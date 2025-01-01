IBM Data Gate
مزامنة بيانات IBM Z بكفاءة فائقة مع السحابة
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رسم توضيحي تجريدي للأشكال والأضواء لنظام IBM ZOS

قم بمزامنة بيانات IBM Z مع السحابة من أجل الحصول على بنى بيانات سحابية حديثة

هناك منتجان من IBM Data Gate يوفران حلولًا منفصلة النقاط لمعالجة تحديات محددة تواجه بيانات المؤسسات. يقدم الاثنان حلولًا شاملة وموجهة لضمان مزامنة البيانات من IBM Z إلى مستودعات بيانات سحابية محلية محددة عامة وخاصة للوصول الجاهز من خلال بنى البيانات الحديثة.
مزامنة بيانات بسيطة وفعالة

نهج بسيط وفعال ومتكامل يدعم zIIP لمزامنة Db2 for z/OS إلى السحابة.
مصمم لتحديث الوصول إلى مصدر بيانات الكمبيوتر المركزي

مصمم خصيصًا لتقديم البيانات التي تنشأ على IBM Z للوصول إليها من خلال البنية التحتية السحابية.
تقليل استهلاك الموارد وعزل أحمال التشغيل

توفير أحدث بيانات IBM Z بدون التأثير على أحمال التشغيل الخاصة بالمعاملات.

مجموعة المنتجات

IBM Data Gate for watsonx

تقوم IBM Data Gate الخاصة بـ watsonx بمزامنة البيانات التي تنشأ في Db2 لـ z/OS وIMS ومجموعات بيانات VSAM لإطلاق قوة بيانات الكمبيوتر المركزي الخاصة بالمعاملات لإجراء التحليلات وتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال التكامل مع IBM watsonx.data.
IBM Data Gate for watsonx

IBM Data Gate وIBM Cloud Pak for Data

يوفر IBM Data Gate مع IBM Cloud Pak for Data حلًا شاملًا لضمان مزامنة البيانات من Db2 for z/OS إلى أهداف Db2 المحسنة على IBM Cloud Pak for Data. فهو يقوم بمزامنة بيانات Db2 لبيانات Z/OS للسحابة الهجينة والتحليلات ومبادرات الذكاء الاصطناعي بتكلفة وجهد أقل.
IBM Data Gate وIBM Cloud Pak for Data
الموارد موجز الحل

تعزيز watsonx باستخدام بيانات IBM Z

 تعرف على المزيد موجز الحل

تسريع الحصول على رؤى متعمقة من بيانات IBM Z

 تعرف على المزيد ما الجديد؟

تكامل البيانات الوصفية المبسط مع IBM Watson وCloud Pak

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