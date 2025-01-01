حلول البنية التحتية السحابية
ابحث عن حل السحابة المناسب لاحتياجات عملك
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لمحة عامة

البنية التحتية كخدمة (IaaS) هي نوع من الحوسبة السحابية التي تتيح لك تخصيص موارد الحوسبة والشبكة والتخزين والأمان عند الطلب. يتيح لك نهج ®IBM Cloud لخدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) توسيع نطاق الموارد وتقليصها حسب الحاجة في جميع أنحاء العالم في أكثر من 60 مركز بيانات.

احصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من أدوات الحوسبة، وصولاً إلى العمل بدون نظام تشغيل. احصل على مزيد من التحكم. قم بتخصيص الأجهزة وفقًا لمواصفاتك الدقيقة لتلبية المتطلبات المحددة لأحمال التشغيل الخاصة بك.
تسريع الأداء

ينشر IaaS خادم بلاستيك بدون نظام تشغيل ، خادم افتراضي أو كلاهما في دقائق.

التكامل مع أنظمتك

استفد من خدماتنا المتكاملة لتحسين الأداء.

استخدام أجهزة من فئة المؤسسات

اختر من بين أكثر من مجرد خوادم تعمل بدون نظام تشغيل وافتراضية، بما في ذلك بنية تحتية معتمدة من SAP.

توسيع مراكز البيانات المحلية

إنشاء ونشر وإدارة الخوادم بشكل مستقل أو في سحابة هجينة.

ما الذي يجعل IBM Cloud مختلفًا؟ تحكم في مجموعتك من خلال الأمان والسرعة والتكامل
البنية التحتية الأكثر أمانًا

دعم ميزة الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK) مع أعلى مستوى من شهادة FIPS — 140-2 Level 4

عرض النطاق الترددي المجاني

ما يصل إلى 20 تيرابايت من النطاق الترددي المجاني لكل خادم عمل بدون نظام تشغيل وشبكة أساسية مجانية

مزوّد رائد لحلول SAP السحابية

أوسع نطاق من البيئات السحابية المعتمدة من SAP مثل الخوادم التي تعمل بدون نظام تشغيل، و ®IBM® Power، و VMWare، والخوادم الافتراضية
أفضل أداء للشبكة

100 جيجابت في الثانية في المضيف، مما يوفر ما يصل إلى 80 جيجابت في الثانية في ملفات تعريف الأغراض العامة

بصمتنا العالمية

يعمل ®IBM Cloud باستمرار على توسيع البصمة العالمية لمساعدتك على تلبية احتياجات عملائك حيثما احتاجوا إليك. نشر أعباء العمل والتحكم بها وإدارتها في أكثر من 60 مركز بيانات وست مناطق متعددة النطاقات مع مناطق توافر.

 عرض مراكز بيانات IBM Cloud
حلول البنية التحتية السحابية
IBM Cloud® Virtual Server for VPC
  • التوافر
    التوافر العالي الذي يتم تحقيقه من خلال هيكل متعدد النطاقات
  • الخوادم الافتراضية والحاويات
    ملفات تعريف VSI قابلة للتخصيص ومثالية لـ ®Red Hat® OpenShift
  • حالات الاستخدام المثالية
    تطبيقات الويب، وأعباء عمل اختبار التطوير، والاتصال الهجين
 استكشف VPC خوادم افتراضية وخوادم بدون نظام تشغيل
  • التوافر
    60 مركز بيانات في 19 دولة
  • أنواع الحوسبة
    الحاويات و VMware وخوادم العمل بدون نظام تشغيل والخوادم الافتراضية
  • حالات الاستخدام المثالية
    تطبيقات الويب، وأعباء عمل اختبار التطوير، والاتصال الهجين
 استكشِف Bare Metal Servers Power Virtual Server
  • التوافر
    تغطية عالمية مع مراكز بيانات IBM وخيارات موقع العميل المحلي
  • أحمال التشغيل الرئيسية 
    SAP، Oracle، IBM i
  • حالات الاستخدام
    أحمال التشغيل الإنتاجية للمؤسسة وأحمال التشغيل لاختبار التطوير والاتصال الهجين
 استكشِف Power Virtual Server
حلول أخرى الإحصاء - العد

استخدم موارد IBM لأي عبء عمل، من خوادم العمل بدون نظام تشغيل إلى الحوسبة بدون خوادم.

الحاويات

ساهم في تسهيل وتسريع رحلتك إلى السحابة باستخدام خدمات حاويات IBM المبنية على تقنيات مصدر مفتوح مثل Kubernetes.

قواعد البيانات

استفد من مجموعة غنية من قواعد بيانات SQL و NoSQL المصممة لأحمال التشغيل للمعاملات وتطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتحليلات السريعة.

ربط الشبكات

ساعد في تحسين حركة مرور بياناتك وإرضاء المستخدمين وحماية سلامتك.

الأمان

قم بحماية البيانات وأعباء العمل بغض النظر عن حل IBM Cloud الذي تستخدمه.

التخزين

سعة التوسع دون انقطاع. ينشر بمرونة في جميع أنحاء العالم لتحقيق أداء أعلى للتطبيقات.

دراسات حالة

الخطوط الجوية الأمريكية

الترحيل إلى السحابة لإنشاء تطبيقات مبتكرة بشكل أسرع وأسهل
Sypsoft360

تؤدي مساعدة العملاء على حلول SAP إلى زيادة المبيعات
الموارد مقارنة تكاليف بائعي الخدمات السحابية: IBM أقل، AWS أعلى

اكتشف سبب انخفاض التسعير من IBM Cloud مقارنة بـ Amazon Web Services (AWS) في العديد من السيناريوهات.

 معالجة متطلبات سرية البيانات

تعرف على المزيد حول IBM Cloud للخدمات المالية. (1.3 ميجابايت)
الخطوات التالية

ابدأ - قم بإنشاء حساب IBM Cloud اليوم. قم بالترقية واحصل على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي.

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