IBM watsonx Code Assistant لـ Z هو منتج مدعوم من قبل الذكاء الاصطناعي التوليدي مصمم لتسريع دورة حياة التوليدي التوليدي وتبسيط التحديث بتكلفة أقل ومخاطر أقل من البدائل الحالية.

watsonx Code Assistant تدعم Z دورة حياة مطوري التطبيق من البداية إلى النهاية مع قدرات Application Discovery والتحليل، وشرح الكود، وإعادة هيكلة الكود آليًا، ونصائح تحسين الكود، وتحويل الكوبول إلى جافا، والتحقق من صحة الكود. يمكن للمطورين إعادة هيكلة عناصر مختارة من التطبيق تلقائيًا، وتحسين التعليمات البرمجية لزيادة الأداء، وإكمال التحديث في كوبول. أو يمكنهم تحويل التعليمات البرمجية إلى لغة جافا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بالاستفادة من نموذج لغوي كبير متطور ومضبوط للغاية.

watsonx Code Assistant لـ Z المرونة في نشر المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي العام إما كخدمة محلية أو كخدمة.