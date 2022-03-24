استشارات الترحيل السحابي
حقق القيمة وحوِّل أعمالك التجارية من خلال استشارات الترحيل السحابية
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خدمات ترحيل البيانات إلى السحابة

تساعدك خدمات الترحيل السحابية التي تقدمها IBM Consulting على إدارة الترحيل السحابي لأعمالك، مما يتيح لك التركيز على الجوانب الأخرى. نساعدك في ترحيل أحمال التشغيل الخاصة بك إلى السحابة العامة أو السحابة الخاصة أو مركز البيانات المحدث لتمكين التحول الرقمي، مع دعم أنماط الترحيل المختلفة مثل من السحابة إلى السحابة، ومن السحابة إلى التخزين المحلي، ومن التخزين المحلي إلى السحابة، ومن التخزين المحلي إلى التخزين المحلي. بفضل خبرتنا الواسعة في AWS وAzure وGoogle Cloud وOracle Cloud، يتبنى فريق خبراء السحابة لدينا نهجًا تصريحيًا ومستمرًا لخطة الترحيل الخاصة بك، وذلك من خلال الاستفادة من أدوات الترحيل والأصول، ودمج الأتمتة المضمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي في كل مرحلة لمساعدتك في كل مرحلة من مراحل رحلة الترحيل التي تخوضها.
وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صُنفت IBM كشركة رائدة في مجال الخدمات السحابية العامة لتحويل تكنولوجيا المعلومات تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لخدمات تطوير البرمجيات المخصصة.
القدرات ترحيل التطبيقات وتحديثها من خلال الخروج من مركز البيانات وتوحيدها

نساعد المؤسسات على خفض نفقات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز استمرارية الأعمال والمرونة. تسهم أفضل الممارسات والمنهجيات وأُطر العمل التي أثبتت جدواها لدينا في تسهيل الانتقال السلس من مراكز البيانات الحالية إلى البيئات السحابية العامة أو الهجينة أو المتعددة.

 ترحيل البيانات وتحديثها

ندعم المؤسسات في نقل بياناتها بين الأنظمة أو المنصات أو بيئات التخزين، معتمدين في ذلك على الترقيات التقنية، ودمج الأنظمة، واعتماد حلول مبتكرة. تساعد خدماتنا في تحويل أنظمة البيانات والبنى والتقنيات الحالية لمواكبة احتياجات الأعمال المتغيرة والاستفادة من الفرص الناشئة.

 الخروج من مركز البيانات من خلا نقل الكمبيوتر المركزي

نساعد العملاء في نقل بنيتهم التحتية للكمبيوتر المركزي إلى بيئة سحابية، مما يسهل عملية النقل الفعلية لأجهزة الكمبيوتر المركزي من موقع إلى آخر. يتيح ذلك للمؤسسات إمكانية ترحيل تطبيقات الكمبيوتر المركزي المحلية وتحديثها، مما يوفر بيئة وقت تشغيل على السحابة الأصلية مُدارة بالكامل.

 الخروج من مركز البيانات مع ترحيل Power

توفر خدمة ترحيل أنظمة Power Systems لدينا مجموعة متنوعة من الحلول المصممة خصيصًا لمختلف القطاعات، مثل قطاع الأدوية، والتصنيع، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والإعلام والترفيه، والبنوك، والتمويل، والتأمين. نحن نقدم خيارات مرنة تشمل الترحيل بالنقل المباشر (Lift-Shift)، ونموذج الدفع حسب الاستخدام، والسعة المرنة، ونشر أحمال التشغيل على السحابة العامة، ما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

 الخروج من مركز البيانات باستخدام SAP Migration

تساعد خدمات ترحيل SAP ECC العملاء في الانتقال من بيئات SAP ECC أو HANA القديمة في البنية التحتية المحلية إلى بيئة سحابية متعددة سلسة.

 إنشاءات جديدة محليًا أو في مركز البيانات أو السحابة الخاصة

نساعد عملاءنا في إنشاء مراكز بيانات محلية جديدة وحلول السحابة الخاصة.

 اكتشاف وتقييم التطبيقات ومراكز البيانات

نقدم تحليلًا معمقًا لبيئة التطبيقات والبنية التحتية والشبكة والبنية التحتية لمركز البيانات، ما يتيح الحصول على رؤى أساسية وتحديد الاعتماديات وتقييم مدى الجاهزية للترحيل أو التحديث.

 الجمع بين مراكز البيانات والاستضافة على السحابة الخاصة

نساعد المؤسسات في الحصول على المساحة والطاقة والتبريد داخل مرافق مراكز البيانات التابعة لجهات خارجية، ما يتيح لها استضافة الخوادم ووحدات التخزين ومعدات الشبكات الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات الاستضافة على السحابة الخاصة لإدارة ونشر البنية التحتية السحابية المخصصة في بيئة آمنة ومعزولة.

 خدمات الإدارة المحلية والموقع المشترك

نحن نقدم خدمات إدارة التخزين المحلي للمؤسسات.

 إيقاف تشغيل مركز البيانات

إزالة البنية التحتية لمراكز البيانات بطريقة آمنة وفعالة لنقلها أو إعادة بيعها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها. كجزء من خدمة إيقاف التشغيل التي نوفرها، نضمن أرشفة البيانات وتخزينها بشكل آمن.

 تحول نهاية العمر

تضمن خدمات نهاية دورة الحياة لدينا انتقالًا سلسًا واستراتيجيًا من التقنيات، أو الأنظمة، أو العمليات القديمة أو التي انتهت صلاحيتها إلى بدائل حديثة، وفعالة، ومستدامة.

 التعافي من الكوارث كخدمة

نقدم خدمات استعادة البيانات، والمرونة الإلكترونية، واستمرارية الأعمال لضمان بقاء عمليات عملائنا آمنة وغير منقطعة.

 مسارات مخصصة لعملاء VMware

عند اتخاذ قرارات بشأن تحويل بيئة VMware الخاصة بك، يمكننا تقديم إرشادات متخصصة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة، والتنقل بين تعديلات الترخيص، وتحديد أفضل مسار للتحديث، وإدارة تأثيرات الشراكات.

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التصميم الهجين
صُمم إطار العمل لمساعدة المؤسسات على تحقيق ترحيل وتحديث وابتكار سريع ومحدود المخاطر، مع تعزيز قيمة الأعمال والإنتاجية وخفض التكاليف. تعرف على المزيد سجّل لحضور ورشة عمل حصرية
توفر IBM مستوىً فريدًا من الخبرة في الترحيل لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر. فعندما تواجهك مشكلة تقنية لا يمكنك حلها، ستحتاج إلى فريق يمكنه فهم النظام بعمق وسرعة، وهذا ما تقدمه شركة IBM. Mark Record مدير تكنولوجيا المعلومات والتغيير السابق البنك التعاوني اقرأ قصة نجاح البنك التعاوني
دراسات حالة
DWP تمكين خدمة عالمية المستوى في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة. تعرف على المزيد

الرؤى

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فهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق قيمة الأعمال في رحلات السحابة الهجينة
وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، تم تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات في البيئات السحابية العامة.
التغلب على تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشائعة
تعرّف على الخبراء Vikas Ganoorkar

Vikas هو شريك أول ورائد عالمي في خدمات الترحيل السحابي وعروض الحاويات في IBM Consulting، وهو يساعد العملاء في تحقيق نتائج التحول الخاصة بهم.

 Priyanka Ray

Priyanka هي رئيسة قسم العروض لممارسات الترحيل من IBM Cloud.

Debasis RoyChoudhuri

Debasis هو مهندس متميز ومستشار تنفيذي لدى IBM، ورائد في ممارسات ترحيل التطبيقات وتحديثها في أمريكا الشمالية، حيث يقود العديد من مشاريع تحديث التطبيقات السحابية التي تدعم السحابة المتعددة الهجينة.

 Sudeshna Majumder

Sudeshna هي شريك مساعد ومديرة تنفيذية للتسليم في IBM Consulting. كما تقود ممارسات الترحيل والتحديث في مركز ابتكار العملاء في الهند.

 Vinay Parisa

Vinay Parisa هو الرئيس التنفيذي التتقني (CTO) العالمي لعمليات الترحيل في IBM Consulting. يساعد Vinay العملاء خلال رحلة اعتماد السحابة الخاصة بهم، مستفيدًا من خبرته في تطوير الأصول والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تسرّع برامج الترحيل والتحديث.

Preeti Oberoi

Preeti هي رائدة عالمية في تحديث ترحيل تحوّل السحابة الهجينة في شركة IBM Consulting، حيث تقود العديد من مشاريع تحديث تطبيقات السحابة للسحابة الهجينة.
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