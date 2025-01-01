التحكم وتخصيص الوصول إلى عدة تطبيقات في الوقت نفسه من خلال محطة طرفية واحدة من نوع 3270
يوفر IBM CL/SuperSession أدوات مرنة لتجميع وتخصيص تطبيقات IBM VTAM، والتحكم في الوصول من خلال قوائم مخصصة، والتبديل بين الجلسات على الفور. يمكن للمسؤولين إدارة التطبيقات بكفاءة، ما يجعل تجربة المستخدم أبسط وأكثر إنتاجية.
تشغيل الحوارات الإجرائية للوصول إلى المحطة الطرفية الحقيقية وعدة جلسات IBM Virtual Telecommunications Access Method (VTAM).
تحديث الصلاحيات، وملفات تعريف المجموعات، وانتهاء الجلسات، والجلسات المتاحة. يمكن عرض التطبيقات وفقًا لملفات التعريف الأمنية.
إنشاء نقطة تحكُّم مركزية لمراقبة جلسات المستخدم والجلسات الافتراضية وتنفيذ الإجراءات عليها.
ضمان أمن البيانات الحساسة من خلال مهلات انتهاء الجلسات، والمصادقة متعددة العوامل، ودعم PassTicket، وإجراءات الحماية للأجهزة الافتراضية غير المتصلة.
اكتشِف كيف يبسِّط IBM CL/SuperSession استخدام المحطة الطرفية 3270 من خلال دمج الوصول والجلسات.