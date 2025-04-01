قم بتعديل التاريخ والوقت الذي يتم إرجاعه إلى z/OS التطبيق أثناء طلبات الوقت (SVC 11 أو طلبات وقت الكمبيوتر الشخصي) من خلال تحديد الأنماط أو التطبيق أو المعاملات أو المستخدمين أو أسماء مساحة العنوان. استخدم IBM ®CICS Transaction Server لاختبار الأبعاد الزمنية في ®CICS Open Transaction Environment (OTE) وعملية IBM HourGlass ®CICS Batch Time Management لتعيين التاريخ والوقت لمنطقة ®CICS.

®يمكن لمستخدمي CICS أيضًا تعيين حقل EIBDATE وتوسيع وظائف الوقت والتاريخ الدقيقة بغض النظر عن المنطقة الزمنية.