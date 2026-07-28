تسريع تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS) باستخدام البينة التحتية السحابية

تعمل AgentLocator على تبسيط عمليات النشر وتوسيع نطاق العمليات باستخدام IBM Cloud VPC
مع توسيع AgentLocator لمنصة البرمجيات كخدمة المخصصة لمحترفي العقارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، أصبحت عملية النشر اليدوي أكثر صعوبة في الإدارة على نطاق واسع. تطلبت عمليات الطرح تنسيقًا مكثفًا بين فرق التطوير وضمان الجودة وفرق DevOps، مع تنفيذ عمليات نشر مباشرة على خوادم IIS تعمل على نموذج البنية التحتية التقليدي. زاد هذا النهج من تعقيد العمليات، وأبطأ تسليم المزايا، وزاد من خطر أخطاء النشر وتعطل الخدمات. كما استهلكت إدارة البنية التحتية على نطاق واسع موارد قيِّمة كان من الممكن أن تركز على ابتكار المنتجات. ولدعم النمو المستمر وتلبية توقعات العملاء، احتاجت AgentLocator إلى نموذج تشغيلي يمكنه تقليل التعقيد التشغيلي، وتبسيط إدارة البنية التحتية، والتوسع جنبًا إلى جنب مع نمو العمل.
تعاونت AgentLocator مع IBM لتحويل نهج النشر الخاص بها وإنشاء أساس سحابي قابل للتوسع لدعم النمو. ومن خلال تنفيذ حلول IBM® Cloud® Virtual Private Cloud (VPC)، انتقلت الشركة من عمليات النشر اليدوية المعتمدة على IIS إلى بيئة آلية وقائمة على الحاويات والسحابة الأصلية. قدمت IBM Cloud Virtual Server for VPC شبكات آمنة ومعزولة ورقابة مؤسسية، بينما مكنت IBM Cloud Kubernetes Service تنظيم أحمال التشغيل القائمة على الحاويات باستخدام الموارد السحابية المرنة التي يمكن أن تتوسع حسب الطلب. ومكَّنت البنية التحتية الجديدة توفير بيئات موحدة، وأتمتة توفير البنية التحتية، وتوفير سير عمل DevOps متسقة عبر فرق التطوير وضمان الجودة والعمليات. كما أدت الإمكانات متعددة المناطق إلى تحسين مرونة التطبيقات وتوافرها. ومع استبدال العمليات اليدوية بالأتمتة، قللت AgentLocator من تعقيد التشغيل ومن مخاطر النشر، وأسست منصة موثوقة تدعم طرحًا أسرع مع استمرار نمو الأعمال.
بعد تحولها، حسنت AgentLocator بشكل كبير سرعة النشر، وكفاءة العمليات، وموثوقية الخدمات. وأدى توفير البنية التحتية الآلي إلى تقليل الجهد اليدوي ومخاطر النشر، ما سمح للفرق بالتركيز على الابتكار بدلاً من الصيانة.
تدعم البنية المرتكزة على السحابة توفير البنية التحتية بسرعة أكبر بنسبة 80%، وتقليل جهد الإدارة اليدوي بنسبة 70%، وتسريع طرح المزايا الجديدة في السوق بنسبة 50%، وذلك من خلال عمليات النشر المستمر/التكامل المستمر المستند إلى GitOps على IBM Cloud Kubernetes Service.
تدعم AgentLocator التوسع الديناميكي عبر منصتها وتستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق وتقدم إمكانات جديدة بكفاءة أكبر. ومع وجود أساس سحابي قابل للتوسع، فإن AgentLocator أصبحت في موقع جيد لدعم النمو المستمر ومتطلبات الأعمال المتغيرة.
AgentLocator هي شركة تقنيات عقارية كندية تأسست في عام 2011، وتنفذ عمليات في كندا وسراييفو. توفر الشركة منصة برمجيات كخدمة لمحترفي العقارات في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة، حيث تجمع بين جذب العملاء المحتملين، وإدارة علاقات العملاء، والأتمتة، وإمكانات التسويق الرقمي. وتساعد حلولها الوكلاء على إدارة دورة حياة العملاء المحتملين بأكملها، بدءًا من التفاعل مع العملاء المحتملين وحتى إدارة علاقات العملاء المستمرة.
تُمكِّن IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) المؤسسات من بناء بيئات سحابية آمنة ومعزولة مع إمكانات حوسبة وتخزين وشبكات مرنة. ومع عزل الشبكة الأصلي، والتحكم في الوصول متعدد المستويات، وتوفير البنية التحتية عند الطلب، يمكن للفرق نشر الموارد في دقائق والتوسع الديناميكي والحفاظ على أداء متسق. وبالاقتران مع التوافر العالي، والمراقبة المتكاملة، والاتصال الهجين السلس، توفر IBM Cloud VPC أساسًا قويًا لتحديث التطبيقات ودعم نمو الأعمال.
© حقوق النشر محفوظة لصالح شركة IBM. يوليو 2026.
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