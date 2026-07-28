تسريع تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS) باستخدام البينة التحتية السحابية

بعد تحولها، حسنت AgentLocator بشكل كبير سرعة النشر، وكفاءة العمليات، وموثوقية الخدمات. وأدى توفير البنية التحتية الآلي إلى تقليل الجهد اليدوي ومخاطر النشر، ما سمح للفرق بالتركيز على الابتكار بدلاً من الصيانة.

تدعم البنية المرتكزة على السحابة توفير البنية التحتية بسرعة أكبر بنسبة 80%، وتقليل جهد الإدارة اليدوي بنسبة 70%، وتسريع طرح المزايا الجديدة في السوق بنسبة 50%، وذلك من خلال عمليات النشر المستمر/التكامل المستمر المستند إلى GitOps على IBM Cloud Kubernetes Service.

تدعم AgentLocator التوسع الديناميكي عبر منصتها وتستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق وتقدم إمكانات جديدة بكفاءة أكبر. ومع وجود أساس سحابي قابل للتوسع، فإن AgentLocator أصبحت في موقع جيد لدعم النمو المستمر ومتطلبات الأعمال المتغيرة.