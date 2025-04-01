وصلة IBM z/OS Connect

البرامج التعليمية

z/OS تواصل مع مصمم القدرات

تعرّف على دعم OpenAPI 3 لـ z/OS Connect من خلال سلسلة من البرامج التعليمية التي تأخذك من البداية إلى النهاية، وتطوير واجهات برمجة التطبيقات مع z/OS Connect.