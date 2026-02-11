اختيار المعالج المناسب لأحمال التشغيل المناسبة: أهمية اختيار البنية في العصر القادم للأداء السحابي

تفرض أحمال التشغيل الحديثة—خاصةً تلك التي تتضمن الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات ومعالجة البيانات—متطلبات بنية تحتية مختلفة تمامًا عن متطلبات التطبيقات المؤسسية التقليدية.

وتستفيد أحمال التشغيل هذه مما يلي:

أداء عالي لكل نواة

زمن انتقال متوقع داخل نطاقات NUMA

عرض نطاق ترددي قوي للذاكرة وموقع تخزين مؤقت

معالجة فعالة للعمليات الموجهة وذات الكثافة الإنتاجية العالية

لدعم هذه الاحتياجات، قدمت IBM Cloud معالجات Intel® Xeon® 6 المزودة بأنوية الأداء (P-cores) على IBM Cloud Virtual Server for VPC.

وبفضل هذه البنية الجديدة، يمكن أن تقدم IBM Cloud ما يصل إلى ضعف عدد وحدات المعالجة المركزية الافتراضية (vCPUs) ضمن نطاق NUMA واحد، ما يساعد على توسيع أحمال التشغيل بكفاءة مع الحفاظ على موقع الذاكرة—وهو عامل مهم للتطبيقات الحساسة لزمن الانتقال والتطبيقات كثيفة البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر مثيلات Intel Xeon 6 ما يصل إلى 5 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت لكل نواة، ما يساعد على تمكين الوصول السريع إلى البيانات المستخدمة بكثرة وتحسين كفاءة أحمال التشغيل بشكل عام للتحليلات، والاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأحمال التشغيل التي تستهلك ذاكرة كبيرة.

يقول Srini Krishna، زميل في شركة Intel، قسم منتجات مراكز البيانات، Intel Corporation: “مع استمرار تطور أحمال التشغيل السحابية، يجب توفير أداء ذي دقة أكبر. توفر معالجات Intel® Xeon® 6 أنوية محسنة للأداء مصممة لأحمال التشغيل الحديثة مثل الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات، ومعالجة البيانات عالية الإنتاجية. تعاوننا مع IBM Cloud يسمح لنا بتقديم هذه التطورات في البنية للعملاء بطريقة مدروسة وقائمة على أحمال التشغيل.”