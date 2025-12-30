تطوير تطبيقات مرنة وسهلة الاستخدام
يقدِّم IBM® File Manager for z/OS أدوات مرنة وسهلة الاستخدام لتحسين معالجة الملفات عند العمل مع مجموعات بيانات z/OS أو ®Db2 أو ®CICS أو ™IMS أو بيانات WebSphere® MQ. يوفر File Manager أدوات التصفح والتحرير والنسخ والتنفيذ الدفعي والطباعة القياسية الخاصة بـ Interactive System Productivity Facility (ISPF)، لتمكين المطورين من العمل مع بياناتهم المنظمة بكفاءة أكبر.
تسريع وقت التطوير باستخدام مجموعة تحرير شاملة مصممة خصيصًا لمحاكاة واجهة ISPF. تُتيح لك مهام سير العمل البديهية نسخ البيانات وتحريرها ومقارنتها وعرضها بسهولة.
اختَر بين الوضع التفاعلي أو الدفعي عند التعامل مع بيانات في تخطيطات سجلات COBOL وPL/I.
تعمل خوارزمية الخلط على تعديل حقول البيانات مع الحفاظ على نوع البيانات الخاص بها في النظام. يمتلك المستخدم التحكم الكامل في نوع عملية الخلط التي يتم تنفيذها.
استخدام القوالب المصممة خصيصًا لدعم أنواع محددة من إدارة البيانات والتحليل. استخدام العرض المنطقي المخصص للبيانات لعرضها ومعالجتها كسجلات مقسَّمة إلى حقول منفصلة.
مع وجود أربعة عناصر: Base وCICS وIMS وDb2، يمكنك اختيار وتثبيت العناصر ذات الصلة فقط ببيئتك.
تحديد بنية سجلاتك وعرض كل حقل بطريقة يسهل على الإنسان قراءتها وفهمها دون الحاجة إلى شهادة متقدمة أو سنوات طويلة من الخبرة.
تُعَدّ مجموعة أدوات حديثة وقوية لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير.
مجموعة أساسية من الأدوات لمساعدتك على تسريع نشر تطبيقات z/OS.
يوفر قدرات تفاعلية ودفعية للعمل مع مجموعات البيانات المقسَّمة (PDSs) والموسَّعة (PDSEs) وأعضائها لتعزيز إنتاجية تكنولوجيا المعلومات.
التعامل مع أعباء العمل المتغيرة بسرعة والمتنوعة وغير المتوقعة مع تحسين استخدام الموارد والاستثمار.
اكتشِف تطوير التطبيقات المرن وسهل الاستخدام مع IBM File Manager for z/OS.حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z وLinuxONE.