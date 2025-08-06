Maximo Health, Safety and Environment - IBM Maximo Application Suite

ضع السلامة في المقام الأول من خلال تكامل إدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) مع إدارة العمل.
تعرِّض الأنظمة غير المترابطة، وإجراءات السلامة التفاعلية، والعمليات اليدوية المؤسسات للمخاطر، وانعدام الكفاءة، وعدم الامتثال. ومع ازدياد تعقيد اللوائح وارتفاع التوقعات بشأن السلامة والكفاءة التشغيلية، تترك برامج البيئة والصحة والسلامة (EHS) المعزولة المؤسسات عرضة للمخاطر والبطء في الاستجابة.
نجح حل IBM® Maximo HSE في توحيد عمليات الصحة والسلامة والبيئة مع العمليات الأساسية وإدارة العمل لديك. فبدءًا من الإبلاغ عن الحوادث وإدارة الانبعاثات، ووصولًا إلى تقييم المخاطر وتتبُّع الامتثال، نجح هذا النظام في توفير نهج ذكي ومتكامل لإدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSE) على مستوى المؤسسة.
تتكامل عمليات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) بالكامل مع إدارة العمل، مما يجعل السلامة جزءًا أساسيًا من كل خطوة في تخطيط وتنفيذ العمل.
بفضل التطبيقات المتصلة غير المنعزلة، يمكن للمستخدمين بدء عدة أنشطة من واجهة واحدة، مما يُتيح وصولًا سريعًا إلى المعلومات واتخاذ إجراءات فورية.
يوفر حل IBM Maximo HSE مرونة الحوسبة السحابية الهجينة وأدوات متنقلة لإدارة السلامة بسلاسة وفي الوقت الفعلي، بدعم من الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة watsonx من شركة IBM.
تتوفر مؤشرات الأداء الرئيسية وأحدث التوجهات والمعارف والرؤى في لوحات معلومات قابلة للتخصيص وجاهزة للاستخدام، مما يُتيح اتخاذ قرارات أسرع وأذكى وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة.
تبسيط التصاريح والشهادات والتنفيذ الآمن للعمل
يبسِّط IBM® Maximo HSE عمليات إصدار تصاريح العمل، والشهادات، وتقييمات المخاطر لضمان أمن العمليات وتوافقها مع المواصفات. حيث يعمل على ربط التصاريح بأوامر العمل وحوادث العمل، كما يدعم إجراءات العزل الآمن للمعدات المتعطلة ووضع لافتة تحذيرية عليها، ويضمن النظام أيضًا أن يتم تتبع تدريب الموظفين ليقوم بالمهام الخطرة فقط الأفراد المؤهلون، مما يوفر حماية قصوى للأشخاص والعمليات التشغيلية..
ضمان العمليات الآمنة والفعالة والموثقة
دعم العمليات الآمنة والمتسقة من خلال استخدام أحدث حلول نقل المعلومات بين الموظفين عند استلام ورديات العمل، وجولات الفحص والمراقبة التي يقوم بها المشغِّلون، والإبلاغ عن أي خسائر في الإنتاج. توفر الإجراءات المرتبطة وسجلات المشغِّلين رؤية شاملة لفرق العمل، مما يساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا والحفاظ على سير العمليات بسلاسة وامتثال في كل وردية.
إدارة السلامة في مكان العمل والعمليات بشكل استباقي
تمكين فِرق العمل لديك من إدارة الحوادث والمخاطر والتهديدات من خلال التتبُّع الشامل، والتحقيقات، والإجراءات التصحيحية. فبدءًا من تحديد المخاطر وحتى التحكم في التجاوزات، يعزز هذا النظام المساءلة والتحسين المستمر، مما يُسهم في توفير بيئة عمل أكثر أمنًا وامتثالًا.
الاستعداد الدائم للتدقيق والامتثال للّوائح الخارجية
يساعد IBM Maximo HSE المؤسسات على الحفاظ على جاهزيتها للمراجعة والتدقيق والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية من خلال مجموعة قوية من أدوات الامتثال. كما يُتيح أيضًا عمليات المراجعة والتدقيق والاستبيانات وتتبُّع المتطلبات التنظيمية من خلال ربط بيانات الامتثال الأساسية بسجلات العمل والأصول والسلامة. وتُتيح قدرات إدارة الانبعاثات مراقبة الانبعاثات المستمرة والمتسربة، عبر لوحات معلومات مدمجة للتتبُّع واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
التحكُّم في التغيير بثقة
تتحكم عملية إدارة التغيير (Management of Change) المتوفرة في Maximo HSE في دورة حياة التغييرات التشغيلية والهندسية بالكامل، بدءًا من الإنشاء والمراجعة والموافقة، ووصولًا إلى المصادقة على التنفيذ والانتهاء الرسمي لعملية إدارة التغيير. يمكن للمستخدمين بدء طلبات إدارة التغيير (MOC) أو تنفيذ التغييرات مباشرةً من داخل تطبيق MOC، مع ربط أصول متعددة ومواقع وعناصر تكوين الإعدادات.
بناء قوى عاملة تمتلك المهارات اللازمة وتلتزم بالامتثال التنظيمي
إدارة المهارات والشهادات والتدريب في مكان واحد لضمان تنفيذ المهام الحساسة من قِبَل الأفراد المؤهلين فقط. حيث يتم تتبُّع الدورات التدريبية، والتحقق من الكفاءات، واستخلاص الدروس المستفادة لسد الفجوات المعرفية، وتعزيز الامتثال، ودعم عمليات أكثر أمنًا وسلامة.
تُعَد عمليات الأعمال محركًا للنمو، لكنها تُنتج انبعاثات أيضًا، مما يجعل الإدارة الفعَّالة للانبعاثات تحديًا ومتطلبًا تنظيميًا في آنٍ واحد. يساعد IBM® Maximo Emissions Management على رصد الانبعاثات المستمرة والمتسربة في زمن شبه حقيقي، بينما تُتيح IBM Envizi ESG Suite حساب انبعاثات غازات الدفيئة من النطاقات 1 و2 و3 وتتبُّعها والإبلاغ عنها، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية.
ابدأ بالتعرّف على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Maximo Application Suite.