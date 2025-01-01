حلول البنية التحتية السحابية

البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي نوع من الحوسبة السحابية التي تتيح لك تخصيص موارد الحوسبة والشبكة والتخزين والأمان عند الطلب. يتيح لك نهج ®IBM Cloud لخدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) توسيع نطاق الموارد وتقليصها حسب الحاجة في جميع أنحاء العالم في أكثر من 60 مركز بيانات.

احصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من أدوات الحوسبة، وصولاً إلى العمل بدون نظام تشغيل. احصل على مزيد من التحكم. قم بتخصيص الأجهزة وفقًا لمواصفاتك الدقيقة لتلبية المتطلبات المحددة لأحمال التشغيل الخاصة بك.