IBM Data Set Commander for z/OS

يعزز العنصر الدفعي أداة IBM® IEBCOPY، حيث يوفر قدرات تساعد مبرمجي النظام والتطبيقات على التعامل مع مجموعات البيانات المقسَّمة والتسلسلية. تفريغ وضغط مجموعة بيانات متسلسلة فعلية، أو مجموعة بيانات PDS أو PDSE، وحذف الأعضاء وإعادة تسميتهم وإضافة أسماء بديلة لهم. نسخ وحذف واستعادة أجيال أعضاء PDSE. يمكنك أيضًا استرجاع أعضاء PDS المحذوفين وإنشاء أو استيراد قائمة بعناوين الأعضاء التي يديرها DSC لمجموعة PDS أو PDSE.