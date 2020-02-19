لماذا تحتاج حوسبة الحافة إلى إدارة مستقلة؟

مع توسع الحوسبة، فإن حجم بيئات الحافة وتنوعها ومعدل تغيرها يمثل تحديًا لم يتم تصميم برامج الإدارة التقليدية للتعامل معه. تم تصميمه في الأصل من أجل بيئة مركزية تحتوي على العديد من الخوادم (غالباً ما تكون موحدة) في عدد قليل من مراكز البيانات أو مناطق السحابة العامة، مع تغييرات غير متكررة في البيئة.

أما الآن مع الحافة، لديك عشرات الآلاف من الخوادم ومئات الآلاف من أجهزة الحافة المنشرة في آلاف المواقع البعيدة، مع إضافة مواقع أو أجهزة وخوادم جديدة باستمرار. يكاد يكون من المستحيل على المسؤول فهم طبيعة البيئة والاختلافات ذات الصلة، وهو أمر حساس عند محاولة نشر التطبيقات الجديدة على الحافة.

"يتطلب تطوير استراتيجية حافة ناجحة الأخذ بعين الاعتبار تعقيد نقاط نهاية الإدارة وإدراك أن النطاق والتباين يختلفان اختلافًا كبيرًا عن عمليات النشر المحلية أو السحابة العامة التقليدية."

مستند فني صادر عن شركة IDC، برعاية شركة IBM، "أهمية العمليات الفعالة في تحقيق أقصى استفادة من قيمة الحافة لتكنولوجيا المعلومات"، يناير 2020