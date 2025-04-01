قم بمحاكاة أي تاريخ ووقت - الماضي أو الحاضر أو المستقبل - لاختبار التطبيق الحساس للوقت ®z/OS.
®IBM HourGlass هو محاكي ساعة لاختبار ®z/OS التطبيق، مما يتيح محاكاة التواريخ والأوقات دون تغيير رمز التطبيق أو الحاجة إلى بيئة حوسبة منفصلة.
استخدم IBM HourGlass لتمكين اختبار التطبيق المركزي على IBM z/OS من خلال تعيين تواريخ وأوقات محددة. تساعد المعلومات التكنولوجية على تنسيق الوظائف عبر المناطق الزمنية، وتعزيز اختبار التطبيق وتحسين دقة وموثوقية مهمة حساسة التطبيق.
قم بمحاكاة أي تاريخ ووقت حتى نهاية عام 2099 على خادم ®IBM Z يعمل بمستوى مدعوم من z/OS. اختبر التطبيقات الحساسة للوقت بدقة لتجنب المشاكل المكلفة بعد النشر.
قم بأتمتة اختبار التاريخ والوقت دون تغيير التعليمات البرمجية أو إعادة البرمجة أو تغيير JCL وقت التشغيل. استخدام القدرات الموسعة للبحث عن عناصر التحكم HourGlass وإيجادها وتعديلها
تحديد المشكلات المحتملة في التطبيقات التي تطلب تاريخ النظام ووقته وحلها. استخدم HourGlass لتحقيق التنفيذ الموثوق به للتطبيق الحساس للوقت.
تمكين الاختبار المرن لسيناريوهات نهاية الفترة (على سبيل المثال، نهاية الأسبوع أو الشهر أو الربع أو السنة)، عبر منتصف الليل أو أحداث حساس أخرى. استخدم مركز التحكم في HourGlass Center لتحديد اختبارات للمهام الفردية أو إنشاء سيناريوهات عشوائية عبر برامج متعددة. تسمح لك ميزة الأمان بالتحكم في الوصول حسب المبرمج ومجموعة الوظائف أو الفئة. تتوفر المساعدة عبر الإنترنت في جميع لوحات مركز التحكم.
قم بتعديل التاريخ والوقت الذي يتم إرجاعه إلى z/OS التطبيق أثناء طلبات الوقت (SVC 11 أو طلبات وقت الكمبيوتر الشخصي) من خلال تحديد الأنماط أو التطبيق أو المعاملات أو المستخدمين أو أسماء مساحة العنوان. استخدم IBM ®CICS Transaction Server لاختبار الأبعاد الزمنية في ®CICS Open Transaction Environment (OTE) وعملية IBM HourGlass ®CICS Batch Time Management لتعيين التاريخ والوقت لمنطقة ®CICS.
®يمكن لمستخدمي CICS أيضًا تعيين حقل EIBDATE وتوسيع وظائف الوقت والتاريخ الدقيقة بغض النظر عن المنطقة الزمنية.
قم بإجراء اختبارات متزامنة بتواريخ مختلفة للنظام، مع الحفاظ على عرض كل مستخدم للتاريخ بشكل مستقل. اضبط حقول التاريخ والوقت في IMS IOPCB على أي قيم مطلوبة دون الحاجة إلى إعادة ربط التطبيق.