IBM CL/SuperSession

التحكم وتخصيص الوصول إلى عدة تطبيقات في الوقت نفسه من خلال محطة طرفية واحدة من نوع 3270

اقرأ نظرة عامة على المنتج.
امرأتان تعملان على كمبيوتر محمول

إنشاء تجارب مستخدمين مخصصة لمستخدمي 3270

يوفر IBM CL/SuperSession أدوات مرنة لتجميع وتخصيص تطبيقات IBM VTAM، والتحكم في الوصول من خلال قوائم مخصصة، والتبديل بين الجلسات على الفور. يمكن للمسؤولين إدارة التطبيقات بكفاءة، ما يجعل تجربة المستخدم أبسط وأكثر إنتاجية. 

 اقرأ الجديد في 3.1
الوصول إلى الجلسات باستخدام الحوارات الإجرائية

تشغيل الحوارات الإجرائية للوصول إلى المحطة الطرفية الحقيقية وعدة جلسات IBM Virtual Telecommunications Access Method (VTAM).
تخصيص المستخدم

تحديث الصلاحيات، وملفات تعريف المجموعات، وانتهاء الجلسات، والجلسات المتاحة. يمكن عرض التطبيقات وفقًا لملفات التعريف الأمنية.
وظيفة مكتب المساعدة

إنشاء نقطة تحكُّم مركزية لمراقبة جلسات المستخدم والجلسات الافتراضية وتنفيذ الإجراءات عليها.
حماية البيانات مع الأمن المعزز

ضمان أمن البيانات الحساسة من خلال مهلات انتهاء الجلسات، والمصادقة متعددة العوامل، ودعم PassTicket، وإجراءات الحماية للأجهزة الافتراضية غير المتصلة.

الميزات

محطة طرفية واحدة، جلسات متعددة
دمج التطبيقات المعقدة المستندة إلى VTAM في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. سحب البيانات من جلسات متعددة واستخدام وحدات الماكرو لتصفح أسرع وأكثر انسيابية.
تخصيص القوائم الديناميكية
إنشاء قوائم مخصصة لكل مستخدم أو مجموعة. إضافة تكوينات الجلسة وتعديلها وحفظها دون الحاجة إلى تسجيل الخروج، ما يؤدي إلى تحسين المرونة والتحكم في المستخدمين.
التبديل السريع بين التطبيقات
استخدام المفاتيح السريعة للتبديل بين الجلسات فورًا أو لتقسيم شاشات المحاكي للوصول المتزامن، ما يجعل تعدُّد المهام سلسًا وفعَّالًا.
أدوات المراقبة والتحكم لمكتب المساعدة
عرض الجلسات النشطة للمستخدمين، وحل المشكلات، وإرسال التنبيهات الجماعية، ومراقبة الموارد الحيوية للنظام - كل ذلك من لوحة معلومات مركزية.
دعم التوافر العالي وتجاوز الفشل
تمكين موازنة الأعباء والتخلص من نقاط الفشل الفردية باستخدام خيار التوافر العالي. مزامنة ملفات التعريف عبر الأنظمة وتحسين مدة التشغيل في البيئات متعددة الأنظمة.
الأمن الفعَّال والمصادقة القوية
يضمن دعم المصادقة متعددة العوامل، وPassTickets، والتكامل مع IBM RACF/ACF2 تسجيل دخول آمنًا والتحكم في الوصول إلى الجلسات.
دعم نقاط الدخول متعددة الشبكات
إعداد نقاط وصول متعددة للبوابة، لكل منها جلساته وإعداداته الأمنية الفريدة. يدعم هذا النهج أدوار المستخدمين ومواقعهم المختلفة، ما يمنح الفرق مرونة الاتصال عبر مسارات وصول مخصصة ومضبوطة.
أدوات إعداد تقارير الملفات الشخصية وتصدير XML
عرض وتصدير ملفات المستخدمين، ومعلومات الجلسات، وبيانات الوصول بصيغة XML. تبسيط مهام المسؤولين، ودعم عمليات التدقيق، والتكامل مع الأدوات الخارجية لتحسين الرؤية وإدارة البيانات عبر النظام.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يبسِّط IBM CL/SuperSession استخدام المحطة الطرفية 3270 من خلال دمج الوصول والجلسات.

 اقرأ دليل المستخدم
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم خدمات دورة الحياة والدعم المجتمع