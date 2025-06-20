20 يونيو 2025
أصبح كلٌّ من Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 وDb2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 متاحين الآن بشكل عام. منذ إطلاقه، أصبح IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) وAccelerator Loader ضروريين للمؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز قدراتها في تحليل البيانات وتحسين عملية اتخاذ القرار. وقد أتاحا معًا الحصول على رؤى أسرع من البيانات، وخفض التكاليف، وتحسين سرعة الأعمال، وتمكين الشركات بطرق عديدة:
تعد الإصدارات المحدثة من هذه العروض الحالية مثل Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 وAnalytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 حلولًا من شأنها أن تغير قواعد هذه الصناعة وتتيح للعميل الاستعلام السريع على أعباء العمل التحليلية المعقدة والتوافر العالي الموسَّع والمراقبة الخارجية للصحة.
يقدم الإصدار الأخير من مسرع تحليلات IBM® Db2 Analytics Accelerator for z/OS - الإصدار 8.1 - العديد من الإمكانات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك:
لم تعد الإمكانات المتعلقة بتكرار Changed Data Capture (CDC) والمكون الإضافي Accelerator Studio لـ Data Studio والنشر على IBM Integrated Analytics System (IIAS) متاحة في هذا العرض الأحدث.
يوفر IBM® Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.13.1 العديد من القدرات الرئيسية، بما في ذلك:
تعد حلول IBM® Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 وIBM® Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 حلولًا قوية للمؤسسات لإطلاق العنان لكامل قوة بياناتها.
من خلال الاستفادة من أحدث التطورات في تقنية التحليلات، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى في الوقت الفعلي وتقليل التكاليف وتحسين صناعة القرار. سواء أكنت تتطلع إلى تحسين قدراتك التحليلية أو ترغب ببساطة في البقاء في الطليعة، فإن IBM® Db2 Analytics Accelerator وLoader هما الحلان المثاليان.
استكشف IBM® Db2 Analytics Accelerator for z/OS