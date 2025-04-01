يوفر IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud (VPC) حل تخزين ملفات سحابي آمن وثابت يستند إلى NFSv4.1. يسمح لك حل تخزين البيانات هذا بإنشاء مشاركات ملفات حسب المنطقة لخوادم IBM Cloud Virtual Servers على سحابة خاصة افتراضية.

احصل على تحكم كامل وساعد في تقليل التكاليف مع البنية المدعومة بالذاكرة الوميضية. يمكنك إنشاء مشاركات ملفات تتراوح من 10 إلى 32000 جيجابايت، وتوفيرها بمجموعة متنوعة من الخيارات المرنة للتكيف بسرعة مع التغييرات التي تطرأ على متطلبات أحمال التشغيل.