IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

التحليل السريع لبيانات مؤسستك للحصول على رؤى في الوقت الفعلي تحت سيطرة IBM Z وأمانه.

اقرأ الورقة الذكية
رجل أعمال يرتدي سترة زرقاء جالس على مقعد ويستخدم جهاز كمبيوتر محمول

معالجة عالية السرعة وفعالة من حيث الموارد

يُعد IBM Db2 Analytics Accelerator مكون عالي الأداء مدمج بشكل وثيق مع Db2 لأنظمة z/OS. ويقدم معالجة عالية السرعة لاستعلامات Db2 المعقدة لدعم التقارير الحيوية للأعمال وأحمال التشغيل التحليلية. وساعد مسرع Db2 Analytics Accelerator في تحسين أداء آلاف تطبيقات Db2 لتطبيقات z/OS وأنظمة الرؤى، وهو عامل أساسي لتحديث الوصول إلى البيانات. ويمكن النشر على IFLs (IBM Integrated Linux for Linux) على IBM Z أو LinuxONE. 

 احصل على النتائج السريعة مع مسرع IBM Db2 Analytics Accelerator أحدث مدونة
تحليل البيانات بشكل أسرع

احصل بسرعة على رؤى من بيانات مؤسستك لدعم القرارات الحساسة للوقت وتحسين تجربة العملاء.
الاستجابة بسرعة من خلال التحليلات الفورية

استخدم التحليلات والرؤى التجارية لفهم المخاطر والامتثال التنظيمي بسرعة والاستجابة لها.
التبسيط والحفظ

يمكنك تبسيط البنية الأساسية وتقليل حركة البيانات خارج النظام الأساسي وتحرير موارد الكمبيوتر.
الاستفادة من محيط IBM Z الآمن

يمكنك حماية البيانات القيمة من خلال التحكم والأمان في Db2 for z/OS.

 الانتقاء من بين خيارات النشر المرنة والمتكاملة

انشر عامل الشكل الذي يناسب متطلباتك، IBM Integrated Facility for Linux على zSystems أو LinuxONE.

القدرات

نبضات متوهجة تتدفق عبر جسر البيانات
تكامل IBM Z: تكامل عميق مع Db2 for z/OS وIBM Z

احصل بسرعة على رؤى من بيانات مؤسستك لدعم القرارات الحساسة للوقت وتحسين تجربة العملاء.
مركز عمليات في جميع أنحاء العالم حيث تتتبع الفرق أداء السوق العالمية
أداء عالٍ: إجابات سريعة دون التأثير على اتفاقية مستوى الخدمة

تجمعات موارد منفصلة للاستعلامات للمعاملات والموارد المكثفة للحصول على رؤى تجارية سريعة دون تأثير على العمليات التشغيلية.
تحليل اتجاهات الحوسبة السحابية في بيئة مكتبية
مزامنة البيانات: مزامنة البيانات المبسط وفائق السرعة

نهج فعال ومتكامل لمزامنة Db2 for z/OS لتحقيق رؤى أسرع
منظر من طائرة بدون طيار للسيارات وهي تتحرك في اتجاهات مختلفة ليلاً
قابلية التوسع: خيارات نشر مرنة 

يمكن التوسع من نشر صغير جدًا إلى كبير جدا لمئات معالجات IBM Z Integrated Facility for Linux
نبضات متوهجة تتدفق عبر جسر البيانات
تكامل IBM Z: تكامل عميق مع Db2 for z/OS وIBM Z

احصل بسرعة على رؤى من بيانات مؤسستك لدعم القرارات الحساسة للوقت وتحسين تجربة العملاء.
مركز عمليات في جميع أنحاء العالم حيث تتتبع الفرق أداء السوق العالمية
أداء عالٍ: إجابات سريعة دون التأثير على اتفاقية مستوى الخدمة

تجمعات موارد منفصلة للاستعلامات للمعاملات والموارد المكثفة للحصول على رؤى تجارية سريعة دون تأثير على العمليات التشغيلية.
تحليل اتجاهات الحوسبة السحابية في بيئة مكتبية
مزامنة البيانات: مزامنة البيانات المبسط وفائق السرعة

نهج فعال ومتكامل لمزامنة Db2 for z/OS لتحقيق رؤى أسرع
منظر من طائرة بدون طيار للسيارات وهي تتحرك في اتجاهات مختلفة ليلاً
قابلية التوسع: خيارات نشر مرنة 

يمكن التوسع من نشر صغير جدًا إلى كبير جدا لمئات معالجات IBM Z Integrated Facility for Linux

حالات الاستخدام

طرق لتشغيل بيانات Db2 for z/OS.
تطبيقات غنية بالبيانات

أداء سريع للاستعلامات المعقدة والغنية بالبيانات

  • رؤى أعمال سريعة من كميات كبيرة من أحدث البيانات للتطبيقات الحديثة الغنية بالبيانات، دون تأثير على التطبيقات المعاملاتية.
 نسيج البيانات

أحدث البيانات الحالية لنسيج البيانات الخاص بك

  • تشغيل التحليلات عبر نسيج بيانات من البيانات التشغيلية دون الحاجة إلى حركة البيانات خارج المنصة. وهذا يعني تعقيدًا أقل، وزمن انتقال أقل، وأمان وحوكمة وقرارات أفضل.
 كفاءة Db2

تقليل موارد الكمبيوتر المركزي

  • إعادة توجيه استعلامات Db2 for z/OS التحليلية دون استهلاك موارد أجهزة الكمبيوتر المركزي ودون التأثير على اتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية. أرشفة بيانات Db2 for z/OS المقسمة حسب الوقت لتقليل حجم بيانات Db2 for z/OS على قرص المؤسسة. 
 تسريع الدفعة

خفض التكاليف والوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة

  • نهج مبتكر لضمان قدرة المجموعات على تقليل التكاليف وتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة دفعة وعبر الإنترنت حتى في سياق تطبيقات المعاملات كثيفة الموارد عبر الإنترنت.
دراسات حالة
شعار Banco do Brasil
تمكين القرارات المستنيرة في الوقت الفعلي

يقدم بنك البرازيل مجموعة تنافسية للغاية قائمة على البيانات مع مسرع التحليلات IBM Db2.

 اقرأ دراسة حالة Banco do Brasil
شعار Garanti BBVA
التحليلات السريعة توفِّر رؤى مصرفية

استخدمت Garanti BBVA مسرع IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS للمساعدة في أتمتة العمليات المصرفية، وزيادة سرعة التحليلات، وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المركزي.

 اقرأ دراسة حالة BBAV
شعار وزارة الداخلية بدولة قطر
وزارة الداخلية، دولة قطر

اكتسب سرعة فائقة في معالجة الاستعلام وخفض التكاليف.

 اقرأ دراسة الحالة لدولة قطر

منتجات ذات صلة

IBM Db2 لـ Z/OS

IBM Db2 for z/OS عبارة عن قاعدة بيانات مؤسسية لبيانات مهمة حساسة توفر تكاملاً آمنًا وسلسًا للتحليلات والأجهزة المحمولة والسحابة.

 Db2 Data Gate

مزامنة وإدارة البيانات الصادرة عن Db2 for z/OS دون الحاجة إلى الوصول إلى Db2 for z/OS.

 IBM Db2 AI for z/OS

تحسين سهولة الاستخدام والأداء التشغيلي والحفاظ بشكل أفضل على سلامة أنظمة IBM Db2.

 IBM Data Virtualization Manager for z/OS

تبسيط الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات IBM Z العلائقية وغير العلائقية الخاصة بك في أماكنها الأصلية.
اتخذ الخطوة التالية

حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم موجز الحل خدمات الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات