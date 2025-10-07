IBM Cloud Direct Link

اتصال شبكة سريع وآمن وخاص بـ IBM Cloud.

 

استكشِف كتالوج Direct Link.
رسم توضيحي لامرأة تعمل على IBM Cloud.

ما IBM Cloud Direct Link؟

تم تصميم حل IBM Cloud Direct Link لربط مواردك المحلية مع مواردك السحابية بسلاسة. تمكّنك سرعة IBM Cloud Direct Link وموثوقيته من توسيع شبكة مركز بيانات مؤسستك وتوفران اتصالاً ثابتًا عالي الإنتاجية - من دون الاتصال بالإنترنت العام. 
الحصول على اتصال خاص وعالي السرعة

سواءً أكانت مواردك في مركز البيانات أم على IBM Cloud، يمكنك العمل بسرعة وأمان يتوافقان مع متطلبات عملك. باستخدام Direct Link، تظل حركة الشبكة ضمن شبكة IBM Cloud الآمنة والمتوافقة مع المعايير.
الوصول إلى خدمات IBM Cloud

يمكنك الاتصال مباشرةً بخدمات IBM Cloud لتمديد شبكتك المحلية إلى IBM Cloud. على سبيل المثال، يمكنك الاتصال بشبكات VPCs أو ربط وصلات Direct Link بخوادم النقل المحلية أو البعيدة الأخرى.
الحصول على قدرة اتصال قابلة للتوسع

مع خيارات تتراوح من 50 ميجابت في الثانية إلى 10 جيجابت في الثانية، احصل على كمية النطاق الترددي المناسبة لمؤسستك. تمكَّن من توفير المزيد من الاتصالات بسهولة عند الحاجة إلى زيادة السعة.
استفِد من انتشارنا العالمي

توفِّر قدرات التوجيه العالمية في IBM Cloud Direct Link إمكانية الاتصال بالمناطق حول العالم من خلال اتصال واحد فقط.

وفِّر 1,000 دولار أمريكي

احصل على أرصدة بقيمة 1000 دولار أمريكي لاستخدامها في أي من موارد IBM VPC الجديدة—بما في ذلك جميع عناصر الشبكة والتخزين.

طبِّق الرمز VPC1000

كيف يستخدمها العملاء

عرض ثلاثي الأبعاد لكرة أرضية رقمية وانفجار ضوئي هائل.
توسيع الموارد وربطها معًا

استخدِم IBM Cloud Direct Link لربط الموارد وزيادة سعتها إلى مراكز البيانات المحلية الحالية لديك.

 ابدأ باستخدام Direct Link
فني يُجري تشخيصًا على خادم في مركز البيانات.
تخزين النسخ الاحتياطية واستردادها

تُعَد IBM Cloud Direct Link مثالية لنقل البيانات، والنسخ المتماثل لضمان استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وكذلك لنسخ البيانات احتياطيًا أو تخزينها من مركز البيانات إلى IBM Cloud.

 ابدأ باستخدام Direct Link
فني يعمل على خوادم في مركز البيانات.
تمكين IBM Cloud

استخدِم اتصالات IBM Cloud Direct Link من IBM Cloud مباشرةً إلى شبكة واسعة مُدارة من قِبَل مزوِّد الخدمة أو إلى بنية سحابية أساسية مُدارة من قِبَل العميل لتسهيل الاتصال متعدد السحابات.

 ابدأ باستخدام Direct Link
رسم تخطيطي يوضح الروابط بين موارد بوابة النقل.
الاتصال بموارد بوابة النقل

الاتصال بموارد بوابة النقل لتمكين قدرة شبكتك المحلية من الوصول إلى جميع الشبكات المتصلة ببوابة النقل. لتجنُّب تضارب عناوين IP عند إعداد الحل، راجِع وثائق التخطيط.

 مراجعة وثائق التخطيط
خيارات المنتج IBM Cloud Direct Link Connect

مثالي للبيئات متعددة السحابة مع شبكة مزوِّد الخادم الخاص بك. اتصال مرئي للتوفير السريع.

 

 التكوين والتسعير وعرض الأسعار IBM Cloud Direct Link Dedicated

حل مخصص لمستأجر واحد لتحقيق أقصى معدل نقل بيانات. مثالي لعمليات نقل البيانات الكبيرة أو المتكررة.

 

 التكوين والتسعير وعرض الأسعار استضافة IBM Cloud Direct Link Dedicated على البيئة الكلاسيكية

استضافة متقاربة من IBM Cloud Data Center مع اتصال مباشر عبر Direct Link.

 

 التكوين والتسعير وعرض الأسعار
المواقع IBM Cloud Direct Link Connect اطَّلِع على المزوِّدين والمواقع IBM Cloud Direct Link Dedicated اطَّلِع على المواقع استضافة IBM Cloud Direct Link Dedicated على البيئة الكلاسيكية اطَّلِع على المواقع

شركاء IBM® Cloud Direct Link

الاتصال بـ IBM Cloud من خلال مزوِّدي الخدمة الرائدين في الصناعة.

منتجات ذات صلة

IBM Cloud Transit Gateway

اربط الموارد المنشورة على البنى التحتية التقليدية وVPC في المناطق المحلية والعالمية.

 IBM Cloud Virtual Server for VPC

عزل وتهيئة مقاطع الشبكة على IBM Cloud لنشر الموارد وإدارتها.

 IBM Cloud Bare Metal Servers

الاستفادة بأكثر من 11 مليون تكوين لخوادم السحابة عالية الأداء والمخصصة لمستأجر واحد.

اتخِذ الخطوة التالية

الحصول على اتصال آمن وسريع وخاص للغاية إلى IBM Cloud لأعباء العمل المترابطة.

 اطلب الآن
