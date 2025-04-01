IBM Db2 for z/OS

تقوم الشركات بتحديث وبناء تطبيقات جديدة خارج المنصة على السحابة مع الاستفادة من أنظمة السجل الفعالة من حيث التكلفة والمرنة على IBM Z. Db2 for z/OS و تكنولوجيا المعلومات النظام البنائي من المنتجات تقدم الأسلوب الرشيق والفعال خدمة بيانات مؤسسية آمنة للبيانات الأكثر تطلبًا في العالم في مجال سحابة هجينة والمعاملات والتحليلات التطبيقية.
يمكن لـ مجموعة الوصول بسهولة إلى بيانات IBM Z و Db2 for z/OS في مكانها أو مزامنة تلك البيانات كجزء من بيانات نسيج أو مستودع بحيرة البيانات. يبث الذكاء الاصطناعي في جميع المعاملات والتطبيقات والعمليات - بسرعة وعلى نطاق واسع. تعتبر بيانات المعاملات المعرفية ضرورية لفهم الأداء وسلوك العملاء، وتوفر المعلومات المعرفية القيمة التنبؤية الأكثر أهمية في فهم التطبيق الاصطناعي. Db2 for z/OS يمكن دمج بيانات المعالجات، التي يتم تسليمها ®VIA IBM Db2 Data Gate، بسهولة مع بيانات البحيرة في watsonx.data لتعزيز التحليلية المعززة معارف.
استخرج قيمة أكبر من بيانات Db2 for z/OS.
تحسين قابلية التوسع في التشغيل، وتحسين قابلية التوسع في التشغيل الحديث.
تعزيز المرونة والكفاءة واستقرار التطبيق.
استخدم إدارة مبسطة لقاعدة البيانات وترقياتها للحصول على وقت أسرع للفترة الزمنية المناسبة للقيمة.
تعزيز قابلية التوسع والأمان والامتثال.
الاستفادة من ميزة ™z16 الجديدة لتعزيز الاسترداد والأداء.
تحسين الأداء Db2 for z/OS الأنظمة الفرعية وتحسين الأداء وتحسين الأداء الآلي.
مزامنة وإدارة البيانات الناشئة في Db2 for z/OS دون الحاجة إلى الوصول إلى Db2 for z/OS.
اطلع على تحليل عالي السرعة لبيانات مؤسستك في الوقت الفعلي مع التحكم في الوقت الفعليIBM Z.
قم بتبسيط الوصول في الوقت الفعلي إلى بياناتك العلائقية وغير العلائقية IBM Z حيث تنشأ المعلومات المعلومات المعلوماتية.
التحليلات، والتصورات، وإعداد البيانات، وذكاء الأعمال بالخدمة الذاتية لأي بيانات تقريباً. تم تحسين QMF لمصادر بيانات IBM Z مثل Db2 و VSAM و IMS و ADABAS و IDMS.