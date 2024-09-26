ما المقصود بالبنية المتجانسة؟

تتمثل إحدى طرق التفكير في البنية المتجانسة في تصور المعنى الآخر للمصطلح. عند التأمل في تصميم المباني الفعلية، نشير إلى البنية المتجانسة لوصف المنشآت المنحوتة في تكوينات صخرية ضخمة. يرتبط المعنى المرتبط بالكلمة الأساسية "متجانسة" بحقيقة أن جوهرها كله قطعة واحدة، ما يجعل تكوينها موحدًا تمامًا. يمكن إنشاء العديد من المباني المتصلة من تكوين واحد—تشترك جميعها في القاعدة الصخرية نفسها.

ينطبق هذا التشبيه بشكل جيد على مناقشتنا حول هندسة البرمجيات. في هذا السياق، تنجز البنية المتجانسة وظائف الأعمال (أي تنشئ مباني مختلفة) التي تتنوع ولكنها تتشارك في قاعدة تعليمات برمجية واحدة (أو قاعدة صخرية).

على مدار عقود من الزمان، كانت البنية المتجانسة تسيطر تمامًا على عملية تطوير البرمجيات كنموذج برمجي تقليدي. أما الآن، عند الحديث عن البنية المتجانسة يجب أن يخطر ببالك بديلها العظيم—الخدمات المصغرة—والتي تُستخدم بأعداد متزايدة.