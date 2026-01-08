تسريع عملية تحديد الحوادث في البيئات الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت شبه الفعلي.
يعتمد IBM® Z Operational Log and Data Analytics على قدرات تدفق البيانات المقدَّمة من Z Common Data Provider ورؤى البيانات المستخلصة من IBM® Z Operations Analytics، ليقدِّم حلًا واحدًا يساعد على تسريع متوسط الوقت اللازم لتحديد الحوادث ويوفر رؤية موحَّدة لتطبيقات البيئات الهجينة لبيانات IBM Z. يسرِّع اكتشاف الحوادث في البيئات الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت شبه الفعلي. لتحقيق ذلك، يتم تدفق بيانات تشغيل IBM Z في الوقت شبه الفعلي إلى منصة التحليلات المؤسسية، أو منصة تحليل السجلات المضمنة، أو كلتيهما. تساعد الرؤى المضمنة على تصور البيانات التشغيلية بسرعة والبحث فيها لتقليل متوسط الوقت اللازم لتحديد سبب المشكلات التشغيلية.
استخدام عمليات البحث القوية ولوحات المعلومات الحديثة لاستخراج رؤى سياقية من بيانات Z وضمان سير العمليات بشكل سليم عبر تطبيقاتك الهجينة.
تزويد حلول التحليلات من IBM أو منصة التحليلات التي تختارها بالبيانات، بما في ذلك Splunk وElastic Stack.
إرسال البيانات إلى وجهات متعددة بصيغ مختلفة لمستهلكين مختلفين، مع إمكانية التصفية لإرسال البيانات المطلوبة فقط للمستهلكين المصرح لهم.
تحميل بيانات SMF مباشرة إلى IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) لتقليل متطلبات المعالجة على وحدة المعالجة المركزية والتخزين. موازنة استخدام وحدة المعالجة المركزية من خلال الاستفادة من المساحة المستعادة أو المساحة الموجودة في الأنظمة غير الإنتاجية.
اكتشِف حلًا لفهم بيانات Z الخاصة بك مع القدرة على البث والتصفية والبحث والتصوُّر والمزيد.
البحث والتصفية وتصوُّر النتائج من بيانات السجلات والأحداث والأداء. تُتيح قدرة تدفق البيانات المضمَّنة نقطة تجميع واحدة مبسَّطة للوصول إلى بيانات التشغيل في z/OS في الوقت شبه الفعلي.
استخدام رؤى أفضل الممارسات من IBM على منصات التحليلات المتعددة بما في ذلك IBM وSplunk وElastic Stack.
استخدم بنية تحتية مشتركة للوصول إلى البيانات التشغيلية، بما في ذلك سجلات SMF مثل SMF 30 وSMF 80؛ وRMF؛ وSYSLOG: سجل نظام IBM z/OS وUSS SyslogD؛ ومخرجات JOBLOGs المكتوبة إلى DD بواسطة وظيفة جارية؛ وسجلات التطبيقات بما في ذلك سجلات IBM CICS Transaction Server وIBM WebSphere Application Server؛ والملفات العامة - ويمكن أيضًا إرسال البيانات التشغيلية التي تولِّدها تطبيقاتك الخاصة.
تحديد مَعلمات جمع البيانات بسرعة -طرق استخدام البيانات- والمستفيدين منها. يمكن إرسال البيانات نفسها إلى عدة مستهلكين مثل منصة Z Data Analytics وSplunk وElastic Stack.
تمتع بتجربة مستخدم غنية وعصرية، تجمع بين الحداثة ومتطلبات IBM Z الخاصة التي اعتاد عملاؤنا عليها ويتوقعونها.
تشمل لوحات معلومات الأنظمة الفرعية المدعومة ما يلي: z/OS وWebSphere وDb2 وCICS وIMS وMQ والشبكات والأمن.
تُتيح التصفية المتقدمة استهداف السجلات والحقول المحددة داخلها التي سيتم إرسالها إلى منصة التحليلات الخاصة بك.
تم تحسين عملية إدخال بيانات IBM Z إلى Splunk لتقليل حجم البيانات المستوردة، ما يوفر تكاليف الترخيص ويُتيح مرونة أكبر لاستخلاص الرؤى حول IBM Z.
إضافة تعريفات سجلات SMF جديدة عبر تكوين بسيط للأنواع المملوكة أو غير المدعومة - دون الحاجة إلى تغييرات برمجية أو انتظارها.
للتحضير للنشر، راجِع عناصر المنتج والبنية ومتطلبات البرمجيات.
تأكَّد من استيفاء المتطلبات، ثم تثبيت وتكوين Z Common Data Provider. راجِع خارطة الطريق لتحديد مهامك بسرعة حسب أدوارك.
قامت مجموعة BCC ICCREA بتنفيذ IBM Z Operational Log and Data Analytics لتصدير البيانات التشغيلية والسجلات من النظام المركزي إلى منصة المراقبة القائمة على Elasticsearch في البنك.
