سحابة هجينة جاهزة للمؤسسات: لماذا يختار CIO Red Hat OpenShift Virtualization المدعومة بمنهجية الذكاء الاصطناعي الوكيل من IBM
يتيح هذا النهج الموحد رحلة تحديث تدريجية ومنخفضة المخاطر، رحلة تحافظ على استمرارية الأعمال مع تسريع التحول.
يواجه رؤساء الاستثمار (CIO) تحديًا في كيفية التحديث بسرعة دون تعطيل العمليات أو تعريض الحوكمة للمخاطر. تعد السحابة الهجينة بالابتكار والمرونة، ومع ذلك لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على أحمال التشغيل الحساسة المعتمدة على الأجهزة الافتراضية (VM) التي لا يمكن إعادة هيكلتها أو تقاعدها بسهولة. ولذلك، فإن التحديث لا يعني التخلي عن ما يصلح؛ بل يجب أن يكون عن طريق الدمج بذكاء.
تعتمد منصة Red Hat OpenShift Virtualization على Azure Red Hat OpenShift (ARO) على الذكاء الاصطناعي الوكيل من IBM لترحيل وتحديث التطبيقات، ما يوفر لـ CIO مسارًا موحدًا وذكيًا لتطوير البيئات الحالية إلى سحابة هجينة أكثر رشاقةً وأمانًا وجاهزية للمستقبل.
تعمل معظم المؤسسات اليوم في وضع هجين، حيث توازن بين التطبيقات الراسخة التي تعمل على الأجهزة الافتراضية، وأحمال التشغيل الجديدة السحابية الأصلية المصممة للحاويات. بالنسبة للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIOs)، يخلق هذا الواقع المزدوج احتكاكًا تشغيليًا، وتعقيدًا في الحوكمة، ورؤية غير متسقة.
يُعد تعقيد البيئة الهجينة أحد أكبر التحديات التشغيلية التي تواجه مجموعة تكنولوجيا المعلومات. تؤدي إدارة المنصات والأدوات والسياسات المتعددة إلى استنزاف الإنتاجية وزيادة التكاليف. وغالبا ما تتعايش المحاكاة الافتراضية ومنصات الحاويات الحديثة كصوامع منفصلة، لكل منها أدوات إدارة وسياسات وسير عمل دورة حياة خاص بها.
تُلغي Red Hat OpenShift Virtualization على ARO هذا الانقسام عبر دمج الأجهزة الافتراضية والحاويات معًا في منصة Kubernetes واحدة من فئة المؤسسات. يمكن للمؤسسات تشغيل وإدارة وتوسيع أحمال التشغيل جنبًا إلى جنب دون إعادة كتابة أو إعادة تطوير التطبيقات.
كما تعمل Red Hat OpenShift Virtualization على ARO على تبسيط العمليات من خلال تزويد الفرق بنموذج عمل متسق عبر البيئات كافة، بدءًا من التوفير والتصحيح وصولاً إلى قابلية الملاحظة وتوسيع النطاق. يتمكن مهندسو المنصات من مراقبة الأداء وأتمتة التحديثات وفرض الحوكمة من خلال "نافذة رؤية موحدة.
والميزة التشغيلية واضحة: عدد أقل من الأجزاء المتحركة، وتحسين الرؤية، والاستجابة الأسرع لمتطلبات العمل. وهو في جوهره يُمكّن المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) من تبسيط العمليات مع تعزيز المرونة في الوقت نفسه.
يجب ألا يأتي التحديث على حساب السيطرة والتحكم. تعمل الشركات في صناعات منظمة حيث تكون إقامة البيانات وإدارة الوصول وقابلية التدقيق غير قابلة للتفاوض.
داخل Azure Red Hat OpenShift، تحصل المؤسسات على مستوى تحكم واحد لتنظيم وإدارة كل من الأجهزة الافتراضية والحاويات. يمكن للمطورين وفرق تكنولوجيا المعلومات استخدام نفس خطوط معالجة CI/CD، وإطار العمل وسياسات الأتمتة عبر جميع أحمال التشغيل. يبسط ويعزز هذا التكامل العمليات، والرؤية، ويضمن حوكمة متسقة، بدءًا من مركز البيانات المحلي إلى السحابة. بالنسبة لـ CIO، يعني هذا تجزئة تشغيلية أقل، وأدوات أقل للإدارة، وأساس سحابة هجينة متماسك.
يوفر Red Hat OpenShift أتمتة مدفوعة بالسياسات، وأدوات أمان وامتثال تعتمد على SELinux توحد الحوكمة عبر أحمال التشغيل. تضيف Azure Red Hat OpenShift (ARO) قوة محفظة الامتثال العالمية وإدارة الهوية من مايكروسوفت، ما يضمن توافق المؤسسات مع معايير الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، توفر خدمات IBM Consulting الحوكمة مباشرة في عملية التحديث — ما يضمن أن فحوصات الامتثال والتقييمات والتحقق من التكوينات تُحدث أثناء الهجرة وليس بعدها.
بالنسبة لـ CIO، يعني هذا النموذج المتكامل يعني تحديثًا آمنًا من حيث التصميم ومتوافق بشكل افتراضي.
في حين أن الوجهة — بيئة هجينة موحدة — واضحة ، فإن المسار للوصول إليها غالبًا ما يكون معقدًا. وهنا تبرز القيمة الفريدة التي تقدمها طريقة IBM الوكيلة لترحيل وتحديث التطبيقات.
الهدف الأساسي هو نقل الأجهزة الافتراضية (VMs) بأقل تغييرات ممكنة، مع الحفاظ على نظام التشغيل والتكوينات ومجموعة التطبيقات. يستخدم الذكاء الاصطناعي الوكيل من IBM وكلاء ذكية ومستقلة لتحليل أحمال التشغيل، ورسم خرائط الارتباطات، وتحديد الاستراتيجية المثالية لكل تطبيق. ويتعلم هؤلاء الوكلاء المعتمدون على الاستدلال من البيانات والسياق وعمليات الترحيل السابقة لتحسين التوصيات باستمرار. ويوضح الرسم البياني هذا التحول والتسارع الذي تُحدثه طريقة "ترحيل وتحديث التطبيقات" (AMM) الوكيلة.
عند تطبيقه على Red Hat OpenShift Virtualization على ARO، يسرع هذا النهج الوكيلي التحديث بثلاث طرق:
النتيجة هي برنامج تحديث ذكي ومتكيف وأسرع بشكل هائل، يقلل من المخاطر والجهد اليدوي والتكاليف.
يجب أن تكون القدرات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي الوكيل قابلة للاستخدام بسهولة من قبل المطورين، والمهندسين لدى شركاء تكامل الأنظمة (SIs)، والمؤسسات، وموفري الخدمات السحابية (CSPs) أو موردي البرمجيات المستقلين (ISVs) ليحققوا فارقًا حقيقيًا. تجيب المنهجية الوكيلة لـ AMM عن هذا التحدي من خلال توفير دعم مدمج لمنصة الأصول المصممة خصيصاً لهذا الغرض: IBM Consulting Advantage (ICA). يوفر ICA منصة مركزية وآمنة لاستهلاك جميع وكلاء وأصول وخدمات وتطبيقات IBM للاستشارات.
كما تستضيف ICA منصات فرعية تجمع حزم الأصول والمساعدين والوكلاء المختارين للتركيز على مسار قدرات محدد، مثل ترحيل التطبيقات وتحديثها.
وكجزء من ICA، تجمع "IBM Consulting Advantage للتحول السحابي" (ICA for CT) الأصول التي تركز على ترحيل وتحديث التطبيقات. تقدم ICA for CT إطار عمل فريداً لرحلة السحابة الهجينة، ما يمكّن المؤسسات من نقل أنواع مختلفة من التطبيقات الحساسة للمهام إلى السحابة باتساق ونتائج متوقعة.
من الأمثلة على الأصول المزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي المدعومة من IBM Consulting Advantage للتحول السحابي، والتي تستفيد منها منهجية AMM الوكيلة، أداة IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC هي طبقة تنسيق يقودها الذكاء الاصطناعي الوكيل لتنظيم أنشطة التحديث المتعددة في الوقت الفعلي. تستخدم الرؤى المكتسبة وبيانات القياس عن بُعد للمشروع لترتيب أولويات المهام، وتكييف خطط موجات الترحيل، وتحسين تخصيص الموارد، لتعمل بذلك كـ "عقل مدبّر" لعملية التحديث.
تشكل أصول مثل ICDC جزءاً من بنية تحديث IBM الأوسع التي تضع الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، وتتكامل مع أصول ومنصات IBM الأخرى مثل watsonx و Cloud Transformation Advisor وغيرها. يساعد هذا النهج على ضمان أن تكون كل مبادرة تحديث ذكية للغاية وقابلة للتكيف وتركز على النتائج.
ومن خلال المنهجية الوكيلة لترحيل التطبيقات وتحديثها، تجمع IBM مجموعة أدوات شاملة تدعم نهج الترحيل من البداية إلى النهاية — بدءاً من الاكتشاف وحتى النشر — عبر دمج سلاسل أدوات IBM و Red Hat. وتخضع هذه العملية للتنسيق الكامل بواسطة Azure AI Foundry.
يكمن وراء هذا التحول تحالف استراتيجي يجمع بين الابتكار المفتوح، والنطاق السحابي، وثقة المؤسسات.
تثمر هذه الشراكة نظاماً بنائيًا يمكن للمؤسسات فيه التحديث بأمان وذكاء وكفاءة، من البنية التحتية وصولاً إلى التطبيقات.
المستقبل الهجين لا يعني استبدال الأنظمة القديمة، بل دمجها في نسيج تقني أكثر مرونة وحوكمة وذكاءً. مع Red Hat OpenShift Virtualization على ARO، مدعومة ب IBM الذكاء الاصطناعي، يحصل CIO على منصة تتطور مع أعماله—توحد أحمال التشغيل، وتأمين العمليات، وتسريع التحول.
مع ARO، توفر Red Hat منصة واحدة في Azure لترحيل وتحديث التطبيقات. ويمكن تحديث التطبيقات المُرحّلة إلى Azure Red Hat OpenShift virtualization ضمن منصة ARO، مع الاستفادة تدريجياً من إنتاجية المطورين المتزايدة التي توفرها المنصة. لذلك، يوفر Azure Red Hat OpenShift Virtualization مسارًا مقنعا للمؤسسات التي لا تزال عالقة في منصات محاكاة افتراضية قديمة وتبحث عن تحسين التكاليف.
تشمل الفوائد الجذابة الأخرى لاستخدام Red Hat OpenShift Virtualization أو ARO ما يلي:
يمكن لمنهجية IBM الوكيلة لترحيل وتحديث التطبيقات أن تسرع بشكل كبير الانتقال إلى Red Hat OpenShift Virtualization على ARO. وهذه الطريقة قادرة على تحقيق وفورات ملموسة في الوقت والتكلفة، مع تقليل المخاطر من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة المثبتة.
IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation
لمعرفة المزيد عن Red Hat OpenShift Virtualization على Azure، المدعوم بمنهجية الذكاء الاصطناعي الوكيل من IBM، تفضل بمقابلتنا في الجناح #1341 في Microsoft Ignite (18–21 نوفمبر 2025، سان فرانسيسكو). تفضل بزيارة Ignite لمزيد من التفاصيل.