هناك منتجان من IBM Data Gate يوفران حلولًا منفصلة النقاط لمعالجة تحديات محددة تواجه بيانات المؤسسات. يقدم الاثنان حلولًا شاملة وموجهة لضمان مزامنة البيانات من IBM Z إلى مستودعات بيانات سحابية محلية محددة عامة وخاصة للوصول الجاهز من خلال بنى البيانات الحديثة.
نهج بسيط وفعال ومتكامل يدعم zIIP لمزامنة Db2 for z/OS إلى السحابة.
مصمم خصيصًا لتقديم البيانات التي تنشأ على IBM Z للوصول إليها من خلال البنية التحتية السحابية.
توفير أحدث بيانات IBM Z بدون التأثير على أحمال التشغيل الخاصة بالمعاملات.
تقوم IBM Data Gate الخاصة بـ watsonx بمزامنة البيانات التي تنشأ في Db2 لـ z/OS وIMS ومجموعات بيانات VSAM لإطلاق قوة بيانات الكمبيوتر المركزي الخاصة بالمعاملات لإجراء التحليلات وتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال التكامل مع IBM watsonx.data.
يوفر IBM Data Gate مع IBM Cloud Pak for Data حلًا شاملًا لضمان مزامنة البيانات من Db2 for z/OS إلى أهداف Db2 المحسنة على IBM Cloud Pak for Data. فهو يقوم بمزامنة بيانات Db2 لبيانات Z/OS للسحابة الهجينة والتحليلات ومبادرات الذكاء الاصطناعي بتكلفة وجهد أقل.
تعزيز watsonx باستخدام بيانات IBM Z
تسريع الحصول على رؤى متعمقة من بيانات IBM Z
تكامل البيانات الوصفية المبسط مع IBM Watson وCloud Pak