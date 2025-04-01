حلول تخزين البيانات عالية الأداء مع إمكانية تخصيص IOPS وفواتير يمكن التنبؤ بها
توفير وحدة تخزين الكتلة السحابية من IBM Cloud Block Storage ل VPCتوفير IBM Cloud Block Storage (كلاسيكي)
وفر 1,000 دولار أمريكي
احصل على أرصدة بقيمة 1,000 دولار أمريكي لاستخدامها في أي من مواردك الجديدة IBM VPC - بما في ذلك جميع الحوسبة والشبكة والتخزين على الإنترنت.
إنشاء حسابتطبيق الرمز VPC1000
حالة الاستخدام
التخصيص الديناميكي للبيانات
التعافي من الكوارث الموثوق به
سرعة التخزين التخزين التخزين السريع
التخصيص الديناميكي للبيانات
قم بفصل وحدات التخزين Block Storage الخاصة بك بسهولة، ثم أعد توصيلها بسرعة على خادم آخر بناءً على متطلبات التشغيل المتغيرة. احصل على التشفير أثناء الراحة، بنقرة واحدة.
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التعافي من الكوارث الموثوق به
تجاوز الفشل إلى نسخة طبق الأصل في موقع وحدة تخزين ثانوية مكررة مع لقطات.
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سرعة التخزين التخزين التخزين السريع
احصل على وصول سريع إلى البيانات الموزعة جغرافيًا باستخدام ®IBM Cloud Kubernetes وحدات التخزين الثابتة وحلول IBM Cloud Block Storage.
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التسعير والتوفير
التهيئة والتسعير والتزويد بالحل الصحيح Block Storage
التخزين السحابي السحابي من IBM Cloud Block Storage ل VPC
كل ساعة وشهرياً Block Storage على Virtual Servers أو حاوية التطبيق داخل شبكة IBM Cloud VPC.
تكوين أو تسعير أو حفظ تقدير
IBM Cloud Block Storage (كلاسيكي)
كل ساعة وشهرياً Block Storage على Bare Metal Servers أو حاوية التطبيق في شبكة IBM Cloud الكلاسيكية.
تكوين أو تسعير أو حفظ تقدير
البدء Block Storage على IBM Cloud
ابدأ في طلب وإنشاء حلولك Block Storage على رأس البنية الأساسية الحالية للحوسبة داخل وحدة التحكم IBM Cloud.
قم بالتسجيل في حساب IBM Cloud الخاص بكاختر الحل Block Storage