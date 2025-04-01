IBM Cloud File Storage
حل تخزين الملفات المتين والسريع والمرن المستند إلى نظام ملفات الشبكة (NFS) والمدعوم بالذاكرة الوميضية—والمتميز بعمليات IOPS القابلة للتخصيص وفواتير يمكن التنبؤ بها
توفير IBM Cloud File Storage for VPC توفير IBM Cloud File Storage for Classic
مهندس تقنية معلومات يقف بجانب خزائن رفوف خادم مفتوح
لمحة عامة

يوفر IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud (VPC) حل تخزين ملفات سحابي آمن وثابت يستند إلى NFSv4.1. يسمح لك حل تخزين البيانات هذا بإنشاء مشاركات ملفات حسب المنطقة لخوادم IBM Cloud Virtual Servers على سحابة خاصة افتراضية.

احصل على تحكم كامل وساعد في تقليل التكاليف مع البنية المدعومة بالذاكرة الوميضية. يمكنك إنشاء مشاركات ملفات تتراوح من 10 إلى 32000 جيجابايت، وتوفيرها بمجموعة متنوعة من الخيارات المرنة للتكيف بسرعة مع التغييرات التي تطرأ على متطلبات أحمال التشغيل.
وفِّر 1000 دولار أمريكي

احصل على أرصدة بقيمة 1000 دولار أمريكي لموارد VPC الجديدة، بما في ذلك عناصر الحوسبة والشبكة والتخزين.
تعرف على المزيد

ميزات File Storage for VPC

اقرأ المزيد
التخصيص المرن إدارة ذكية وآمنة المتانة البصمة العالمية
ابدأ رحلتك نحو IBM Cloud بالتعلم المجاني - وغير ذلك الكثير.
منتجات ذات صلة IBM Cloud Block Storage for VPC

احصل على نفس أداء القرص المحلي باستخدام الثبات والمتانة التي توفرها شبكة منطقة التخزين (SAN).

 IBM Cloud Bare Metal Servers

يمكنك بناء بيئة التخزين المتصل بالشبكة (NAS)/التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN) الخاصة بك من خلال خوادم عالية السعة قائمة على العمل بدون نظام تشغيل وخيارات الأجهزة.

 IBM Cloud Object Storage

ويمكنك الوصول إلى البيانات غير المنظمة في أي مكان في العالم من خلال بوابة الخدمة الذاتية المدعومة بواجهات برمجة تطبيقات RESTful.

 IBM Cloud for VMware Solutions

تحديث سلس لأحمال عمل وتطبيقات VMware الخاصة بك باستخدام IBM Cloud.
اتخِذ الخطوة التالية

سجل في IBM Cloud للبدء باستخدام IBM Cloud File Storage for VPC في دقائق.

 إنشاء حساب توفير IBM Cloud File Storage for VPC