IBM Information Management System

قاعدة بيانات آمنة من الطراز العالمي مع مدير معاملات قوي يعمل على نظام التشغيل IBM z/OS

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IBM Information Management System (IMS)) عبارة عن قاعدة بيانات هرمية ونظام إدارة معاملات متاح على ®z/OS . 

IMS يعمل بمثابة Application Platform ، ويتألف من نظام آمن لإدارة قواعد البيانات ومدير معاملات قابل للتوسع مصمم للمعاملات عالية الأداء عبر الإنترنت ومعالجة البيانات.

من خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات والاتصال الموزعة، يمكن أن يتكامل IMS مع الأدوات الحديثة والتقنيات التقنية الناشئة، مما يتيح لـ تكنولوجيا المعلومات استضافة وتوسيع وظائف التطبيق الخاص بشركتك.

IMS يحتوي على عنصرين رئيسيين يمكن استخدامهما معًا أو بشكل منفصل:

  • IMS مدير المعاملات (TM): استضافة مهمة حساسة لدعم مليارات المعاملات في اليومالواحد1.
  • IMS مدير قاعدة البيانات (DB): تخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها بأمان وثقة.
ما الجديد استكشف الوظائف الجديدة داخل IMS التي يتم تسليمها كجزء من عملية التسليم المستمر. استكشاف إدارة IMS إدارة ACBs

ميزة

IMS مدير معاملات IMS مدير قاعدة بيانات IMS
مقارنة المنتج

استكشف المنتجات المختلفة التي تمنحك المرونة في اختيار الأفضل لمؤسستك.

مواصفات المنتج

تجربة IMS لمدة 3 أيام

الوصول إلى IMS الكتالوج والبيانات باستخدام SQL باستخدام IMS Explorer وأتمتة IMS المهام الإدارية باستخدام Red Hat Ansible المحتوى المعتمد لـ IBM Z.

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IMS (TM و DB)

تجربة الاقتران التقليدي لـ IMS مدير قاعدة البيانات و IMS مدير المعاملات، والذي يتم تقديمه كنظام مرخص شهريًا.

IMS Transaction Manager Value Unit Edition (VUE)

استضافة مهمة حساسة التطبيق التي تدعم مليارات المعاملاتيومياً2 بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

قاعدة بيانات IMS VUE

يمكنك إدارة النمو باستخدام حل خادم البيانات IMS ذي الحجم المناسب والمقدم من خلال هذا الحل المناسب لخادم البيانات الذي يتم تقديمه برسوم لمرة واحدة.

خطة التسعير

غير متاح

إصدار مرخص شهرياً

سعر التكلفة لمرة واحدة على أساس وحدات القيمة

سعر التكلفة لمرة واحدة على أساس وحدات القيمة

مرونة التسعير المرن

غير متاح

 مقاس التسعير المصمم خصيصاً

أحمال التشغيل المؤهلة

أحمال التشغيل المؤهلة

الوصول المستمر إلى أحدث المزايا

غير متاح

الوصول إلى المواد التعليمية

غير متاح

دعم شخصي عالمي المستوى

غير متاح

تباع بشكل منفصل

دعم وصف البرنامج

تباع بشكل منفصل

دعم وصف البرنامج

دراسة الحالة

معالجة 80 مليار معاملة مصرفية أساسية سنوياً

يدعم نظام IMS شركة Atruvia في معالجة 80 مليار معاملة مصرفية أساسية سنويًا، مع ذروة تصل إلى 12,000 معاملة في الثانية. كما قامت شركة Atruvia AG أيضًا بدمج Java في تطبيقها الحالي IMS/ COBOL وقت التشغيل من أجل طريقة فعالة ومنخفضة المخاطر لتحديث تطبيقها المؤسسي.

التفاصيل الفنية
متطلبات البرمجيات

يتطلب نظام IMS 15 الحد الأدنى من مستويات الإصدار أو الإصدار أو التعديل التالية (طالما ظلت هذه الإصدارات متوفرة ومدعومة من قبل IBM):

  • معالج IBM z/OS و®IBM z Systems
  • جافا™
  • IRLM
  • IBM Db2، IBM ®CICS، IBM WebSphere MQ و IBM WebSphere Application Server
  • كوبول
 جميع متطلبات البرنامج
متطلبات الأجهزة


IMS 15 يعمل فقط في وضع ®z/Architecture على معالج IBM ®System z10 أو أعلى.

 جميع متطلبات الأجهزة

الأسئلة المتداولة

تنطبق رسوم الترخيص الشهرية (MLC) على العديد من منتجات البرمجيات IBM Z ، بما في ذلك IMS. تستند التسعير والشروط والأحكام والشروط الخاصة بمنتجات MLC إلى التسعير المقاييس التي تختارها. يمكن تقريبًا تجميع المقاييس ذات القدرة الاستيعابية الكاملة في فئتين: المقاييس ذات القدرة الاستيعابية الكاملة والمقاييس ذات القدرة الاستيعابية الفرعية.

لا. يجب أن يستخدم كلا العنصرين من IMS نفس عنصر . يمكن أن يكون كلاهما MLC أو كلاهما OTC.

على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم كلاً من IMS مدير قواعد البيانات و IMS مدير المعاملات، لا يمكنك استخدام رسوم التسعير لمرة واحدة (OTC) التسعير الماسيسي لأحدهما ورسوم الترخيص الشهرية (MLC) التسعير الماسيسي للآخر.
Trial

تعرّف على كيفية الوصول إلى IMS الكتالوج والبيانات باستخدام SQL باستخدام IMS Explorer وأتمتة مهامك الإدارية IMS باستخدام Red Hat Ansible المحتوى المعتمد ل IBM Z.

تعلّم كيف:

  • الوصول إلى كتالوج IMS وقاعدة البيانات باستخدام SQL باستخدام مستكشف IMS
  • استكشف مجموعة IBM z/OS IMS Ansible من IBM Z/OS
  • أتمتة ACBs والكتالوجات المدارة بنظام إدارة المحتوى (IMS) باستخدام Ansible
جرّب تجربة المعلومات مجاناً
التنزيلات تتوفر التنزيلات لعملاء IMS دون أي تكلفة إضافية. IMS محول الموارد TM

قم بتنزيل محول IMS TM الموارد يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات بواسطة Java™ أو خدمات الويب للوصول إلى معاملات IMS التي تعمل على أنظمة IMS المضيفة.

 استكشف الوثائق حمّل الآن IMS Enterprise Suite

قم بتنزيل حزمة IMS Enterprise Suite. يوفر نظام المعلومات التكنولوجية واجهات قياسية سهلة الاستخدام، ويبسط إنشاء البيانات الوصفية IMS ، ويسهل تطوير التطبيق ويوسع نطاق الوصول IMS.

 استكشف الوثائق حمّل الآن IMS برنامج التشغيل العالمي

تنزيل IMS برنامج التشغيل العالمي يوفر برنامج تكنولوجيا المعلومات عنصر عنصر جافا التطبيق الاتصال والوصول إلى قواعد البيانات IMS من z/OS والبيئات الموزعة من خلال TCP/IP.

 استكشف الوثائق حمّل الآن
التعليم IMS سلسلة الفيديوهات التمهيدية

هل بدأت للتو في استخدام IMS ؟ شاهد مقاطع الفيديو التمهيدية القصيرة هذه على IMS TM و IMS DB وتطوير التطبيق.

 دورات IMS على IMS Central

استكشف الدورات التدريبية الذاتية واحصل على شارة رقمية.

الموارد IBM z/OS الاتصال و IMS تقييم الأداء

اقرأ التقييم الكامل IBM z/OS Connect و IMS تقييم الأداء . (1.5 ميغابايت)

 تقييم أداء IMS على نظام إدارة الأداء على نظام IBM z16

تعمّق أكثر في تحليل بيانات التشغيل والتقييم. (4.7 ميغابايت)

 تحديث التطبيقات باستخدام جافا

استكشف كيف يوفر IMS الدعم لتطوير التطبيق باستخدام لغة البرمجة Java.

 IMS GitHub

استكشف IMS عينة من التعليمات البرمجية والدروس التعليمية لتلبية احتياجاتك من تطوير التطبيق IMS ونشره.

شاهد عرضًا توضيحيًا لكيفية إنشاء تطبيق JDBC من طرف إلى طرف.

 مركز المناصرة IMS

احصل على إمكانية الوصول إلى IMS المناصرين وثروة من موارد المناصرة على منصتنا، وتمكين المناصرين من خلال الرؤى والأدوات والإلهام.
المنتجات ذات الصلة IMS Tools

تعزيز الأداء IMS مع أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بالتطبيق عند الطلب، وقاعدة البيانات والمعاملات.

 IMS Enterprise Suite

دعم التكامل التقني المفتوح لتمكين تطوير التكامل التقني الجديد وتوسيع نطاق الوصول إلى IMS المعاملات والبيانات.

 محتوى Red Hat Ansible المعتمد من Red Hat Ansible لـ IBM Z

قم بتوصيل IMS بمؤسستك الأوسع نطاقاً الأتمتة الاستراتيجية.

 وصلة IBM z/OS Connect

تصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع z/OS التطبيق والبيانات.
اتخذ الخطوة التالية

استكشف كيف يمكن لـ IMS تحويل مؤسستك ودعم سحابة نشر الاستراتيجية

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الحواشي

1، 2 Atruvia AG دراسة الحالة https://www.ibm.com/qa-ar/case-studies/atruvia-ag 

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