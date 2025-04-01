وصلة IBM z/OS Connect

IBM z/OS® Connect هو برنامج يُستخدم لتصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS.
IBM z/OS يوفر Connect طريقة بسيطة وبديهية لجلب ®قوة واجهات برمجة التطبيقات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك إنشاء واجهات OpenAPI 3.0 القابلة للاستهلاك في دقائق لإلغاء القفل الخاص بك ®IBM Z مع واجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs الحقيقية. اجعل IBM Z مركزية في سحابة هجينة الاستراتيجية الخاصة بك من خلال تعزيز وظائف السحابة الأصلية من خلال تحسين وظائف السحابة الأصلية.
استكشف المعلومات التي تحتاجها للبدء بسرعة.
استخدم نهجًا واحدًا ومتسقًا للمراقبة والتدقيق لجميع واجهات برمجة التطبيقات z/OS الخاصة بك بغض النظر عن المكان الذي تختار تشغيله.
تنفيذ واجهات برمجة تطبيقات آمنة على مستوى المؤسسات يمكنها التعامل مع الكميات الكبيرة من طلبات واجهة برمجة التطبيقات في اليوم الواحد المرتبطة بخدمات الأعمال الأساسية.
استخدم المرونة لتوسيع النطاق وفقًا للطلب في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تغيير التكوين أو خطر الانقطاع.
كمنتج قائم على جافا، فإن أكثر من 99% من المنتج مؤهل لإلغاء تحميله إلى zIIP.
استخدم ®Red Hat OpenShift Dev Spaces، بما في ذلك Red Hat OpenShift Wazi Dev Space أو اجعل صورة z/OS Connect Designer متاحة في سجلات الصور الخاصة بك لاستخدامها مع وقت تشغيل متوافق مع OCI حاوية.
ترخيص z/OS Connect SI (5655-CE3)
ترخيص z/OS Connect Unlimited (5655-CE5)
يدعم OpenAPI 2
يدعم OpenAPI 3
النشر الأصلي لنظام التشغيل z/OS
النشر في الحاويات
تطوير واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى Eclipse (ل OpenAPI 2)
المصمم المستند إلى الويب تطوير واجهة برمجة التطبيقات (ل OpenAPI 3)
نشر مشاريع واجهة برمجة التطبيقات التي أنشأها المصمم
التسعير
عدد الحالات المتزامنة
التسعير المرجعي المستند إلى وحدة MSU
تسريع الابتكار على IBM Z
أنشئ واجهات برمجة تطبيقات OpenAPI 3 المحددة بـ 3 في دقائق
الملكية اللامركزية لعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)
تجربة تطوير السحابة المشتركة عبر المؤسسة
يستخدم بنك BNP Paribas العالمي IBM z/OS Connect لعرض خدمات IBM Z كواجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs ليتم استدعاؤها واستخدامها من قبل التطبيق الآخر.
متطلبات الأجهزة
يعمل نظام IBM z/OS Connect على أي جهاز يدعم نظام التشغيل المختار.
متطلبات البرمجيات
z/OS ربط صورة الخادم: منصة حاوية متوافقة مع OCI من اختيارك، على سبيل المثال، Red Hat OpenShift V4.9 أو أحدث.
خادم z/OS Connect الأصلي:
استكشف قوائم المراجعة الخاصة بمصمم z/OS Connect Designer، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات RESTful، وتطوير واجهة برمجة التطبيقات أولاً، وخادم z/OS Connect، وخادم z/OS Connect الأصلي.
تعرف كيف يساعدك IBM z/OS Connect على كيفية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسهولة لـ Connect لـ اليوم محمول السحابة التطبيقية.
افهم الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها حول IBM z/OS Connect.
تعرّف على دعم OpenAPI 3 لـ z/OS Connect من خلال سلسلة من البرامج التعليمية التي تأخذك من البداية إلى النهاية، وتطوير واجهات برمجة التطبيقات مع z/OS Connect.
إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) وكشفها وإدارتها وتحقيق الدخل منها عبر العديد من السحابة.
الوصول الآمن إلى ®CICS من Java و Java EE و .NET إطار العمل و C و C و C++ التطبيق.
قم بتمديد مهمة حساسة طرفية التطبيق دون لمس التطبيق الحالي.
تحديث IBM Z التطبيق مع طرق العرض الافتراضية المتكاملة للبيانات والوصول للقراءة/الكتابة.
احصل على أدوات مرنة وسهلة الاستخدام لتحسين معالجة الملفات وتطوير التطبيقات.
اكتشف اتصال IBM z/OS Connect. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.