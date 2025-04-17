في عام 2023، شاركت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في فعالية IBM® TechXchange التي عُقدت في القاهرة، حيث طُرح عليهم IBM watsonx Code Assistant™ for Z. وقد وافقوا على إجراء برنامج تجريبي يركز على تطبيقين متكاملين من تطبيقات COBOL المهمة لعملياتهم. وقد مكّن هذا المشروع التجريبي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من اكتساب معارف أعمق بشأن هذه التطبيقات، وتحديد مجالات التحديث وتوثيق التكامل بين التطبيقات، وهو ما لم يكن موثقًا في السابق.

بالاستفادة من أدوات المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي في watsonx Code Assistant for Z، تمكنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أتمتة عملية التوثيق، ما مكّن فرقها من تصور تدفقات التطبيقات وفهم بيئتها بشكل أفضل. لقد أدى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) في watsonx Code Assistant for Z إلى تبسيط تحليل التعليمات البرمجية المكتوبة بلغة COBOL وتقديم توصيات عملية للتحديث. وقد أظهر هذا النجاح قيمة IBM Z وأدى إلى عدم انتقال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منه بل أجرت تحديثًا شاملاً على المنصة.

كما أدى قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإجراء التحديث على منصة IBM Z فضلاً عن نجاح تجربتها مع watsonx Code Assistant for Z إلى ترقية المؤسسة إلى IBM z16 للحصول على أداء متقدم، باستخدام IBM Storage DS8000 لزيادة سعة التخزين بنسبة 30% وتبني IBM Z Monitoring Suite لمراقبة النظام بالكامل. ضمنت هذه التغييرات تجنب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عمليات النقل المكلفة لقواعد البيانات وتحسين مواردها الحالية في أثناء التحضير للنمو المستقبلي والمرونة التشغيلية.