توفر IBM Cloud® Virtual Servers for VPC سعة حوسبة سريعة التوفير - المعروفة أيضًا باسم الأجهزة الافتراضية - مع أعلى سرعات للشبكة وموارد الشبكات الأكثر أمانًا والمحددة بالبرمجيات المتوفرة على IBM Cloud. تم تصميمها على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)، وتتميز بمعالجات Intel® Xeon® فائقة الإمكانات من الجيل الرابع مع Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX®) الجديدة للمساعدة على حماية البيانات المستخدمة عبر تقنية عزل التطبيقات الفريدة. وتساعد هذه البنية الأساسيّة الملائمة للمطوّرين على دفع أعباء العمل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات تعريف المثيل المحددة مسبقًا، والنشر السريع والتحكم السريع في الشبكة الخاصة في بيئة سحابية عامة مرنة. اختر مستأجرين متعددين أو مخصصين، وأضف وحدات معالجة الرسومات، وادفع حسب الاستخدام بالساعة أو احجز سعتك مسبقًا للاستمتاع بتكاليف مخفضة.
متوفر الآن: الحوسبة السرية مع Intel® SGX®
المساعدة على زيادة أمان التطبيقات وحماية التعليمات البرمجية والبيانات المحددة من التعديل باستخدام Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX®) على خوادم افتراضية قابلة للتوسع داخل IBM Cloud VPC. فمن خلال حماية التعليمات البرمجية والبيانات المختارة من التعديل، يمكنك تقسيم تطبيقاتك إلى جيوب محصنة أو وحدات تنفيذ موثوق بها للمساعدة على زيادة أمان التطبيق. تعمل جميع حوسبة Intel® SGX® السرية على سحابة IBM Cloud على معالجات Intel® Xeon® من الجيل الرابع، وهو الجيل الأحدث من البنية الدقيقة للحوسبة عالية الأداء مع محركات Intel® Accelerator Engines المدمجة، وكفاءة طاقة محسنة، وذاكرة DDR5، ودعم PCIe 5.
استكشف تزويد Intel SGX® على Virtual Servers
يمكنك تخفيض إنفاقك بنسبة تصل إلى 60% من خلال حجز السعة مقدمًا لمدة سنة واحدة أو 3 سنوات على IBM Cloud Virtual Server for VPC. حجوزات IBM Cloud عبارة عن سعة مضمونة وتُدار في دقائق في IBM Cloud Data Center الذي تختاره.
تزويد معالجات Intel® Xeon® من الجيل الرابع التي تعمل على شبكة VPC الأولى من IBM. اختر من بين ملفات تعريف خوادم الحوسبة والذاكرة والمتوازنة ووحدة معالجة الرسومات، أو ملفات تعريف الذاكرة العالية جدًا المعتمدة بالكامل لـ SAP HANA.
تعرف على آلية تحديد الوصول الجديدة إلى IBM Cloud VPC، وكيف يمكنك اختبار تطبيقاتك على معالجات Intel Xeon.
اختر من بين ست مجموعات من الملفات الشخصية: المتوازن والحوسبة والذاكرة والذاكرة العالية جدًا ووحدة معالجة الرسومات. يوفر كل ملف تعريف بالمجموعة أحجام خوادم افتراضية فريدة ومحددة مسبقًا للاختيار من بينها، مع إمكانات مختلفة لتلبية متطلبات عبء العمل لديك. اختر الفوترة الشهرية بالدفع حسب الاستخدام، أو احجز سعتك مقدمًا للحصول على تكاليف مخفضة.
خصص سعة حوسبة لمستأجر واحد مع عقد ومجموعات مضيفين مخصصة على IBM Cloud VPC داخل وحدة التحكم أو CLI أو API. يمكن فقط للمستخدمين داخل حسابك الذين لديهم الأذونات المطلوبة إنشاء مثيلات خوادم افتراضية على المضيف.
إنشاء مساحة آمنة في السحابة العامة. قم بتسريع أعباء العمل عالية الإنتاجية مع أداء أسرع للشبكات ونشرها على مستوى العالم عبر مناطق متعددة.
يمكنك توفير ونشر 1000 مثيل خادم افتراضي في 4 دقائق أو أقل، بشكل متسق.
احصل على ما يصل إلى 80 جيجابت في الثانية عبر ملفات تعريف الخوادم الافتراضية المخصصة للأغراض العامة.
استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى REST التي تتماشى مع معايير الصناعات، من خلال سهولة الدمج في الأدوات الحالية.
حافظ على التحكم الدقيق في عناوين IP والتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى مواردك.
حافظ على بيئتك المنظمة بفعالية من خلال دعم KYOK وBYOK وأعلى مستوى من شهادة FIPS. يمكنك حماية البيانات قيد الاستخدام للتطبيقات المهمة باستخدام الحوسبة السرية من Intel® SGX®.
تعزيز القدرة على تحمل الأخطاء والمساعدة في الحفاظ على عدم استخدام أحمال التشغيل الرئيسية المحددة بشكل أقل أو أكثر من اللازم.
شرح IBM Cloud VPC
يمكن أن تساعدك VPC على التحكم في حجم شبكتك الافتراضية ونشر موارد السحابة كلما احتاجت أعمالك إليها. وهي مدعومة بموارد زائدة عن الحاجة وبنى مناطق عالية التوفر وقدرة على تحمل الأخطاء. ولأن VPC عبارة عن شبكة معزولة منطقيًا، فإن بياناتك وتطبيقاتك لن تتشارك المساحة أو تختلط مع المساحات الخاصة بعملاء مزودي السحابة الآخرين. وأخيرًا، تساعدك VPC على الاستفادة من التوفير في تكاليف الأجهزة ووقت العمل.
يوفر لك VPC المرونة في نمو أعمالك بينما تتكيف مع التغيرات في احتياجات عملك. في العالم الرقمي، يتوقع العملاء وقت تشغيل بنسبة 100% تقريبًا. ويدعم التوافر العالي لبيئات VPC هذا الهدف. تتمتع VPCs بمستويات عالية من الأمان على مستوى المثيل أو على مستوى الشبكة الفرعية أو كليهما، ما يقلل من المخاطر عبر دورة حياة البيانات بأكملها. ومع انخفاض التكاليف وتقليل الطلبات على فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي لديك، يمكنك تركيز جهودك على الابتكار في الأعمال.
باستخدام IBM Cloud Virtual Server for VPC، يمكنك استخدام واجهة المستخدم (UI) أو واجهة سطر الأوامر (CLI أو واجهة برمجة التطبيقات (API) لتوفير سعة حوسبة افتراضية بسرعة، والمعروفة أيضًا باسم مثيلات الخوادم الافتراضية أو الآلات الافتراضية. وتكون البنية الأساسية الخاصة بك هي IBM Cloud VPC، والتي تحتوي على عدد من موارد التخزين والشبكات والأمن. إذ يعمل كل هذا بمثابة سحابة خاصة افتراضية خاصة بك داخل التوافر وقابلية التوسع التي تتمتع بها سحابة IBM العامة.
يتيح لك IBM Cloud Virtual Server for VPC توفير الخوادم الافتراضية عبر بنية تحتية تجمع بين أمن السحابة الخاصة وسرعة ومرونة السحابة العامة. يتم عزل أحمال التشغيل والتطبيقات الخاصة بك بشكل منطقي عن الشبكات الأخرى، ويمكنك توفير الموارد بسرعة بأقصى قدر من اتساع النطاق والمرونة.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC هي سحابة خاصة معرَّفة برمجيًا، حيث يمكن للمستخدمين النشر في مناطق متعددة خلال 10 دقائق أو أقل.
يعمل IBM Cloud Virtual Server على البنية الأساسية الكلاسيكية الخاصة بنا على شبكة فرعية أصلية وشبكة محلية افتراضية (VLAN) للتواصل داخل مركز بيانات وحجيرة واحدة. يعمل IBM Cloud Virtual Server for VPC بطبقة تنسيق شبكة إضافية تلغي حدود الحجيرات، ما يؤدي إلى زيادة السعة لتوسيع نطاق المثيلات.
تحقق VPCs مستويات عالية من الأمان من خلال إنشاء نسخ افتراضية متماثلة من ميزات الأمان التي تتحكم في الوصول إلى الموارد الموجودة في مراكز البيانات التقليدية. يمكنك تحديد شبكات افتراضية في أجزاء معزولة بشكل منطقي من السحابة العامة. ويمكنك التحكم في عناوين IP التي يمكنها الوصول إلى الموارد.
قوائم التحكم في الوصول (ACLs) هي قوائم من القواعد التي تحدد من يمكنه الوصول إلى شبكة فرعية معينة في VPC. تحدد قوائم التحكم في الوصول مجموعة عناوين IP أو التطبيقات التي يتم منحها حق الوصول إلى الشبكة الفرعية.
تحمي Intel® Software Guard Extensions (SGX) بياناتك من خلال أمان الخادم المستند إلى الأجهزة باستخدام مناطق ذاكرة معزولة تُعرف باسم الجيوب المشفرة. تساعد هذه الحوسبة القائمة على الأجهزة في حماية بياناتك من الكشف أو التعديل. ما يعني أنه يتم تشفير بياناتك الحساسة في أثناء وجودها في ذاكرة مثيل الخادم الافتراضية من خلال السماح للتطبيقات بالعمل في مساحة ذاكرة خاصة. لاستخدام SGX، يجب عليك تثبيت برامج تشغيل SGX وبرنامج النظام الأساسي على العقد العاملة القادرة على SGX. ثم صمم تطبيقك ليعمل في بيئة SGX.
اختر ملف تعريف خادم بدون نظام تشغيل معدًّا مسبقًا وانشره في مناطق متعددة خلال 10 دقائق أو أقل عبر شبكة معرّفة برمجيًا.
استكشف جميع عروض الحوسبة والتخزين وأحمال التشغيل المعتمدة باستخدام أحدث التقنيات السحابية من Intel.
استخدم أحدث بُنى وحدة معالجة الرسومات للخوادم الافتراضية والمخصصة والتي تعمل بدون نظام تشغيل.
استخدم وحدات معالجة الرسومات على IBM Cloud لتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال التشغيل التقليدية وتوسيع نطاقه.
يمكنك إنشاء مجموعة Red Hat OpenShift من مضيفي الحوسبة، وذلك لنشر وإدارة التطبيقات المُضمَّنة في حاويات في الخوادم الافتراضية التي تخص IBM Cloud، أو خوادم العمل دون نظام تشغيل، أو على أجهزتك الخاصة أو سحابة خارجية باستخدام IBM Cloud Satellite.
الأفضل لتطبيقات LinuxOne وتتوفر الطبقة المجانية لمدة 30 يومًا من الاستخدام مع وحدة معالجة مركزية افتراضية واحدة وذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 50 جيجابايت. إنتاجية الشبكة تبلغ 40 جيجابت في الثانية.
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