحدث نادرًا. على سبيل المثال، في المستشفيات ومراكز البيانات، يعتمد المستخدمون على حلول التوفر العالي لأداء العديد من الوظائف اليومية الاعتيادية. إذا لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى نظام ما لأي سبب من الأسباب، فإنه يتم اعتباره "غير متوفر". تُعرف الفترة الزمنية التي يكون فيها النظام غير متوفر للمستخدمين بفترة التعطل.