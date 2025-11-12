التجميع والتنسيق وإعداد التقارير في وقت قريب من أجل إدارة مبسطة للأداء والتكاليف والسعة
يمكّنك IBM Z® Performance and Capacity Analytics من إدارة أداء نظامك بفعالية من خلال جمع بيانات الأداء في قاعدة بيانات ®Db2 وتقديم البيانات بتنسيقات متنوعة لاستخدامها في إدارة الأنظمة. فهو يوفر رؤًى متعمقة لمديري عمليات تكنولوجيا المعلومات وخبراء الأداء ومخططي القدرات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أداء البنية التحتية والتطبيقات.
من خلال الاستفادة من مرافق إدارة النظام (SMF) ومصادر البيانات المنظمة الأخرى على IBM Z والمنصات الأخرى، يتم تجميع معلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسة بسرعة وكفاءة في تقارير قابلة للتنفيذ. تساعد وظائف Forecasting والنمذجة على ضمان توافر الموارد اللازمة لإدارة الأعمال وتلبية مستويات الخدمة المتوقعة، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.
جمع البيانات وتنظيمها باستخدام المعالجة المؤهلة لـ zIIP، ما قد يقلل من النفقات العامة والحصول على التحليل والرؤى في غضون دقائق من إنشاء سجل SMF لضمان توفر موارد النظام.
استكشف لوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام حول مقاييس الأداء الرئيسية وتخطيط السعة المقدمة على Cognos Analytics وبث الإخراج مباشرة إلى Splunk أو Elastic Stack.
استخدم القدرات المدمجة للتنبؤ بالموارد المستقبلية بناءً على السعة الحالية واتجاهات النمو، بما في ذلك تصور تأثير الترقية إلى معالجات جديدة.
قياس وتوقع استهلاك وحدة MSU لدعم التسعير المرن للبرامج على نظام z/OS وتحديد فرص تحسين التطبيق والبيئة.
الحرص على بقاء بيانات IBM Z القيّمة تحت سيطرتك من خلال عملية الجمع والتنسيق الشاملة التي تُبقي البيانات في المنصة.
تقوم IBM Z Performance and Capacity Analytics باحتجاز بيانات SMF بشكل انتقائي بمجرد توفر السجل على كل LPAR ونقله إلى مركز للمعالجة، ما يسمح لك بالعثور على المشكلات وحلها بسرعة وموازنة استهلاك الموارد لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالأعمال.
يساهم التنسيق المستمر للبيانات في تحسين سرعة الوصول إلى المعلومات والتحليلات، ما يمكِّنك من إدارة توافر النظام بشكل أفضل وحل المشكلات بسرعة أكبر من خلال الحصول على رؤى حول الحالات الشاذة في الأداء والسعة خلال دقائق وساعات من جمع البيانات، مع تقليل الأثر الناتج عن تنسيق البيانات.
يتم توفير مجموعة شاملة من لوحات المعلومات عبر منصات إعداد التقارير المتعددة، بما في ذلك Cognos Analytics، لتقديم رؤى سهلة التطبيق لتلبية احتياجات المستخدمين المتعددة من محللي الأداء إلى إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات ومخططي السعة. يمكن أيضًا بث البيانات المنسقة إلى منصة التحليلات خارج المنصة التي تختارها، مثل Splunk أو مجموعة مباشرةً أو الاستفادة من موفر البيانات المشتركة IBM Z، مما يتيح إمكانية رؤية بيانات IBM Z وتحليلها داخل المنصات على مستوى المؤسسة.
توفر وظيفة Forecaster المدمجة وسيلة لاستخدام اتجاهات استخدام بياناتك التاريخية (المرسومة مقابل السعة الحالية) لتحديد متى ستكون هناك حاجة إلى الموارد الإضافية في عملية التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات لديك.
يمكن إضافة مصادر بيانات جديدة إلى مجموعتك لتكملة وتوسيع المصادر المقدَّمة من المنتج. يمكنك تكوين جمع البيانات بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، بما في ذلك توضيح مجموعات البيانات لتوفير سياق على مستوى التطبيقات لأعباء العمل.
مهما كان نموذج التسعير الذي تتبعه لترخيص البرامج على IBM Z، يتم توفير تقارير محسنة للمساعدة في إدارة الأداء والتكلفة لتحديد المنتجات وأعباء العمل التي تساهم في متوسط الأربع ساعات المتحرك أو نماذج استهلاك المؤسسة.
استفِد من مسرع تحليلات IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) لتقديم رؤًى حول تكلفة أداء أقل من خلال تخزين البيانات مباشرةً على IDAA. وهذا يقلل من تخزين البيانات على Db2 for z/OS، ويسمح بنقل عمل وحدة المعالجة المركزية من z/OS إلى جهاز IDAA، ما يؤدي إلى الاستفادة من الأداء عالي السرعة.
يمكن تشغيل IBM Z Performance and Capacity Analytics في أي بيئة أجهزة تدعم البرنامج المطلوب.
استكشف متطلبات البرنامج لتثبيت واستخدام الوظائف الأساسية وميزات المكونات الاختيارية من IBM Z Performance and Capacity Analytics.
برنامج يساعد على تحديد المشكلات التشغيلية بشكل استباقي وتجنب الحوادث المكلفة من خلال اكتشاف الحالات الشاذة في كل من بيانات السجل والمقاييس.
حل واحد يساعد على تسريع متوسط الوقت اللازم لتحديد الحوادث وتوفير عرض تطبيق مختلط لبيانات IBM Z الخاصة بك.
موصِّل يُزود حلول إدارة أداء التطبيقات (APM) بمعلومات تتبع معاملات أنظمة z/OS الفرعية
يمكنك زيادة إنتاجية معاملات IBM Z إلى الحد الأقصى وتقليل استخدام موارد النظام إلى الحد الأدنى باستخدام مدير جداول داخل الذاكرة في الوقت الفعلي وعالي الأداء.
أتمتة التحليل والنسخ الاحتياطي واستعادة بيانات التطبيقات المجمعة لتوفير المرونة التشغيلية والحد من مخاطر الأعمال.