تُنتج أداة IBM Z® Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) إشارات تتبع عن بُعد من المعاملات في أثناء تدفقها عبر مختلف أنظمة ®z/OS الفرعية.
تُساعد أداة IBM Z APM Connect العملاء على تحقيق مراقبة كاملة وشاملة للتطبيقات وتحديد المشاكل التي يمكن أن تؤثر في معاملات العملاء الحساسة بشكل أسرع من خلال إرسال إشارات التتبع عن بُعد من الأنظمة الفرعية لنظام z/OS إلى منصات المراقبة على مستوى المؤسسة باستخدام OpenTelemetry.
من خلال تتبع تدفق التطبيقات الهجينة الممتدة من السحابة العامة إلى الكمبيوتر المركزي، يمكنك التخلص من المناطق المجهولة في نظام IBM Z من خلال إستراتيجية المراقبة على مستوى مؤسستك.
باستخدام OpenTelemetry، يمكن إرسال إشارات التتبع عن بُعد من نظام z/OS إلى منصات المراقبة المتعددة.
بفضل الرؤية الشاملة، يمكنك تقليل معدل تكرار تحقيقات "غرفة العمليات" غير الفعالة والوقت المستغرق فيها من خلال تحديد مشاكل التطبيقات ومعالجتها بسرعة أكبر.
توفر حلول المراقبة إمكانات الرؤية والتحكم والأتمتة لتطبيقات السحابة الهجينة في مؤسستك للمساعدة على ضمان الأداء الأمثل والاستخدام الفعال للموارد. تُرسل أداة IBM Z APM Connect بيانات التتبع عن بُعد في نظام z/OS إلى هذه الأدوات وتُوسع نطاق رؤية التطبيقات إلى النظام المركزي مع تحسين الأداء السريع.
اكتسبت OpenTelemetry شهرة كبيرة بسرعة بفضل دورها في توفير إطار عمل محايد للمراقبة يُساعد على إنتاج بيانات التتبع عن بُعد ومعالجتها وتوزيعها. تتمكن أداة IBM Z APM Connect من إنشاء وتصدير مسارات تتبع متوافقة مع بروتوكول OpenTelemetry (OTLP) لتسجيلها في أي أداة تجميع OpenTelemetry.
في ظل التطور السريع للتطبيقات الهجينة المتطورة الممتدة عبر أجهزة المحمول والسحابة العامة والبيئات المحلية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون لدينا رؤية تُركز على التطبيقات ويمكنها تحديد مشاكل التطبيقات التي تؤثر في العملاء بسرعة وتخلصنا من ضرورة وجود "غرف عمليات" غير فعالة لفرز المشكلات.
ترى العديد من المؤسسات أن مدى تطور التطبيقات قد تجاوز إمكانات فرق الهندسة وتقنية المعلومات الماهرة. وبإشراك العديد من الأطراف المعنية، أصبح تدخل الخبير المناسب بسرعة أمرًا ضروريًا للحفاظ على جودة الخدمات. عندما يكون لديك شاشة واحدة تعرض أداء التطبيقات كاملة، يتمكن الجميع من الوصول إلى معلومات مفصلة لتشخيص المشكلات الحرجة ومعالجتها في دقائق، وليس في ساعات أو أيام.
لقد تحول ما كان في السابق عبارة عن صندوق أسود للنظام المركزي إلى طبقات متعددة من الرؤية حيث تنتقل المعاملات بين الأنظمة الفرعية لنظام z/OS. بفضل توفير السياق حول الأداء على مستوى المعاملة، يمكن تزويد خبير متخصص بمعلومات كافية لاتخاذ إجراءات فورية. التواصل الأفضل يعني تعافي أسرع أو تجنب المشكلات.
