تسريع عملية تحديد الحوادث في البيئات الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت شبه الفعلي.

استخراج الرؤى السياقية من بيانات Z لديك

يعتمد IBM® Z Operational Log and Data Analytics على قدرات تدفق البيانات المقدَّمة من Z Common Data Provider ورؤى البيانات المستخلصة من IBM® Z Operations Analytics، ليقدِّم حلًا واحدًا يساعد على تسريع متوسط الوقت اللازم لتحديد الحوادث ويوفر رؤية موحَّدة لتطبيقات البيئات الهجينة لبيانات IBM Z. يسرِّع اكتشاف الحوادث في البيئات الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت شبه الفعلي. لتحقيق ذلك، يتم تدفق بيانات تشغيل IBM Z في الوقت شبه الفعلي إلى منصة التحليلات المؤسسية، أو منصة تحليل السجلات المضمنة، أو كلتيهما. تساعد الرؤى المضمنة على تصور البيانات التشغيلية بسرعة والبحث فيها لتقليل متوسط الوقت اللازم لتحديد سبب المشكلات التشغيلية.

الفوائد
اكتسب رؤية سحابية هجينة

استخدام عمليات البحث القوية ولوحات المعلومات الحديثة لاستخراج رؤى سياقية من بيانات Z وضمان سير العمليات بشكل سليم عبر تطبيقاتك الهجينة.
تحسين مرونة التحليلات

تزويد حلول التحليلات من IBM أو منصة التحليلات التي تختارها بالبيانات، بما في ذلك Splunk وElastic Stack.
توسيع خيارات الاستخدام المتاحة

إرسال البيانات إلى وجهات متعددة بصيغ مختلفة لمستهلكين مختلفين، مع إمكانية التصفية لإرسال البيانات المطلوبة فقط للمستهلكين المصرح لهم.
تقليل التكاليف والجهد

تحميل بيانات SMF مباشرة إلى IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) لتقليل متطلبات المعالجة على وحدة المعالجة المركزية والتخزين. موازنة استخدام وحدة المعالجة المركزية من خلال الاستفادة من المساحة المستعادة أو المساحة الموجودة في الأنظمة غير الإنتاجية.
تجربة التحليلات المبسَّطة

اكتشِف حلًا لفهم بيانات Z الخاصة بك مع القدرة على البث والتصفية والبحث والتصوُّر والمزيد.

الميزات

تسريع تحديد الحوادث

البحث والتصفية وتصوُّر النتائج من بيانات السجلات والأحداث والأداء. تُتيح قدرة تدفق البيانات المضمَّنة نقطة تجميع واحدة مبسَّطة للوصول إلى بيانات التشغيل في z/OS في الوقت شبه الفعلي.

رؤى IBM Z المقدَّمة إلى منصة التحليلات الخاصة بك

استخدام رؤى أفضل الممارسات من IBM على منصات التحليلات المتعددة بما في ذلك IBM وSplunk وElastic Stack.

نقطة تجميع واحدة

استخدم بنية تحتية مشتركة للوصول إلى البيانات التشغيلية، بما في ذلك سجلات SMF مثل SMF 30 وSMF 80؛ وRMF؛ وSYSLOG: سجل نظام IBM z/OS وUSS SyslogD؛ ومخرجات JOBLOGs المكتوبة إلى DD بواسطة وظيفة جارية؛ وسجلات التطبيقات بما في ذلك سجلات IBM CICS Transaction Server وIBM WebSphere Application Server؛ والملفات العامة - ويمكن أيضًا إرسال البيانات التشغيلية التي تولِّدها تطبيقاتك الخاصة.
أداة تكوين ويب سهلة الاستخدام

تحديد مَعلمات جمع البيانات بسرعة -طرق استخدام البيانات- والمستفيدين منها. يمكن إرسال البيانات نفسها إلى عدة مستهلكين مثل منصة Z Data Analytics وSplunk وElastic Stack.

منصة مبتكرة لتحليلات السجلات

تمتع بتجربة مستخدم غنية وعصرية، تجمع بين الحداثة ومتطلبات IBM Z الخاصة التي اعتاد عملاؤنا عليها ويتوقعونها.
لوحات المعلومات والرؤى الخاصة بأنظمة IBM Z

استخدام عمليات البحث القوية ولوحات المعلومات الحديثة لاستخراج رؤى سياقية من بيانات Z وضمان سير العمليات بشكل سليم عبر تطبيقاتك الهجينة. تشمل لوحات معلومات الأنظمة الفرعية المدعومة ما يلي: z/OS وWebSphere وDb2 وCICS وIMS وMQ والشبكات والأمن.
تصفية البيانات المتقدمة

تُتيح التصفية المتقدمة استهداف السجلات والحقول المحددة داخلها التي سيتم إرسالها إلى منصة التحليلات الخاصة بك.
استيعاب البيانات المحسَّن في Splunk

تم تحسين عملية إدخال بيانات IBM Z إلى Splunk لتقليل حجم البيانات المستوردة، ما يوفر تكاليف الترخيص ويُتيح مرونة أكبر لاستخلاص الرؤى حول IBM Z.

قابل للتوسيع لتضمين أنواع بيانات جديدة

إضافة تعريفات سجلات SMF جديدة عبر تكوين بسيط للأنواع المملوكة أو غير المدعومة - دون الحاجة إلى تغييرات برمجية أو انتظارها.
وضع البث أو الدفعات

بث البيانات المنظمة وغير المنظمة إلى حلول التحليلات في الوقت شبه الفعلي. استخدام وضع الدفعات لجمع بيانات تفصيلية للتحليل أو استكشاف المشكلات، واسترجاع المعلومات المؤرشفة للتحقيق في المشكلات المتكررة.

التفاصيل الفنية

متطلبات التخطيط

للتحضير للنشر، راجِع عناصر المنتج والبنية ومتطلبات البرمجيات.

خارطة طريق المستخدم

تأكَّد من استيفاء المتطلبات، ثم تثبيت وتكوين Z Common Data Provider. راجِع خارطة الطريق لتحديد مهامك بسرعة حسب أدوارك.

دراسة حالة

رسم توضيحي لشخص يجلس مع جهاز كمبيوتر محمول، محاط بعناصر رقمية مجردة تشمل مخططات ورسومًا بيانية، وأيقونة سحابة، ورمز درع، وأشكالًا هندسية متصلة، تمثِّل تحليل البيانات والحوسبة السحابية.

دمج الخدمات الخارجية في الخدمات المصرفية الأساسية

قامت مجموعة BCC ICCREA بتنفيذ IBM Z Operational Log and Data Analytics لتصدير البيانات التشغيلية والسجلات من النظام المركزي إلى منصة المراقبة القائمة على Elasticsearch في البنك. 

منتجات ذات صلة

IBM Z Anomaly Analytics

برنامج يساعد على تحديد المشكلات التشغيلية بشكل استباقي وتجنب الحوادث المكلفة من خلال اكتشاف الحالات الشاذة في كل من بيانات السجل والمقاييس.

 IBM Z Performance and Capacity Analytics

جمع وتنسيق وإبلاغ البيانات في الوقت شبه الفعلي من البداية إلى النهاية، لإدارة مبسَّطة للأداء والتكاليف والقدرة.

 IBM Z Application Performance Management Connect

موصِّل يُزود حلول إدارة أداء التطبيقات (APM) بمعلومات تتبع معاملات أنظمة z/OS الفرعية

 IBM z/OS Engagement Navigator

برنامج يوفر رؤية حول التفاعلات والتبعيات بين أعباء عمل IBM Z.
