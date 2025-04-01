IBM Cloud Virtual Server for VPC

توفر IBM Cloud® Virtual Servers for VPC سعة حوسبة سريعة التوفير - المعروفة أيضًا باسم الأجهزة الافتراضية - مع أعلى سرعات للشبكة وموارد الشبكات الأكثر أمانًا والمحددة بالبرمجيات المتوفرة على IBM Cloud. تم تصميمها على IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)، وتتميز بمعالجات Intel® Xeon® فائقة الإمكانات من الجيل الرابع مع Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX®) الجديدة للمساعدة على حماية البيانات المستخدمة عبر تقنية عزل التطبيقات الفريدة. وتساعد هذه البنية الأساسيّة الملائمة للمطوّرين على دفع أعباء العمل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات تعريف المثيل المحددة مسبقًا، والنشر السريع والتحكم السريع في الشبكة الخاصة في بيئة سحابية عامة مرنة. اختر مستأجرين متعددين أو مخصصين، وأضف وحدات معالجة الرسومات، وادفع حسب الاستخدام بالساعة أو احجز سعتك مسبقًا للاستمتاع بتكاليف مخفضة.

متوفر الآن: الحوسبة السرية مع Intel® SGX®

المساعدة على زيادة أمان التطبيقات وحماية التعليمات البرمجية والبيانات المحددة من التعديل باستخدام Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX®) على خوادم افتراضية قابلة للتوسع داخل IBM Cloud VPC. فمن خلال حماية التعليمات البرمجية والبيانات المختارة من التعديل، يمكنك تقسيم تطبيقاتك إلى جيوب محصنة أو وحدات تنفيذ موثوق بها للمساعدة على زيادة أمان التطبيق. تعمل جميع حوسبة Intel® SGX® السرية على سحابة IBM Cloud على معالجات Intel® Xeon® من الجيل الرابع، وهو الجيل الأحدث من البنية الدقيقة للحوسبة عالية الأداء مع محركات Intel® Accelerator Engines المدمجة، وكفاءة طاقة محسنة، وذاكرة DDR5، ودعم PCIe 5.

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