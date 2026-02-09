حلول حوسبة الحافة

أتمتة العمليات وتحسين التجارب وتعزيز تدابير السلامة

IBM 5G وحوسبة الحافة
شخص يجلس على دراجة نارية أثناء العمل على كمبيوتر محمول في حقل مفتوح.

شركة IBM تستحوذ على HashiCorp لتعزيز الابتكار في السحابة الهجينة

تسريع الأتمتة والأمان عبر بيئات السحابة المتعددة.

التصرف بناءً على المعارف الأقرب من مكان إنشاء البيانات

حوسبة الحافة مع تقنية الجيل الخامس 5G تخلق فرصًا هائلة في كل المجالات. حيث يجلب الحوسبة وتخزين البيانات أقرب ما يكون إلى مكان توليد البيانات، مما يتيح التحكم في البيانات بشكل أفضل، وخفض التكاليف، وسرعة الحصول على المعارف والإجراءات، وعمليات التشغيل المستمرة. في الواقع، بحلول عام 2025، ستتم معالجة 75% من بيانات المؤسسات على الحافة، مقارنة بنسبة 10% فقط اليوم.¹

توفر IBM عرض إدارة مستقل يركز على اتساع النطاق والتباين ومعدل التغيير في بيئات الحافة. كما تقدم IBM حلولاً لمساعدة شركات الاتصالات على تحديث شبكاتها وتقديم خدمات جديدة على الحافة.

 
الفوائد
توظيف إدارة مستقلة مصممة لتناسب اتساع النطاق والتنوع

يمكن لمسؤول واحد تطبيق السياسات التي تدير اتساع النطاق والتنوع لبيئات التطبيقات على مستوى آلاف نقاط النهاية. يساعدك IBM Edge Application Manager على إدارة أحمال التشغيل من الحافة إلى النواة على مستوى أي بيئة سحابية متعددة هجينة.

تقديم حلول الصناعات التي تدعمها الحافة والمبنية على خبرات IBM

هناك العديد من حالات الاستخدام التي يمكن معالجتها باستخدام حوسبة الحافة. تساعد حلول وخدمات IBM التي تدعمها الحافة العملاء على تقديم تجارب رقمية غنية وخلق كفاءة في الأعمال عبر Industry 4.0، وسلسلة التوريد وإدارة الأصول وغيرها.

تحديث شبكات الاتصالات لتقديم خدمات جديدة على الحافة

يتطلع مزودو خدمات الاتصالات (CSP) على نحو متزايد إلى تقديم خدمات الجيل الخامس وخدمات حوسبة الحافة لتعزيز النمو. يمكن لحلول السحابة المتخصصة في الاتصالات من IBM أن تساعد مزودي خدمات الاتصالات على تحسين العمليات وضمان الخدمة مع خفض تكاليف العمليات.

حالات الاستخدام
منظر جوي لعدة مركبات على طريق متعرج.
إنشاء تجارب متصلة

يمكنك سحب البيانات من أجهزة استشعار وأجهزة موزعة وتحليلها لتحسين التجارب الفردية وتعزيز سلامة برنامج التشغيل وتحسين النقل.
روبوت مخزن ينقل الصناديق في مستودع
تحسين سلسلة التوريد وإدارة الأصول

يمكنك تنسيق الإدارة بشكل كامل باستخدام تحليلات الفيديو الذكية و الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون وأتمتة التعويض وغير ذلك الكثير.
موظف يستشير جهازًا في مختبر أو منشأة تقنية.
تمكين Industry 4.0

جمّع المعارف من الماكينات الموزعة وعمليات التصنيع والاستجابة في الوقت الفعلي، وتحسين خطوط الإنتاج وتقليل الهدر.
الحلول البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي على الحافة

تستفيد حلول IBM Power Systems وحلول IBM Storage من نماذج الذكاء الاصطناعي للعمل على الحافة. يمكنك فتح آفاق المعارف المرتبطة بالأعمال لجميع أنواع البيانات، بما في ذلك البيانات المرئية المباشرة التي يتم إنشاؤها في الحافة.

 خوادم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تحول البيانات إلى حلول Promare

ستعمل أول رحلة مستقلة عبر المحيط الأطلنطي على استعادة مسار رحلة Mayflower عام 1620، وستعتمد على تقنيات IBM لكل من الحافة و الذكاء الاصطناعي.

إجابات من شركاء IBM تجمع حلول IBM لحوسبة الحافة وشبكات الاتصالات منظومة قوية من الشركاء معًا بما في ذلك مصنعي المعدات ومزودي الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.
منظر من الخلف لشخص ينظر إلى شاشة الكمبيوتر.
Equinix

Equinix تستخدم IBM وRed Hat لبناء منصة حافة عالمية وتجمع الشركات معًا عبر أكثر من 50 سوقًا.

عامل يحمل جهاز كمبيوتر محمول في غرفة الخوادم.
Eurotech

Eurotech تستخدم IBM وRed Hat على أجهزة حوسبة الحافة عالية الأداء للانتقال بحوسبة الحافة إلى آفاق جديدة.

منظر جانبي لعامل يفحص البيانات على كمبيوتر محمول.
Hazelcast

Hazelcast تستخدم IBM Edge Application Manager لنشر حلول شبكة البيانات في الذاكرة لتمكين التحليلات المتقدمة في الحافة.

الخطوات التالية

الحاشية

¹”What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders“ Rob van der Meulen, Gartner Research, October 2018.