يمكّنك IBM Z® Performance and Capacity Analytics من إدارة أداء نظامك بفعالية من خلال جمع بيانات الأداء في قاعدة بيانات ®Db2 وتقديم البيانات بتنسيقات متنوعة لاستخدامها في إدارة الأنظمة. فهو يوفر رؤًى متعمقة لمديري عمليات تكنولوجيا المعلومات وخبراء الأداء ومخططي القدرات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أداء البنية التحتية والتطبيقات.



من خلال الاستفادة من مرافق إدارة النظام (SMF) ومصادر البيانات المنظمة الأخرى على IBM Z والمنصات الأخرى، يتم تجميع معلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسة بسرعة وكفاءة في تقارير قابلة للتنفيذ. تساعد وظائف Forecasting والنمذجة على ضمان توافر الموارد اللازمة لإدارة الأعمال وتلبية مستويات الخدمة المتوقعة، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.