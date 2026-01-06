حلول IBM Cloud VPC

ابنِ السحابة الخاصة عالية الأداء التي تحتاجها، واحتفظ بمزايا السحابة العامة التي تريدها

استكشف حلول VPC الخاصة بنا ابدأ مجانًا
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لشخص يعمل على كمبيوتر محمول مع رمزي تخزين سحابة وأمان

ما المقصود بـحل IBM Cloud VPC؟

تُعد IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) شبكة محددة بالبرمجيات (SDN) عالية المرونة والأمان حيث يمكنك بناء سحابة خاصة معزولة لعملياتك التجارية مع الحفاظ على مزايا السحابة العامة الأساسية. أنت تختار موارد الحوسبة والتخزين والشبكات، ونحن نوفر أقصى قدر من التوافر وقابلية التوسع، بالإضافة إلى خيارات متنوعة فعالة من حيث التكلفة لتلبية أحمال التشغيل. شبكة IBM Cloud VPC مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك من IaaS وPaaS والسحابة الهجينة مع حلول لـ SAP وIBM® Z وغيرها.

 استكشف كتالوج IBM Cloud VPC
أصبح نقل البيانات أسهل

تمتلك سحابة IBM Cloud VPC شبكة عالمية مكونة من 6 مناطق متعددة المناطق و18 منطقة توافر مصممة حسب المواصفات للوصول السريع، والترحيل منخفض التكلفة، وزمن الانتقال القصير، والأمان المعتمد.
سحابة على طريقتك، وفي الوقت الذي تختاره

دعم المنصات الهجينة أو منصات السحابة المتعددة. تبسيط أعباء العمل عبر مجموعة IBM Cloud بالكامل باستخدام حلول لـ SAP وIBM Z وغيرها.
أمان بلا تنازلات

إن IBM Cloud VPC هي شبكة سحابية افتراضية خاصة مملوكة لشركة IBM، وهي شبكة SDN مدمجة تتضمن أمنًا مدمجًا، ومعايير امتثال تنظيمي، وحلولًا متعددة للأجهزة والبرامج للحوسبة السرية.

ابدأ بالتوفير

قم بتطبيق الرمز VPC1000 عند التزويد للحصول على 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في موارد الحوسبة والتخزين والشبكات الخاصة بك.

البدء

حالات الاستخدام

شخص يعمل في غرفة خوادم
تحديث أعباء العمل لديك

رحِّل أعباء العمل الحالية إلى IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC مع الحفاظ على الأدوات الحالية بخوادم أصلية مخصصة. قم بالترقية إلى NSX-T للتحكم الكامل في مساحة IP الخاصة بك وتحديثها حسب وتيرتك مع منصات إدارة الحاويات Kubernetes أو Red Hat OpenShift.

 تعرّف على المزيد
سيدة أعمال شابة تعمل على جهاز كمبيوتر محمول في مكتبها حتى وقت متأخر
انخفاض الإنفاق على البيانات الكبيرة وHadoop

استخدم خوادم IBM Cloud Virtual Server for VPC وميزات شبكات VPC لاستيعاب البيانات ونقلها بتكلفة متوقعة أو منخفضة أو دون تكلفة، ما يضمن لك انخفاضًا في إجمالي تكلفة الملكية (TCO) يمكن الاعتماد عليه كل شهر.

 تعرّف على المزيد
منظر جانبي لشخص يكتب على كمبيوتر محمول على مكتب
التحكم في أحمال تشغيل الحوسبة السرّية والأعباء المالية

انشر البيانات الحسّاسة في السحابة بشكل آمن باستخدام IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC وتقنية IBM® Secure Execution for Linux.

 تعرّف على المزيد
شخص يعمل في غرفة خوادم
تسريع أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء

وسّع المهام المتوازية المتعددة وقلّل التكاليف من خلال قدرات السحابة الهجينة الديناميكية على إدارة أعباء العمل وتكاليف الخروج، وذلك باستخدام بنية IBM Cloud VPC وبرمجيات IBM® Spectrum.

 تعرّف على المزيد
تصميم بياني لخريطة جينوم ناتجة عن اختبار حمض نووي
تسريع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي

استخدم وحدات معالجة الرسومات على IBM Cloud لتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال التشغيل التقليدية وتوسيع نطاقه.

 تعرّف على المزيد
شخص يعمل في غرفة خوادم
تحديث أعباء العمل لديك

رحِّل أعباء العمل الحالية إلى IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC مع الحفاظ على الأدوات الحالية بخوادم أصلية مخصصة. قم بالترقية إلى NSX-T للتحكم الكامل في مساحة IP الخاصة بك وتحديثها حسب وتيرتك مع منصات إدارة الحاويات Kubernetes أو Red Hat OpenShift.

 تعرّف على المزيد
سيدة أعمال شابة تعمل على جهاز كمبيوتر محمول في مكتبها حتى وقت متأخر
انخفاض الإنفاق على البيانات الكبيرة وHadoop

استخدم خوادم IBM Cloud Virtual Server for VPC وميزات شبكات VPC لاستيعاب البيانات ونقلها بتكلفة متوقعة أو منخفضة أو دون تكلفة، ما يضمن لك انخفاضًا في إجمالي تكلفة الملكية (TCO) يمكن الاعتماد عليه كل شهر.

 تعرّف على المزيد
منظر جانبي لشخص يكتب على كمبيوتر محمول على مكتب
التحكم في أحمال تشغيل الحوسبة السرّية والأعباء المالية

انشر البيانات الحسّاسة في السحابة بشكل آمن باستخدام IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC وتقنية IBM® Secure Execution for Linux.

 تعرّف على المزيد
شخص يعمل في غرفة خوادم
تسريع أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء

وسّع المهام المتوازية المتعددة وقلّل التكاليف من خلال قدرات السحابة الهجينة الديناميكية على إدارة أعباء العمل وتكاليف الخروج، وذلك باستخدام بنية IBM Cloud VPC وبرمجيات IBM® Spectrum.

 تعرّف على المزيد
تصميم بياني لخريطة جينوم ناتجة عن اختبار حمض نووي
تسريع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي

استخدم وحدات معالجة الرسومات على IBM Cloud لتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال التشغيل التقليدية وتوسيع نطاقه.

 تعرّف على المزيد

حلول VPC لدينا

استكشف الكتالوج
IBM Cloud Virtual Server for VPC

مثيلات خوادم افتراضية قابلة للتوسع بدرجة عالية، أحادية أو متعددة المستأجرين، مبنية على معالجات ®Intel® Xeon، ويمكن تشغيلها بسرعة لتحقيق أعلى درجات العزل والتحكم في الشبكة.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

خوادم فعلية مخصّصة لمستأجر واحد، مزوّدة بروابط شبكية بسرعة 100 جيجابت في الثانية، جاهزة خلال 10 دقائق أو أقل، ومبنية على معالجات Intel® Xeon® Platinum 8260 من الجيل الثاني.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC

خصوصية كاملة للبيانات وحمايتها عبر أعباء العمل المُحاوَية التي تحتوي على بيانات حسّاسة أو ملكية فكرية خاصة بالأعمال.
وحدات معالجة الرسوميات على IBM Cloud

مع وحدات معالجة الرسومات على IBM Cloud، يمكنك تسريع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وتوسيعها بأمان.
IBM Cloud Object Storage

تخزين سحابي مرن وفعّال من حيث التكلفة وقابل للتوسع للبيانات غير المنظمة دون تكرار.
IBM Cloud Block Storage for VPC

وحدات تخزين كتل عالية الأداء مزوّدة بخيارات IOPS مرنة، وتوافرية عالية، وخيارات للتشفير.
IBM Cloud File Storage for VPC

تخزين الملفات المنطقي المستند إلى NFS يمكنك مشاركته مع خوادم افتراضية متعددة عبر حلول VPC متعددة.
IBM Cloud Load Balancers

موزّعات أحمال للتطبيقات والشبكات لتوزيع حركة المرور وطلبات العملاء عبر أعباء العمل والخوادم.
IBM Cloud Direct Link

من دون الإنترنت العام، يمكنك توصيل الموارد المحلية بموارد السحابة الخاصة بك بأقل تكلفة مع أداء شبكة متسق وسعة قابلة للتوسع.
رسم توضيحي متساوي الأبعاد بأربع كتل وكمبيوتر محمول تم توصيلهما بخطوط منقطة
احسب تكلفة موارد VPC الخاصة بك على IBM Cloud VPC

ادفع حسب الاستخدام مع خيارات فوترة مرنة، بما في ذلك الخوادم بنظام الساعة، وخيارات التخزين المتدرج، والفوترة المستمرة. يتم تسعير موارد IBM Cloud VPC بشكل منفصل، ويتم احتسابها ضمن إجمالي رسوم IBM Cloud VPC الخاصة بك. يتم إرفاق مستويات الخدمة بحسابك، وليس بأجهزة VPC الخاصة بك.

 تعرّف على المزيد

الموارد

وثائق IBM Cloud VPC
تعرّف على كيفية البدء باستخدام VPC من خلال إرشادات تفصيلية، وملاحظات الإصدارات، والمخططات المعمارية، والمزيد.
مركز هندسة IBM Cloud VPC
استكشف البرامج التعليمية، والتحق بالدورات، واطّلع على المخططات المرجعية، وغيرها.
استكشف كتالوج IBM Cloud VPC
اطّلع على جميع موارد VPC الموجودة داخل كتالوج IBM Cloud.
إنشاء حساب

ابدأ البناء باستخدام موارد IBM Cloud VPC. سجِّل الدخول إلى حسابك على IBM Cloud أو أنشئ حسابًا اليوم.

 بادر بالتسجيل الآن