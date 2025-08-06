Maximo Health, Safety and Environment - IBM Maximo Application Suite

تعرِّض الأنظمة غير المترابطة، وإجراءات السلامة التفاعلية، والعمليات اليدوية المؤسسات للمخاطر، وانعدام الكفاءة، وعدم الامتثال. ومع ازدياد تعقيد اللوائح وارتفاع التوقعات بشأن السلامة والكفاءة التشغيلية، تترك برامج البيئة والصحة والسلامة (EHS) المعزولة المؤسسات عرضة للمخاطر والبطء في الاستجابة.

نجح حل IBM® Maximo HSE في توحيد عمليات الصحة والسلامة والبيئة مع العمليات الأساسية وإدارة العمل لديك. فبدءًا من الإبلاغ عن الحوادث وإدارة الانبعاثات، ووصولًا إلى تقييم المخاطر وتتبُّع الامتثال، نجح هذا النظام في توفير نهج ذكي ومتكامل لإدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) على مستوى المؤسسة.