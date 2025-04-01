IBM أكاديمية السحابة الأصلية

IBM تقدم أكاديمية السحابة الأصلية بيئات معملية من الدرجة الأولى لتسريع رحلة Your Learning. من خلال البيئات المعملية وعمليات المحاكاة الواقعية التي أنشأها مهندسونا المختصون، ستكتسب الخبرة اللازمة لتحقيق نتائج مهمة في مجموعتك وحياتك المهنية.
طوّر حياتك المهنية مع تعزيز معرفتك بأدوات السحابة الأصلية وأدوات التطوير.
قم بتطبيق ما ستتعلمه على اختبارات الشهادات المعترف بها في مجال العلوم مثل مسؤول Kubernetes المعتمد أو مساعد Terraform.
يمنحك برنامج IBM CNA بيئة مهيأة بالكامل حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على التعلم.
تصميم وهندسة أنظمة ذات مستوى عالمي مرونة وكفاءة عالية من خلال تطبيق Your Learning من IBM CNA.
من خلال إكمال سيناريوهات التحدي، ستطور حدسك وتتقن فنونك.
من خلال استخدام أكاديمية السحابة الأصلية، يمكن لمجموعة السحابة الأصلية تمكين فرقهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبني ممارسات السحابة الأصلية وعمليات التطوير بنجاح, مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مرونتها وكفاءتها وقدرتها التنافسية.
IBM يتم تقديم أكاديمية السحابة الأصلية في مستويين من التسعير
أسس السحابة الأصلية وعمليات التطوير التي تمت تغطيتها: Git Linux ، ، أساسيات Docker، و Docker للمطورين، و Kubernetes من الأساسيات إلى المتوسط وصولاً إلى Advanced.
البدء في الإنتاج. تتضمن الباقة الذهبية جميع المحتويات الفضية بالإضافة إلى: Kubernetes-Advanced II، و Kubernetes-Security، وCubernetes-Security، وShحابة الأدوات الأصلية Ansible وTerraform و GitLab.
ينشئ المحتوى المخصص خط أساس للمعرفة عبر مجموعة الأدوات والعمليات المعتمدة، مما يؤدي إلى إنشاء مكان عمل أكثر إنتاجية وفعالية. استفسر عن قدرتنا على تلبية احتياجاتك اليوم.
للمزيد من المعلومات أو للتسجيل
انضم إلى فريقنا المكون من مجموعة من الأشخاص المبتكرين الذين يُحدثون تغييراً إيجابياً في العمل والعالم.
احصل على رسائلنا الإخبارية التي تقدم لك رؤى مدروسة حول الاتجاهات الناشئة.