الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي بذكاء باستخدام IBM® watsonx Code Assistant for Z

نظرًا لأن تطبيقات IBM Z غالبًا ما تمتد عبر عقود من التطوير، فإن ذلك يترك الفِرق مع وثائق متفرقة أو قديمة أو ناقصة، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الإعداد، وتعقيد التعاون بين الفِرق، وزيادة الاعتماد على الخبراء القلائل. تتعامل ميزة إنشاء الوثائق الجديدة مع هذه التحديات من خلال الاستفادة من سير العمل الوكيل والبيانات الوصفية المتعمقة من Z Understand، وهي مصممة لمساعدة المؤسسات على إنتاج رؤى عالية الجودة وقابلة للتنقل للتطبيقات والبرامج بشكل مؤتمت وعلى نطاق واسع عبر المؤسسة بأكملها. من المزايا الرئيسية اكتشاف قواعد الأعمال، المصممة للتعامل مع برامج Z الكبيرة والمعقدة، والتي توفِّر تغطية شاملة للقواعد، وتفسيرات دقيقة متوافقة مع غرض الأعمال، وتقسيمًا واعيًا للكود يهدف إلى تقليل الأخطاء الشائعة الناتجة عن التجزئة العامة للنموذج اللغوي الكبير.
تصبح القدرات الجديدة أكثر قوة بشكل ملحوظ عند إثرائها بمصادر بيانات العملاء، مثل قواميس البيانات ومصطلحات الأعمال، حيث تحدِّد كل مؤسسة متغيراتها بطرق ذات معنى فريد. تزوِّد هذه المصادر النموذج اللغوي الكبير (LLM) بالسياق الموثوق به، ما يساعد النظام على مواءمة المخرجات مع الدلالات الفعلية للمؤسسة، بدلًا من استنتاج أو تخمين معاني المتغيرات أو الاختصارات.
من خلال تضمين المعاني الخاصة بالعميل مباشرةً في سير عمل الذكاء الاصطناعي، يحوِّل قاموس البيانات تحليل COBOL إلى تجربة واعية بالأعمال ودقيقة وموثوق بها.