الخدمات الاستشارية لتحوُّل الأعمال

بدءًا من تصميم استراتيجية مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ النشر بنجاح، تمتلك ®IBM Consulting نهجًا منظمًا لدعم العملاء في كل خطوة من رحلتهم نحو التحول بالذكاء الاصطناعي. نتعاون معك لاستغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة بثقة ومسؤولية، ومن خلال خدمات وحلول مخصصة تُلبي أهدافك واحتياجات قطاعك.
نساعدك على وضع خارطة طريق تحوُّل عملك بالذكاء الاصطناعي، مع ضمان مواءمتها مع أهداف عملك لتحقيق نتائج ملموسة وذات أثر.
بالاستفادة من منظومة تقنيات وشركاء IBM، نطوِّر حلول ذكاء اصطناعي مخصصة لمعالجة التحديات المعقدة للأعمال، بدءًا من أتمتة العمليات ووصولًا إلى التنبؤ بالتوجهات.
بفضل الرؤى المتعمقة في مختلَف الصناعات، نقدِّم حلولًا متخصصة لقطاعات تشمل الخدمات المالية والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة وغيرها، بما يضمن الملاءمة والفاعلية.
ننقِل مبادرات الذكاء الاصطناعي لديك من مرحلة المفهوم إلى توسيع النطاق عبر أساليب معتمدة في النشر والتكامل، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي المسؤول، وإدارة التغيير، والأثر القابل للقياس.
دمج حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في نسيج عملك.
تصوُّر وتصميم وتقديم تجارب أكثر سلاسة وتخصيصًا عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة وتعزيز النمو.
تحويل عملياتك المالية باستخدام الكفاءة والتكامل والامتثال المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو.
إعادة تصوُّر قسم الموارد البشرية وتحديثه من خلال وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره لتحقيق نتائج أعمال أفضل واستثمار إمكانات الموظفين والمؤسسة.
نساعد عملاءَنا على تعزيز قيمة الأعمال وحل التحديات المعقدة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات التحويلية.
استخدام المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل طموحات الاستدامة إلى واقع عملي.
تسريع نتائج الأعمال وتحسين الميزة التنافسية من خلال المنتجات والمنصات المخصصة.
نتَّبع نهجًا يستند إلى التصميم وقائمًا على البيانات لتجربة التحوُّل.
دمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة لإسعاد العملاء وتعزيز الإنتاجية في شركة طيران الرياض.
تحسين إدارة الفئات والإسناد إلى جهات خارجية أصبح ممكنًا بفضل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين المشتريات.
مساعدة MOL Group على تحقيق قيمة أكبر من عمليات البيع بالتجزئة لديها لدعم النمو وتعزيز ولاء العملاء.
تحديث نظام تخطيط سلاسل التوريد في Bio-Rad Laboratories.
