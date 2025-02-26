ما هو Linux؟

أحد جوانب Linux التي جعلته ناجحًا جدًا هو أنه يتم تحسينه باستمرار من قبل مجتمع عالمي من المطورين. يتم إطلاق إصدار جديد من نواة لينكس كل 9-10 أسابيع للعالم مع تحديثات لتحسين الأداء وإضافة وظائف وزيادة التوافق مع الأجهزة الجديدة. يُطلق على كل إصدار جديد من Linux اسم "النواة المستقرة"، ويتم إضافته إلى مستودع توزيعات Linux المحفوظ في kernel.org وGitHub.

يعتمد مستخدمو Linux على مديري الحزم لدمج كل إصدار جديد. مديرو الحزم هم أدوات برمجية تساعد في تثبيت حزم البرامج وتحديثها وإزالتها.

يفضل بعض البائعين الذين يعتمدون بشكل كبير على Linux لوظائف برامجهم الخاصة الاحتفاظ بشجرة مصدر مخصصة أو مجموعة من مصدر رمز نواة Linux يمكنهم نشرها لاستخداماتهم الخاصة. كان هذا النهج، المعروف باسم الحفاظ على "نواة Linux المخصصة" أو "توزيع Linux المتفرع"، أمرًا حساسًا في تطوير العديد من تطبيقات المؤسسات الحديثة التي تعتمد على تقنيات أحدث، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وحوسبة الحافة وإنترنت الأشياء.

على سبيل المثال، تنشر Red Hat إصدارًا من Linux يُعرف باسم Red Hat Enterprise Linux، وهو عبارة عن منصة مستقرة وعالية الأداء مع قدرات خاصة في مجال الأمن والإدارة. CentOS (نظام تشغيل مجتمعي للمؤسسات) هو توزيع Linux آخر مجاني ومفتوح المصدر يعتمد على Red Hat. Debian هو خيار آخر—وهو نظام تشغيل قابل للتخصيص مبني على نواة Linux التي تستخدم شجرة مصادرها خصيصاً للحفاظ على Ubuntu، وهو رمز مفتوح المصر هام للعديد من بنيات إنترنت الأشياء (IOT).