لقد تعاونت BCC Iccrea Group مع IBM لدمج الخدمات الخارجية، ما أدى إلى توفير 65% من جهود تكامل التطبيقات لديها
تدير Gruppo BCC ICCREA (ICCREA)، المجموعة المصرفية التعاونية الرائدة في إيطاليا، أصولاً تزيد قيمتها على 164 مليار يورو وتقدم خدماتها لأكثر من 5.2 مليون عميل على مستوى البلاد.
تلتزم ICCREA بشدة بتقديم خدمات مالية يسهل الوصول إليها وتركز على المجتمع. وقد احتاجت إلى دمج الخدمات الخارجية التي تقدمها جهات خارجية مع التطبيقات المصرفية الأساسية للكمبيوتر المركزي لديها من أجل تحقيق فرص عمل جديدة. ونظرًا إلى عدم وجود طريقة سلسة لتنفيذ التفاعلات مع هذه الخدمات الخارجية والتواصل معها ومراقبتها، فقد نشأت تحديات متعلقة بممارسات التدقيق ومراقبة الأداء ومراقبة التطبيقات القياسية.
كان يُطلب من مسؤولي الكمبيوتر المركزي في السابق مراقبة هذه التفاعلات، ما يؤدي إلى أوجه قصور محتملة والضغط على الموارد. وقد أثر عدم القدرة على دمج الخدمات الخارجية ومراقبتها بكفاءة في قدرة ICCREA على الابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية وضمان سلاسة العمليات، ما قد يؤثر في رضا العملاء ونمو الأعمال.
استخدام IBM z/OS Connect لتسريع وقت طرح المنتج في السوق
من خلال إدارة الحوادث المبسطة مع IBM IZLDA
من خلال تبسيط المراقبة مع عمليات Elasticsearch الحالية
للتغلب على تحدي دمج الخدمات الخارجية في تطبيقاتها المصرفية الأساسية على الكمبيوتر المركزي، دخلت Gruppo BCC ICCREA في شراكة مع IBM® Consulting وIBM Technology Expert Labs، مستفيدة من عروضهما في مجال ترحيل التطبيق وتحديثه لتصميم حل سحابي هجين يربط الأنظمة الحالية بخدمات حديثة من أطراف ثالثة.
لقد ساعدت تقنية IBM ICCREA على تحديد أفضل الحلول للتغلب على التحديات التي تواجهها الأعمال، كما قدمت الدعم لـ ICCREA طوال مراحل التنفيذ.
في صميم الحل كانت البنية التحتية IBM Z ، البنية التحتية للحاسب المركزي للبنك، المعززة بـ IBM z/OS Connect لتوفير استدعاء آمن لواجهات برمجة تطبيقات REST الخارجية من التطبيقات المصرفية الأساسية مباشرة. كما تضمن التصميم الهندسي IBM WebSphere Liberty، الذي يدعم IBM z/OS Connect، ويتوافق مع إستراتيجية ICCREA للتطبيقات السحابية. وقد أدى الجمع بين التقنيات إلى إنشاء بنية هجينة قوية وقابلة للتطوير توفر للبنك التكامل السلس والشفافية المحسنة، كما أرست الأساس للابتكار في المستقبل.
للمساعدة على ضمان قابلية الملاحظة الكاملة، حرص الفريق على تنفيذ IBM Z Operational Log and Data Analytics (IZLDA)، الذي يصدر البيانات التشغيلية والسجلات من الكمبيوتر المركزي إلى مجموعة المراقبة الخاصة بالبنك. لقد سمح هذا التنفيذ لـ ICCREA بالرؤية المعاملات التي تنطوي على خدمات الطرف الثالث والمراقبة الموحدة عبر البيئات الثابتة والسحابية في الوقت الفعلي. وبفضل التوافق مع ممارسات المراقبة الحالية، نجحت IZLDA في تقليل التعقيد التشغيلي والاستغناء عن الحاجة إلى مسؤولي الكمبيوتر المركزي المتخصصين للإشراف على هذه التفاعلات. أثمر هذا عن إطار متكامل وقابل للتوسع للمراقبة يدعم التدقيق وتحسين الأداء وحل الحوادث بشكل أسرع - ما يحرر الموارد الحساسة ويحسن السرعة التشغيلية.
بعد النجاح في تنفيذ IBM z/OS Connect وIBM Z Operational Log and Data Analytics، تمكنت ICCREA من الارتقاء بقدرتها على الابتكار والعمل بكفاءة. من خلال دمج خدمات الجهات الخارجية في تطبيقاته المصرفية على الكمبيوتر المركزي، فتح البنك فرصًا تجارية جديدة مع الحفاظ على موثوقية أنظمته الحالية.
جلبت القدرة على مراقبة هذه التفاعلات من خلال إطار العمل الحالي فوائد تشغيلية كبيرة، من بينها:
بفضل الرؤية الموحدة لبيئتها الهجينة، أصبحت ICCREA الآن أكثر استعدادًا للتوسع والابتكار والاستجابة لمتطلبات السوق. تظل IBM شريكًا موثوقًا في التحول الرقمي للبنك، حيث تدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر مرونة واتصالاً.
Gruppo BCC ICCREA (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي المجموعة المصرفية التعاونية الرائدة في إيطاليا والمملوكة لإيطاليا بنسبة 100%. تأسست في عام 2019 من خلال إصلاح الائتمان التعاوني الإيطالي، وهي تضم 113 بنكا تعاونيًا في أكثر من 1,700 بلدية، مع أكثر من 2,500 فرع. تدير المجموعة 93.4 مليار يورو من صافي القروض و137 مليار يورو من التمويل المباشر، وتقدم خدماتها لأكثر من 5.2 مليون عميل ولديها أكثر من 900,000 صاحب مصلحة. تركز Gruppo BCC ICCREA على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات والمجتمعات المحلية، والاستفادة من شبكتها الواسعة وفهمها العميق للأسواق الإقليمية.
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