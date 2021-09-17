ما هو الخادم السحابي؟

IT infrastructure

ما هو الخادم السحابي؟

الخادم السحابي هو بنية تحتية قوية، مادية أو افتراضية، يستضيفها عن بُعد مزود خدمة سحابية، وتُستخدم لتقديم التطبيقات أو معالجة المعلومات أو توفير التخزين.

يتم إنشاء بعض الخوادم السحابية باستخدام برامج المحاكاة الافتراضية التي تقسّم خادمًا ماديًا واحدًا (يعمل بدون نظام تشغيل) إلى خوادم افتراضية متعددة. يستخدم مزودو الخدمات السحابية نموذج البنية التحتية كخدمة (IaaS) لإتاحة الخوادم الافتراضية أو التي تعمل بدون نظام تشغيل للعملاء.

الميزات الرئيسية لخدمات السحابة

  • البنية التحتية للحوسبة يمكن أن تكون مادية (بدون نظام تشغيل)، أو افتراضية، أو مزيجًا من الاثنين حسب حالة الاستخدام.

  • تتمتع بجميع القدرات التي يوفرها الخادم المحلي.

  • تمكّن المستخدمين من معالجة أحمال التشغيل المكثفة وتخزين كميات كبيرة من المعلومات

  • يتم الوصول إلى الخدمات المؤتمتة عند الطلب من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)

  • تمنح المستخدمين خيار الدفع الشهري أو الدفع حسب الاستخدام

  • يمكن للمستخدمين اختيار خطة استضافة مشتركة قابلة للتوسّع وفقًا لاحتياجاتهم
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ما الذي يجعل الخوادم السحابية الخيار الأمثل؟

فعالية التكلفة

مع الخوادم السحابية، تدفع المؤسسات مقابل ما تحتاج إليه فقط، مما يقلل من النفقات المرتبطة بصيانة أجهزة الخوادم.

قابلية التوسع

يمكن للمستخدمين توسيع نطاق موارد الحوسبة والتخزين لتلبية الاحتياجات المتغيرة. وهذا مفيد للمجموعة ذات الاحتياجات المتقلبة.

التكامل

تُشبَّك خوادم السحابة الخاصة بالمؤسسة لضمان الاتصال المستمر والنشر السريع. تتيح واجهة "جزء واحد" (Single Pane) تحكمًا كاملاً.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
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الاعتبارات

  • مقارنة بين الخوادم الافتراضية والخوادم الفعلية : تُعد الخوادم الفعلية (التي تعمل بدون نظام تشغيل) الخيار الأنسب لأحمال التشغيل كثيفة البيانات. في حين تُعد الخوادم الافتراضية الخيار الأنسب لأحمال التشغيل شديدة التغير.

  • المحاكاة الافتراضية: يمكن أن تكون الخوادم السحابية مادية أو افتراضية. ومن بين خيارات برامج المحاكاة الافتراضية VMware وParallels وHyper-V. (شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد عن المحاكاة الافتراضية.)

  • التخصيص: تتوفر في الخوادم الفعلية العديد من خيارات التخصيص مثل زيادة قوة المعالجة، وذاكرة وصول عشوائي إضافية، وسعة نسخ احتياطي.

  • الأمان: تشمل خيارات الأمان في الخوادم السحابية جدران الحماية، وبرامج مكافحة الفيروسات، والمراقبة، وحماية المضيف من التطفل.

اختيار خادم سحابي: من منظور IBM

مقارنة بين التكلفة والتقنية والمزود

لقد شاركت أو اطلعت على قرارات شراء تتعلق بعدد من عملاء الخوادم، بدءًا من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يطلقون موقعًا إلكترونيًا للمرة الأولى، وصولًا إلى منصات راسخة تحصد عشرات الملايين من الزيارات يوميًا. وعلى الرغم من تنوّع المتطلبات والأولويات لكل من هؤلاء المشترين فيما يخص الخوادم السحابية، إلا أن هناك عوامل حاسمة مشتركة ظهرت بشكل متكرر:

ما هي تكلفة الخادم؟ ما هو التكوين/التقنية الأفضل؟ ما المزود الأكثر جدارة بالثقة؟

كل مسؤول عن موقع إلكتروني تقريبًا واجه هذه الأسئلة الثلاثة. وعلى الرغم من بساطتها الظاهرية، فإن هذه الأسئلة تتداخل، مما يجعل قرار الشراء أكثر تعقيدًا تدريجيًا.

الافتراض الشائع هو أن الجميع يختار خادم سحابي يقع في "نقطة التوازن" حيث تتقاطع الدوائر الثلاث، ولكن قرارات اختيار الخوادم لا تُتخذ بمعزل عن السياق. فقرارات الاستضافة الصحيحة يمكن أن تستهدف أي نقطة على هذا الرسم البياني.

دعونا نُقسّم هذا المخطط إلى عدة مناطق متميزة لفهم أسباب اختيار المستخدمين لخادم في كل منطقة:

  • المنطقة 1: الأولوية القصوى هي الميزانية دون النظر إلى أي عامل آخر.

  • المنطقة 2: مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الضخمة التي تمتلك خوادم محلية أو عملاء أوفياء لا يرغبون في تغيير مزوّد الخدمة.

  • المنطقة 3: المشترون الذين يحتاجون إلى بنية تحتية سريعة وقوية وقابلة للتوسّع بأقصى قدر ممكن.

  • المنطقة 4: العملاء المخلصون لمزوّد معين ما دام ذلك لا يتجاوز حدود ميزانيتهم.

  • المنطقة 5: المستخدمون الذين يفضّلون امتلاك أحدث التقنيات وإدارتها عبر مزوّد واحد.

  • المنطقة 6: المستخدمون الذين يختارون بيئة السحابة التي تقدم أفضل أداء ضمن حدود ميزانيتهم، بغض النظر عن المزوّد.

  • المنطقة 7: المشترون الذين يُقدّرون العوامل الثلاثة بالتساوي ويختارون بيئة تلبي جميع احتياجاتهم.

تحدث تحولات كثيرة بين قرار الشراء الأولي وقرار الشراء التالي.

بغض النظر عن طريقة اتخاذك للقرار الأول، فعند اختيار الخادم السحابي التالي، هناك عامل جديد يجب أخذه بعين الاعتبار: غالبًا ما تفضّل الاستمرار في نفس البيئة.

فالانتقال بين مزودي الخدمة قد يكون مرهقًا، وإدارة البيئات عبر عدة مزوّدين تُعد أكثر تعقيدًا، وإن كان لا بد من تعاون الخوادم معًا، فإن ذلك غالبًا ما يتم عبر الإنترنت العام، مما يحد من الأداء الأمثل.

إذا كان عليك اختيار منطقة تعبّر عن طريقة اتخاذك لقرار الشراء، فأي منطقة ستكون؟

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