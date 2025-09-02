الخدمات الاستشارية لتحوُّل الأعمال

Adobe

طوَّرت IBM تحالفًا فريدًا مع Adobe ضمن منظومة تمتد عبر كلٍ من التكنولوجيا والخدمات. باستخدام نهج يُعَد الأول من نوعه في الصناعة، وقدرات استشارية متعمقة عبر جميع سحابات Adobe الثلاث، وحلول Adobe المملوكة، وسمعة قوية في إدارة بعض أكثر المشاريع تعقيدًا ضمن منظومة عملاء Adobe.