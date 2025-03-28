أدى التعاون الناجح بين IBM Consulting والعميل إلى الموافقة على إثبات المفهوم (POC) بهدف تطوير بوابة قائمة على السحابة لنظام CA-MMIS. لقد أدى نجاح إثبات المفهوم (POC) إلى بناء الثقة في التقنية السحابية، ما يُثبت أن الطريقة التعاونية بين DHCS وIBM للمشاركة في إنشاء نظام تقنية المعلومات كانت ممكنة ومفيدة للجميع. وقد حرص فريقا IBM و DHCSعلى ضمان أن تكون البوابة تُركز على المستخدم وفعالة. علاوة على ذلك، واجه فريقا IBM وDHCS الطرق الراهنة لممارسة الأعمال حتى لا تنتقل عمليات الأعمال غير الفعالة إلى الحلول التقنية الحديثة. ومن الأمثلة على ذلك الانتقال من عمليات الأعمال الورقية إلى عمليات الأعمال الإلكترونية بالكامل، وتوقف عمليات الأعمال ذات القيمة الضئيلة أو معدومة القيمة. عمليات الأعمال التي كانت تستغرق في السابق أسابيع وشهورًا، مع بذل جهد بشري كبير، أصبحت الآن تستغرق دقائق بأقل قدر من التفاعل البشري أو من دون أي تفاعل بشري على الإطلاق. طُبّقت تدابير أمنية صارمة لتلبية معايير الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). وقد أظهرت البوابة مزايا التقنية السحابية، مثل سرعة الدخول إلى السوق وفعالية النشر، كما أظهرت أيضًا أن شركة IBM يمكنها تقديم أعمال مبتكرة وتحويلية، ما ألهم العميل للنظر في نقل مجموعة تطبيقات CA-MMIS بأكملها إلى السحابة.

فيما يلي بعض الإنجازات في رحلة نظام CA-MMIS على السحابة الهجينة:

96.7% من مستخدمي برنامج Medi-Cal على السحابة

60% من حجم معاملات الأعمال اليومية على السحابة

76% من تطبيقات EOS / EOL القديمة منقولة إلى السحابية

30% تخفيض في تكلفة التسليم منذ بداية رحلة السحابة

5 برامج جديدة تعمل على السحابة الهجينة

أكثر من ضعف متوسط المزايا المنشورة أسبوعيًا

أكثر من 3100 مؤسسة تبنت العمليات الإلكترونية

إعادة تصميم العديد من عمليات الأعمال وتنفيذها عبر مهام سير العمل الآلية

أدركت IBM Consulting أيضًا إمكانات التقنية السحابية التي تعمل على تحسين العمليات وتعزيز الكفاءة. ولهذا السبب، عملت فرق التطوير والصيانة والتشغيل والبنية التحتية مع فريق العميل لوضع خارطة طريق للانتقال إلى سحابة IBM Z® متعددة المستأجرين أكثر أمانًا. باستخدام RedHat® OpenShift® on AWS (ROSA)، نجح الفريق الذي بدأ بإثبات المفهوم في إحداث تحول أوسع نطاقًا. أدى ذلك إلى انتقال أكثر من 30 وظيفة من الأنظمة القديمة إلى المنصة السحابية AWS مع وجود التطبيقات الوظيفية المتبقية قيد الإعداد للنقل.

نُشرت المزايا المطورة لبوابة مقدمي الخدمات، مثل تسجيل الدخول الموحد وتطبيقات التكاليف المشتركة، بنجاح وأُتيحت لجميع مؤسسات تقديم الخدمات النشطة. وقد استوعبت المبادرة أكثر من 30000 من مقدمي الخدمات وساعدت مجتمعات مقدمي الخدمات ومقدمي الطلبات من خلال تسريع زمن الاستجابة للخدمات، على سبيل المثال إعادة تعيين PIN في الوقت الفعلي بدلاً من 30 يومًا. كما وفرت المبادرة أيضًا إمكانات جديدة لإدارة المستخدمين في مؤسسة CA-MMIS، والتحويل الإلكتروني للسجلات الورقية وإطار العمل القابل للتوسع، كل ذلك على نظام فائق التوافر والأداء.

لم تؤدِ الشراكة الناجحة بين IBM Consulting والعميل إلى تحويل نظام CA-MMIS القديم المخصص وتعزيزه بأحدث التقنيات وأُطر العمل فحسب، بل وضعت أيضًا معيارًا جديدًا للابتكار والتعاون في المجال. فمن خلال تبني تقنية سحابة AWS واتباع نهج يُركز على المستخدم، حقق المشروع قيمة كبيرة ومهد الطريق لمبادرات التحول الرقمي المستقبلية ضمن برنامج CA-MMIS.

من خلال تحديث نظام CA-MMIS وتحسين بوابة مقدمي الخدمات، يؤثر هذا المشروع في حياة سكان كاليفورنيا تأثيرًا مباشرًا. يُعد الحصول على الرعاية الصحية الجيدة حقًا أساسيًا للجميع، ويؤدي برنامج Medi-Cal دورًا حيويًا في ضمان حصول الملايين من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمستضعفين على الرعاية التي يحتاجونها. يؤدي تبسيط معالجة المطالبات وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل مقدمي الخدمات إلى وصول أسرع وأكثر كفاءة إلى الرعاية. وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز أمن البيانات والخصوصية يحمي المعلومات الحساسة للمستفيدين من برنامج Medi-Cal، في حين أن تحسين التواصل والتعاون بين مقدمي الخدمات والولاية يُسهل تنسيق الرعاية بشكل أفضل ويعزز في نهاية المطاف النتائج الصحية المحسنة للمستفيدين.