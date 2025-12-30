يقدِّم IBM® File Manager for z/OS أدوات مرنة وسهلة الاستخدام لتحسين معالجة الملفات عند العمل مع مجموعات بيانات z/OS أو ®Db2 أو ®CICS أو ™IMS أو بيانات WebSphere® MQ. يوفر File Manager أدوات التصفح والتحرير والنسخ والتنفيذ الدفعي والطباعة القياسية الخاصة بـ Interactive System Productivity Facility (ISPF)، لتمكين المطورين من العمل مع بياناتهم المنظمة بكفاءة أكبر.