IBM z/OS Engagement Navigator

يسمح لك IBM z/OS Workload Interaction Navigator بتفسير البيانات الواردة من البنية التحتية لميزة IBM z/OS Workload Interaction Correlator. تم تصميم هذه البنية التحتية ليستخدمها كلٌّ من مستغلي z/OS ومستغلي البرمجيات الوسيطة، ولتحديد كيفية إنشاء البيانات الموجزة لكل مستغِل، مما يتيح القدرة على تحديد وربط حالات الشذوذ في الأداء الخاصة بالعميل ديناميكيًا من دون سياسة مُحددة مسبقًا. يمكنك فحص أنشطة أحمال التشغيل المرتبطة للمساعدة في تحديد النشاط السببي وتبرئة الأنشطة الأخرى.