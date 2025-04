IBM Db2 for z/OS

تقوم الشركات بتحديث وبناء تطبيقات جديدة خارج المنصة على السحابة مع الاستفادة من أنظمة السجل الفعالة من حيث التكلفة والمرنة على IBM Z. Db2 for z/OS و تكنولوجيا المعلومات النظام البنائي من المنتجات تقدم الأسلوب الرشيق والفعال خدمة بيانات مؤسسية آمنة للبيانات الأكثر تطلبًا في العالم في مجال سحابة هجينة والمعاملات والتحليلات التطبيقية.



يمكن لـ مجموعة الوصول بسهولة إلى بيانات IBM Z و Db2 for z/OS في مكانها أو مزامنة تلك البيانات كجزء من بيانات نسيج أو مستودع بحيرة البيانات. يبث الذكاء الاصطناعي في جميع المعاملات والتطبيقات والعمليات - بسرعة وعلى نطاق واسع. تعتبر بيانات المعاملات المعرفية ضرورية لفهم الأداء وسلوك العملاء، وتوفر المعلومات المعرفية القيمة التنبؤية الأكثر أهمية في فهم التطبيق الاصطناعي. Db2 for z/OS يمكن دمج بيانات المعالجات، التي يتم تسليمها ®VIA IBM Db2 Data Gate، بسهولة مع بيانات البحيرة في watsonx.data لتعزيز التحليلية المعززة معارف.