الخدمات الاستشارية لتحوُّل الأعمال

خمسة تحولات ذهنية جريئة لدفع إعادة الابتكار بالذكاء الاصطناعي الوكيل

الذكاء الاصطناعي المناسب، مطبَّق بمسؤولية

ابتكار وتخصيص تجارب عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي

دمج الكفاءة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في تحولك المالي

إعادة تعريف المواهب وسير عمل الموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي

إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعملك مع الذكاء الاصطناعي

بدءًا من تصميم استراتيجية مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ النشر بنجاح، تمتلك ®IBM Consulting نهجًا منظمًا لدعم العملاء في كل خطوة من رحلتهم نحو التحول بالذكاء الاصطناعي. نتعاون معك لاستغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة بثقة ومسؤولية، ومن خلال خدمات وحلول مخصصة تُلبي أهدافك واحتياجات قطاعك.
الاستراتيجية والاستشارات

نساعدك على وضع خارطة طريق تحوُّل عملك بالذكاء الاصطناعي، مع ضمان مواءمتها مع أهداف عملك لتحقيق نتائج ملموسة وذات أثر.

 الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بالاستفادة من منظومة تقنيات وشركاء IBM، نطوِّر حلول ذكاء اصطناعي مخصصة لمعالجة التحديات المعقدة للأعمال، بدءًا من أتمتة العمليات ووصولًا إلى التنبؤ بالتوجهات.

 الخبرة في الصناعة

بفضل الرؤى المتعمقة في مختلَف الصناعات، نقدِّم حلولًا متخصصة لقطاعات تشمل الخدمات المالية والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة وغيرها، بما يضمن الملاءمة والفاعلية.

 النشر والتبنّي بسلاسة

ننقِل مبادرات الذكاء الاصطناعي لديك من مرحلة المفهوم إلى توسيع النطاق عبر أساليب معتمدة في النشر والتكامل، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي المسؤول، وإدارة التغيير، والأثر القابل للقياس.

خبراؤنا

Matthew Candy من IBM يبتسم
الشريك الإداري العالمي، الاستراتيجية والتحول، IBM Consulting

مات كاندي
Monica Proothi من IBM تبتسم
نائب الرئيس وشريك أول، قائد التحول المالي العالمي، IBM Consulting

مونيكا بروثي
Billy Seabrook من IBM يبتسم
شريك أول، رئيس قسم التصميم العالمي، قائد عروض استراتيجية التجربة والتصميم، IBM Consulting

Billy Seabrook
Pushpinder Singh من IBM يبتسم
شريك، قائد الممارسة العالمية - التحول في سلاسل التوريد والعروض، IBM Consulting

Pushpinder Singh
Jamie Mackenzie من IBM يبتسم
مدير برنامج لإدارة مورِّدي تكنولوجيا المعلومات في مكتب الرئيس التنفيذي للمعلومات (CIO)، قطاع المالية والعمليات، IBM Consulting

Jamie Mackenzie
Kim Morick من IBM يبتسم
قائد العروض العالمية لتقنيات الموارد البشرية، IBM Consulting

Kim Morick
Manish Goyal من IBM يبتسم
شريك أول - القائد العالمي للذكاء الاصطناعي والتحليلات، IBM Consulting

مانيش جويال
Rich Berkman من IBM يبتسم
نائب الرئيس وشريك أول، قائد العروض العالمية للمبيعات والتجارة، IBM Consulting

Rich Berkman

القدرات

استراتيجية وحوكمة الذكاء الاصطناعي

دمج حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في نسيج عملك.

 تحوُّل تجربة العملاء

تصوُّر وتصميم وتقديم تجارب أكثر سلاسة وتخصيصًا عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة وتعزيز النمو.

 خدمات التحول المالي

تحويل عملياتك المالية باستخدام الكفاءة والتكامل والامتثال المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو.

 الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول الموارد البشرية والمواهب

إعادة تصوُّر قسم الموارد البشرية وتحديثه من خلال وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره لتحقيق نتائج أعمال أفضل واستثمار إمكانات الموظفين والمؤسسة.

خدمات استراتيجية الأعمال

نساعد عملاءَنا على تعزيز قيمة الأعمال وحل التحديات المعقدة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات التحويلية.

 الخدمات الاستشارية في مجال الاستدامة

استخدام المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل طموحات الاستدامة إلى واقع عملي.

 تصميم وهندسة المنتجات

تسريع نتائج الأعمال وتحسين الميزة التنافسية من خلال المنتجات والمنصات المخصصة.

IBM iX

نتَّبع نهجًا يستند إلى التصميم وقائمًا على البيانات لتجربة التحوُّل.

دراسات حالة

شعار طيران الرياض

دمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة لإسعاد العملاء وتعزيز الإنتاجية في شركة طيران الرياض.

 مشاهدة الفيديو
شعار Coca-Cola European Partners

تحسين إدارة الفئات والإسناد إلى جهات خارجية أصبح ممكنًا بفضل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين المشتريات.

 استكشِف قصص النجاح
شعار Molgroup

مساعدة MOL Group على تحقيق قيمة أكبر من عمليات البيع بالتجزئة لديها لدعم النمو وتعزيز ولاء العملاء.

 اقرأ دراسة الحالة
شعار Bio Rad

تحديث نظام تخطيط سلاسل التوريد في Bio-Rad Laboratories.

 تعرَّف على المزيد عن Bio-Rad
