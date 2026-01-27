IBM Z Table Accelerator

زيادة إنتاجية معاملات IBM Z، وتقليل استخدام موارد النظام، عبر مدير الجداول في الذاكرة عالي الأداء والوقت الفعلي

رسم توضيحي لبرنامج IBM Z Table Accelerator

لمحة عامة

يُعَد IBM® Z Table Accelerator حلًا لتحسين التطبيقات، يهدف إلى مساعدة مالكي التطبيقات على تعزيز أداء تطبيقات IBM Z ذات الأهمية الحرجة، وتمكين قادة عمليات تكنولوجيا المعلومات الحريصين على ضبط التكاليف من تقليل استهلاك الموارد.

يُعَد IBM Z® Table Accelerator خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تسعى إلى زيادة أداء الكمبيوتر المركزي ومعدل إنتاجية المعاملات، مع تقليل استخدام موارد النظام. فهو يُتيح تطبيقات أكثر قوة وكفاءة، ويقلل من التكلفة الإجمالية للملكية والنفقات التشغيلية، ما قد يؤدي إلى إطالة الوقت بين استثمارات الترقية.

تحسين الأداء ومعالجة الدفعات

يحسِّن أداء ®Db2® for z/OS بشكل كبير من خلال تحسين معالجة الاستعلامات المعقدة، وتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية، وتسريع أوقات الوصول إلى البيانات. يشمل ذلك أيضًا تحسين معالجة الدُفعات عن طريق تقليل الضغط بشكل كبير في التطبيقات المكثفة للإدخال/الإخراج، ما يؤدي إلى معالجة بيانات أسرع وأكثر كفاءة.
تبسيط إدارة البيانات وتحسين معالجة القواعد

يساعد على إدارة وتحسين جداول Db2 دون الحاجة إلى تعديل كود التطبيق، ما يجعل من السهل صيانة وتحسين التطبيقات القائمة على البيانات. يشمل ذلك أيضًا فصل قواعد ومنطق الأعمال عن التطبيقات، ما يُتيح تطويرًا مرنًا وصيانة جداول الذاكرة عالية الأداء خارج التطبيقات القديمة.
كفاءة التكلفة وتقليل الموارد

يقلل استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ويحسِّن سرعة المعالجة، ويقلل استخدام الموارد، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وإدخال/إخراج البيانات (I/O)، ومليون تعليمة في الثانية/وحدات قياس النظام (MIPS/MSU)، والذاكرة. يؤدي ذلك إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتكلفة المعاملة الواحدة، مع إمكانية تحقيق توفير بنسبة 5% إلى 10% من النفقات التشغيلية السنوية عبر عدة تطبيقات.

الميزات

زملاء عمل يتحاورون
معالجة الجداول في الذاكرة باستخدام Virtual Table Share Manager

يعزز IBM Z Table Accelerator الأداء من خلال معالجة البيانات كثيرة الاستخدام داخل الذاكرة، ما يؤدي إلى تقليل زمن الانتقال وتحسين سرعة تنفيذ الاستعلامات. تُتيح ميزة Virtual Table Share مشاركة بيانات الجداول عبر المناطق، ما يساهم في تحسين استخدام الموارد بشكل أكبر.

 استكشِف باستخدام Virtual Table Share
مجموعة من المبرمجين يعملون في مكتب.
تحسين معالجة المعاملات عبر الدُفعات والمعاملات عبر الإنترنت

يعمل المسرِّع على تحسين كلٍّ من تطبيقات الدُفعات ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) عبر تقليل متطلبات وحدة المعالجة المركزية (CPU) وعمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، ما يؤدي إلى تسريع أوقات تشغيل الدُفعات، وزيادة إنتاجية المعاملات، وتحسين الأداء العام للنظام.

 استكشاف الدُفعات متعددة المهام
رجل مبرمج في مكتب يعمل على كمبيوتر محمول لكتابة تعليمات برمجية.
نقل معالجة القواعد إلى بيئة خارجية مدعومة بمرونة وقدرات على التفاعل مع متغيرات السوق

يمكن نقل قواعد الأعمال والمنطق من التطبيقات القديمة إلى جداول داخل الذاكرة، ما يُتيح تحديث القواعد بسرعة خلال ساعات أو أيام بدلًا من أسابيع أو شهور. تدعم هذه الميزة تطوير التطبيقات بطريقة مرنة وسريعة الاستجابة لمتغيرات السوق.

 استكشِف فن إدارة التغيير
رجال أعمال يعملون في مكتب
دعم Sysplex وإدارة أعباء العمل التكيفية

يدعم IBM Z Table Accelerator بيئات Sysplex بشكل كامل، بما في ذلك الجداول للقراءة فقط والجداول للقراءة والكتابة عبر LPARs. كما يعمل على ضبط تخصيص الموارد بشكل ديناميكي وفقًا لمتطلبات أعباء العمل لضمان الأداء الأمثل.

 
متخصص تكنولوجيا معلومات ملتحٍ يرتدي نظارات يعمل على جهاز كمبيوتر محمول في مركز بيانات.
التوافق مع z/OS وDb2 وIMS

يتوافق المسرِّع مع جميع إصدارات z/OS وDb2 وIMS، بما في ذلك التشغيل ضمن إجراءات Db2 المخزَّنة وواجهات Interactive System Productivity Facility (ISPF). ويساعد ذلك على ضمان تكامل سلس ووظائف متناسقة عبر بيئات النظام المختلفة.

 استكشِف الواجهات البيئية
الاجتماعات في العصر الحديث
تحسين التكاليف مع أمن RACF ومحوِّل الأنظمة المفتوحة

من خلال تقليل استهلاك موارد النظام (CPU وI/O وMIPS/MSU والذاكرة) ودمج أمن RACF للتحكم في الوصول إلى البيانات، يقلل المسرِّع من التكاليف التشغيلية، كما يعمل على تحديث التطبيقات القديمة من خلال تمكين المستخدمين من عرض بيانات IBM® Z Table Accelerator على الأنظمة المفتوحة مثل IBM® z/OS Connect دون الحاجة إلى تعديل الكود.

 استكشِف حماية جداول IBM Z Table Accelerator
التفاصيل الفنية

متطلبات البرمجيات
الحد الأدنى لمستوى نظام التشغيل المطلوب هو IBM z/OS V2.2 أو أحدث.

متطلبات الأجهزة
الحد الأدنى من الأجهزة المطلوبة هو معالج IBM System z10 EC أو أي معالجات لاحقة ببنية 64-بت ®z/Architecture.

 تشغيل تقرير توافق منتجات البرمجيات
اتخذ الخطوة التالية

استكشِف IBM Z Tab Accelerator. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
