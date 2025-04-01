IBM أكاديمية السحابة الأصلية
تعلّم السحابة الأصلية وعمليات التطوير التقنية من خلال منصة التدريب العملي الذاتي الخاصة بنا
لقطة شاشة لصفحة تدريب CNA التي تحتوي على رسالة ترحيب وموجز
منصة تعليمية فريدة من نوعها للتدريب على عمليات التطوير

IBM تقدم أكاديمية السحابة الأصلية بيئات معملية من الدرجة الأولى لتسريع رحلة Your Learning. من خلال البيئات المعملية وعمليات المحاكاة الواقعية التي أنشأها مهندسونا المختصون، ستكتسب الخبرة اللازمة لتحقيق نتائج مهمة في مجموعتك وحياتك المهنية.

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فائدة المستخدم
النمو الوظيفي

طوّر حياتك المهنية مع تعزيز معرفتك بأدوات السحابة الأصلية وأدوات التطوير.
الاستعداد للشهادات

قم بتطبيق ما ستتعلمه على اختبارات الشهادات المعترف بها في مجال العلوم مثل مسؤول Kubernetes المعتمد أو مساعد Terraform.
التعلّم المركّز

يمنحك برنامج IBM CNA بيئة مهيأة بالكامل حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على التعلم.
بنية النظام المحسّنة

تصميم وهندسة أنظمة ذات مستوى عالمي مرونة وكفاءة عالية من خلال تطبيق Your Learning من IBM CNA.
بناء الإتقان

من خلال إكمال سيناريوهات التحدي، ستطور حدسك وتتقن فنونك.

ميزة

آلية تحديد بيئات الوصول إلى البيئات سيناريوهات معدة مسبقاً تحديثات المحتوى المتجددة &amp; إضافات المحتوى الذي كتبه خبير خبير

حالة الاستخدام التجاري

من خلال استخدام أكاديمية السحابة الأصلية، يمكن لمجموعة السحابة الأصلية تمكين فرقهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبني ممارسات السحابة الأصلية وعمليات التطوير بنجاح, مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مرونتها وكفاءتها وقدرتها التنافسية.

التحول الرقمي التعاون متعدد الوظائف الكمبيوتر المركزي تحديث تحسين عمليات تطوير البرمجيات تعزيز مرونة التطبيق وقابلية التوسع تحسين تكلفة البنية التحتية
الارتقاء بمهارات القوى العاملة يمكن للشركات التي تهدف إلى الارتقاء بمهارات القوى العاملة لديها في السحابة الأصلية لعمليات التطوير أن تستخدم أكاديمية السحابة الأصلية لتوفير تدريب عملي شامل.
شاشة شاشة للمنتج
بيئة المختبر IBM توفر أكاديمية السحابة الأصلية بيئة معملية عملية حيث يمكنك تطبيق ما تتعلمه بأمان.
التغطية التقنية
التسعير 

IBM يتم تقديم أكاديمية السحابة الأصلية في مستويين من التسعير
1 سنة وصول - 1260 دولار أمريكي/مستخدم - 1 سنة وصول - 1260 دولار أمريكي/مستخدم الخطة الفضية

أسس السحابة الأصلية وعمليات التطوير التي تمت تغطيتها: Git Linux ، ، أساسيات Docker، و Docker للمطورين، و Kubernetes من الأساسيات إلى المتوسط وصولاً إلى Advanced.

أكاديمية السحابة الأصلية الفضية
اشتر الآن دخول لمدة 1 سنة - 1980 دولار أمريكي/مستخدم - 1980 دولار أمريكي/مستخدم الخطة الذهبية

البدء في الإنتاج. تتضمن الباقة الذهبية جميع المحتويات الفضية بالإضافة إلى: Kubernetes-Advanced II، و Kubernetes-Security، وCubernetes-Security، وShحابة الأدوات الأصلية Ansible وTerraform و GitLab.

أكاديمية السحابة الأصلية الذهبية
اشتر الآن محتوى مخصص إنشاء محتوى مخصص واستضافته

ينشئ المحتوى المخصص خط أساس للمعرفة عبر مجموعة الأدوات والعمليات المعتمدة، مما يؤدي إلى إنشاء مكان عمل أكثر إنتاجية وفعالية. استفسر عن قدرتنا على تلبية احتياجاتك اليوم.

أكاديمية السحابة الأصلية المخصصة
الخطوات التالية

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