ما نواة Linux؟

النواة هي برامج كمبيوتر تشكل نواة نظام التشغيل (OS) وتمنح المستخدم تحكمًا كاملاً في عناصر الأجهزة والبرمجيات التي يتكون منها النظام. وتساعد النواة على منع التعارضات بين العمليات المهمة الضرورية لحسن سير عمل النظام. ويتم الاحتفاظ برمز Kernel في ذاكرة الكمبيوتر ويُمكّن جميع التفاعلات بين البرامج والأجهزة؛ على سبيل المثال، الإدخال/الإخراج (I/O)، واستخدام وحدة المعالجة المركزية وذاكرة التخزين المؤقت، وبرامج تشغيل الأجهزة، وأنظمة الملفات، ومآخذ الشبكة.

تم تطوير نواة Linux في عام 1991 من قِبل Linus Torvalds كبديل مجاني لنظام التشغيل Unix، وهو أحد أنظمة التشغيل الأولى التي سمحت للمستخدمين بالتفاعل المباشر مع أجهزة الكمبيوتر. في السنوات التي تلت ذلك، أصبحت نواة Linux وإصدارات النواة اللاحقة وإصدارات النواة حساسة لتوزيعات Linux. اليوم، يتم استخدامها من قِبل بعض أكبر شركات التكنولوجيا والبرمجيات والحوسبة في العالم.