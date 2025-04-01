Watsonس مساعد الرمز المساعد ل Z
تسريع دورة حياة برنامج الكمبيوتر التطبيقية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة
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رسم توضيحي watsonx Code Assistant ل Z
دورة حياة التطبيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجيني لتمكين خفة حركة المؤسسة

IBM watsonx Code Assistant لـ Z هو منتج مدعوم من قبل الذكاء الاصطناعي التوليدي مصمم لتسريع دورة حياة التوليدي التوليدي وتبسيط التحديث بتكلفة أقل ومخاطر أقل من البدائل الحالية.

watsonx Code Assistant تدعم Z دورة حياة مطوري التطبيق من البداية إلى النهاية مع قدرات Application Discovery والتحليل، وشرح الكود، وإعادة هيكلة الكود آليًا، ونصائح تحسين الكود، وتحويل الكوبول إلى جافا، والتحقق من صحة الكود. يمكن للمطورين إعادة هيكلة عناصر مختارة من التطبيق تلقائيًا، وتحسين التعليمات البرمجية لزيادة الأداء، وإكمال التحديث في كوبول. أو يمكنهم تحويل التعليمات البرمجية إلى لغة جافا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بالاستفادة من نموذج لغوي كبير متطور ومضبوط للغاية.

watsonx Code Assistant لـ Z المرونة في نشر المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي العام إما كخدمة محلية أو كخدمة.
العنوان مشاكل الأداء وتحسين الأداء في كوبول watsonx Code Assistant ل Z

يعد ضمان الأداء الأمثل للتطبيق المركزي أمرًا بالغ الأهمية. انضم إلينا لترى كيف يمكنك تحديد وحل مشكلات الأداء الأكثر تأثيرًا في تطبيق كوبول الخاص بك بسرعة وتلقائيًا.

هل ستذهب إلى TechXchange 2024؟
انضم إلينا في watsonx Code Assistant للمجلس الاستشاري للعملاء Z في 21 أكتوبر
IDC Spotlight مساعدو مركز الذكاء الاصطناعي البرمجة مساعدو التطبيق تحديث وتكنولوجيا المعلومات الأتمتة
اطلع على تحليل IDC حول سبب كون تحديث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأتمتة من بين أفضل حالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي الجيني في دورة حياة تطوير البرمجيات

القدرات

فهم الشرح إعادة الصياغة تحسين التحويل تحقق من الصحة
المزايا
زيادة إنتاجية المطورين

تسريع تطوير التعليمات البرمجية وزيادة إنتاجية المطورين طوال دورة حياة التطبيق.
خفض المخاطر والتكاليف

خفض التكلفة الإجمالية وتعقيدات مبادرات تحديث التطبيق المركزي للإدارة المركزية للحاسب الآلي.
تقليل الوقت المناسب للقيمة المناسبة للقيمة

تقليل الوقت المناسب للقيمة الزمنية المناسبة للقيمة الزمنية لتحديث الأتمتة باستخدام توصيات الذكاء الاصطناعي.
توسيع نطاق المهارات

توفير Developer Tools لتوسيع مهاراتهم ودعم مبادرات تحديث . 
الحفاظ على جودة الخدمة

الحفاظ على مواصفات خدمة ودعم نشر بيانات الكمبيوتر المركزية الملائمة للغرض.
الرافعة المالية ينسق نموذج الأساس

احصل على إمكانية الوصول إلى نموذج لغوي كبير تم تدريبه من قبل IBM تم ضبطه لترجمة COBOL إلى Java.

 
حالة الاستخدام تحديث الكود
  • استخدم التحليل العميق لتصور وتقييم البرامج والتبعيات الرئيسية
  • استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لشرح وتوثيق COBOL و JCL بلغة طبيعية.
  • اكتساب خفة الحركة من خلال إعادة الهيكلة التلقائية إلى خدمات أعمال أكثر معيارية.
  • تحسين كوبول مع الرؤى والتوصيات لتحسين الأداء.
 تحويل اللغة
  • استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل كود COBOL المعاد صياغته إلى كود جافا موجه للكائنات.
  • استخدم الاختبار الآلي لضمان التكافؤ الدلالي بين كود COBOL المعاد صياغته وكود Java المحول حديثًا.
  • تأكد من أن أي عنصر كوبول في تطبيقك التطبيقي يعمل على النحو الأمثل، ويتبع معايير الأداء الحالية، ويمكنه العمل بكفاءة مع كود جافا الجديد.

 

  

دراسة الحالة

دراسة الحالة تعمل شركة ويستفيلد للتأمين على زيادة إنتاجية المطورين لتسريع عملية تحديث التطبيقات

سعت ويستفيلد لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم تطوير التطبيق وتأهيل المواهب الجديدة: تقليل الوقت الذي يستغرقه المطور بنسبة 80% لفهم التطبيق وتقليل الوقت الذي يستغرقه المطور بنسبة 30% ليتمكن من شرح التعليمات البرمجية وتوثيقها

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 مسرع الاختبار ل Z

تبسيط z/OS اختبار التطبيق وتسريع أهداف الجودة.
الموارد المميزة IBM الإطلاق watsonx Code Assistant ، يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على توليد القدرات المصممة من أجل Enterprise التطبيق تحديث

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خذ تحديث تحديث وتكنولوجيا المعلومات الأتمتة إلى المستوى التالي مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرّف على الخطوات اللازمة لتحقيق التحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك: البدء بنهج يركز على النظام الأساسي، والتحويل من التعقيد إلى البساطة، وإعطاء الأولوية لقابلية التوسع والأمان.

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المزيد من الطرق للاستكشاف  التوثيق الدعم المجتمع
الحاشية القانونية

*IBM watsonx Code Assistant لـ Z يتضمن عنصر محلي وكخدمة. عندما يتم شراء عنصر العناصر معًا، watsonx Code Assistant لـ Z يشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي المشار إليه 