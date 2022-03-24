استشارات الترحيل السحابي

تساعدك خدمات الترحيل السحابية التي تقدمها IBM Consulting على إدارة الترحيل السحابي لأعمالك، مما يتيح لك التركيز على الجوانب الأخرى. نساعدك في ترحيل أحمال التشغيل الخاصة بك إلى السحابة العامة أو السحابة الخاصة أو مركز البيانات المحدث لتمكين التحول الرقمي، مع دعم أنماط الترحيل المختلفة مثل من السحابة إلى السحابة، ومن السحابة إلى التخزين المحلي، ومن التخزين المحلي إلى السحابة، ومن التخزين المحلي إلى التخزين المحلي. بفضل خبرتنا الواسعة في AWS وAzure وGoogle Cloud وOracle Cloud، يتبنى فريق خبراء السحابة لدينا نهجًا تصريحيًا ومستمرًا لخطة الترحيل الخاصة بك، وذلك من خلال الاستفادة من أدوات الترحيل والأصول، ودمج الأتمتة المضمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي في كل مرحلة لمساعدتك في كل مرحلة من مراحل رحلة الترحيل التي تخوضها.