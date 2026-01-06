حلول IBM Cloud VPC

تُعد IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) شبكة محددة بالبرمجيات (SDN) عالية المرونة والأمان حيث يمكنك بناء سحابة خاصة معزولة لعملياتك التجارية مع الحفاظ على مزايا السحابة العامة الأساسية. أنت تختار موارد الحوسبة والتخزين والشبكات، ونحن نوفر أقصى قدر من التوافر وقابلية التوسع، بالإضافة إلى خيارات متنوعة فعالة من حيث التكلفة لتلبية أحمال التشغيل. شبكة IBM Cloud VPC مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك من IaaS وPaaS والسحابة الهجينة مع حلول لـ SAP وIBM® Z وغيرها.