تحل الحوسبة عالية الأداء بعضًا من أكثر مشكلات الحوسبة تعقيدًا اليوم في الوقت الفعلي. وعادةً ما تعمل أنظمة الحوسبة عالية الأداء بسرعات تزيد عن مليون مرة أسرع من أسرع أنظمة الحواسيب المكتبية أو الكمبيوتر المحمول أو الخوادم.

كانت أجهزة الكمبيوتر العملاقة، وهي أجهزة كمبيوتر مصممة خصوصًا وتحتوي على ملايين المعالجات أو نوى المعالجات، ضرورية في الحوسبة عالية الأداء لعقود من الزمن. على عكس الكمبيوتر المركزي، فإن أجهزة الكمبيوتر العملاقة أسرع بكثير ويمكنها تشغيل مليارات العمليات ذات الفاصلة العائمة في ثانية واحدة.

لا تزال أجهزة الكمبيوتر العملاقة موجودة معنا؛ وأسرع جهاز هو الحاسوب الخارق "Frontier" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، وتبلغ سرعة معالجته 1.206 إكسافلوب أو كوينتيليون عملية نقطة عائمة في الثانية (فلوب)1 ولكن اليوم، تقوم المزيد من المجموعات بتشغيل خدمات الحوسبة عالية الأداء على مجموعة من خوادم الكمبيوتر عالية السرعة المستضافة محليًا أو في السحابة.

تكشف أحمال تشغيل HPC عن رؤى جديدة تعزز المعرفة البشرية وتبتكر مزايا تنافسية كبيرة. على سبيل المثال، تقوم HPC بتسلسل DNA وأتمتة تداول الأسهم. إنها تدير خوارزميات ومحاكاة الذكاء الاصطناعي—مثل تلك التي تمكن السيارات ذاتية القيادة—التي تحلل تيرابايت من تدفق البيانات من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) والرادار وأنظمة تحديد المواقع العالمية في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات في جزء من الثانية.