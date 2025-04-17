سعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI) في مصر إلى تحديث تطبيقاتها الأساسية لتلبية متطلبات الأعمال المتزايدة وضمان قابلية التوسع. دخلت الهيئة في شراكة مع مزود خدمة تابع لجهة خارجية للانتقال من IBM Z®. بيد أن تعقيد بيئة تطبيقها وعدم وجود مستندات مناسبة كانا يمثلان عقبتين كبيرتين.
شكّل نقل قاعدة بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطرًا كبيرًا على سلامة البيانات ومواصلة العمل. بالإضافة إلى ذلك، أدى الاعتماد على متعاقدين خارجيين للاستفادة من خبرات التحديث إلى استنزاف الموارد وتهديد الجداول الزمنية للمشروع. احتاجت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى حل من شأنه تبسيط عملية التحديث والحفاظ على البنية التحتية لقاعدة البيانات الحساسة ودعم النمو المستقبلي من دون تعطيل عمليات أعمالها.
في عام 2023، شاركت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في فعالية IBM® TechXchange التي عُقدت في القاهرة، حيث طُرح عليهم IBM watsonx Code Assistant™ for Z. وقد وافقوا على إجراء برنامج تجريبي يركز على تطبيقين متكاملين من تطبيقات COBOL المهمة لعملياتهم. وقد مكّن هذا المشروع التجريبي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من اكتساب معارف أعمق بشأن هذه التطبيقات، وتحديد مجالات التحديث وتوثيق التكامل بين التطبيقات، وهو ما لم يكن موثقًا في السابق.
بالاستفادة من أدوات المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي في watsonx Code Assistant for Z، تمكنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أتمتة عملية التوثيق، ما مكّن فرقها من تصور تدفقات التطبيقات وفهم بيئتها بشكل أفضل. لقد أدى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) في watsonx Code Assistant for Z إلى تبسيط تحليل التعليمات البرمجية المكتوبة بلغة COBOL وتقديم توصيات عملية للتحديث. وقد أظهر هذا النجاح قيمة IBM Z وأدى إلى عدم انتقال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منه بل أجرت تحديثًا شاملاً على المنصة.
كما أدى قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإجراء التحديث على منصة IBM Z فضلاً عن نجاح تجربتها مع watsonx Code Assistant for Z إلى ترقية المؤسسة إلى IBM z16 للحصول على أداء متقدم، باستخدام IBM Storage DS8000 لزيادة سعة التخزين بنسبة 30% وتبني IBM Z Monitoring Suite لمراقبة النظام بالكامل. ضمنت هذه التغييرات تجنب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عمليات النقل المكلفة لقواعد البيانات وتحسين مواردها الحالية في أثناء التحضير للنمو المستقبلي والمرونة التشغيلية.
في عام 2024، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا إستراتيجيًا بتوسيع منصة IBM Z واستغلالها. بالإضافة إلى استخدام watsonx Code Assistant for Z، فقد أضافوا IBM Z Monitoring Suite من أجل المراقبة، وIBM Cognos® Analytics لإعداد التقارير، وIBM Storage DS8000 لزيادة سعة التخزين المادية. وقد ساعد هذا القرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تحديث مجموعة تطبيقاتها، وذلك باستخدام watsonx Code Assistant for Z لاستكشاف تطبيقات COBOL الحالية ونقاط التكامل وتوثيقها وفهمها بسهولة. علاوة على ذلك، تمكنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من تجنب نقل بيانات العميل من منصة IBM Z، ما أدى إلى التخلص من المشاكل والمخاطر المرتبطة بنقل قاعدة البيانات ومواصلة توفير مرونة البيانات وأمنها. وقد زودت هذه الاستثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالثقة والأدوات التي تحتاجها لتحقيق النمو المستدام والمرونة التشغيلية وصناعة القرار القائمة على البيانات.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي جهة حكومية مقرها مصر، وتتولى مسؤولية إدارة خدمات التأمين الاجتماعي وتقديمها للمواطنين المصريين. تأسست الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان الحماية الاجتماعية، وهي تشرف على برامج مختلفة، بما في ذلك المعاشات والتغطية التأمينية والاستحقاقات المالية، ما يفيد الملايين في جميع أنحاء الدولة. تؤدي الهيئة دورًا حيويًا في دعم الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة والمتقاعدين في مصر.
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