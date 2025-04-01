IBM CICS Transaction Server for z/OS
خادم تطبيقات قوي متعدد اللغات يعمل على نظام IBM z/OS
رسم توضيحي كرتوني لامرأة تستخدم جهاز كمبيوتر، وخلفها وحدة خوادم وعدد من الخزائن.

يُعَدّ IBM CICS® Transaction Server، الذي يطلق عليه غالبًا CICS، منصة خادم تطبيقات عالمية المستوى، وآمنة، وقوية، وقابلة للتوسع، ومتعددة اللغات، وتُستخدم لاستضافة تطبيقات معاملات مؤسستك في بنية هجينة.

يُعَدّ IBM CICS Transaction Server خادم تطبيقات يوفر بيئة لاستضافة التطبيقات التي تقدم خدمات لمعالجة جوانب مهمة، مثل الخصائص الأمنية، أو المعاملات، أو تبادل البيانات بين التطبيقات الجديدة والحالية. يمكن لـ CICS توفير هذه الخدمات للتطبيقات المكونة من عناصر مكتوبة بلغات برمجة مختلفة، وهو ما يسمح بتحديثها باستخدام اللغات التي تناسب مهارات المطورين لديك واحتياجات عملك.

يعزز IBM CICS ذلك من خلال تقديم:

  • الأمن: عناصر تحكم قوية لتأمين المعاملات، والموارد، والشبكات، علاوة على استخدام إدارة أمن z/OS ومرجعية الامتثال.
  • قابلية التوسع: التطبيقات التي توسِّع أحمال التشغيل وتحدد أولوياتها بكفاءة، بما يطلق الإمكانات الكاملة لـ IBM Z و z/OS sysplex لتلبية احتياجات مؤسستك.
  • المرونة: مجموعة مختارة من اللغات المألوفة وأطر العمل لدمج وتحديث تطبيقات وبيانات IBM Z لديك.
الترقية إلى أحدث إصدار
ما الجديد؟ تحديثات وتحسينات CICS
المزايا
تحديث تجارب تطبيقات CICS

أطلِق العنان لإمكانية الوصول إلى تطبيقات CICS من خلال تمكين واجهة برمجة التطبيقات (API) والمراسلة وبث الأحداث باستخدام Event Streams والذكاء الاصطناعي.

 زيادة سرعة إنجاز الأعمال باستخدام CICS Transaction Server
استخدام واجهات برمجة التطبيقات ®Java للمؤسسات

تمنحك Java 11، وJakarta 9، وEclipse MicroProfile 5 أساسًا متينًا لعناصر Java.

 البدء باستخدام Java في CICS
تحسين إنتاجية المطورين

يمكنك أتمتة كيفية البناء والنشر باستخدام منشئ موارد Maven، وGradle، وAnsible، وCICS Transaction Server.

 ميزات تجربة المطور
إدخال تحسينات على إدارة الأمن والامتثال

يمكنك تعزيز الأمن في طبقات الشبكة باستخدام Transport Layer Security (TLS) 1.3 وحل المشكلات الأمنية على مستوى sysplex وأتمتة الأدلة الخاصة لتحقيق الامتثال.

 أمن طبقة النقل
انخفاض تكلفة الإدارة

استمرار إصدار ميزات مهمة لإدارة النظام، تتضمن سياسات جديدة وعمليات تجاوز الموارد، والمراقبة والتشخيص لإدارة مناطق CICS بشكل أفضل.

 ميزات إدارة النظام
تكامل التطبيقات مع CICS Transaction Gateway

يُعَدّ CICS Transaction Gateway (CICS® TG) بمثابة موصل عالي الأداء وآمن يمكّن العديد من العملاء من الوصول إلى خادم المعاملات CICS والتفاعل معه. كما أنه يسهّل التكامل بين المنصات المختلفة وCICS TS، وهو ما يتيح معالجة المعاملات بسلاسة.

 استكشف CICS TG
قارن الإصدارات

سواء أكنت تريد تجربة الميزات الجديدة لـ CICS Transaction Server لأول مرة أو إعداد نظام إنتاج، فإن IBM توفر إصدارًا يلائم احتياجاتك.

 قم بتنزيل الإصدار التجريبي المفتوح للوصول المبكر إلى القدرات الجديدة
الإصدارات الإصدار التجريبي للمطور

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خيارات الترخيص

بدون رسوم

رسوم الترخيص الشهري

رسوم لمرة واحدة

سعة المهمة

مهام للمستخدم بحد أقصى 30 مهمة

عدد غير محدود من المهام

عدد غير محدود من المهام

تاريخ انتهاء صلاحية المنتج

تنتهي صلاحيته بعد 90 يومًا من تاريخ الطلب

خدمة ممتدة دون تاريخ انتهاء

خدمة ممتدة دون تاريخ انتهاء

الاستخدام

للاستخدام غير الإنتاجي فقط

استخدام إنتاجي

استخدام إنتاجي

الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)

 الخطورة 3 و4 فقط

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
التفاصيل الفنية

قبل أن تتمكن من تثبيت CICS Transaction Server for z/OS، هناك خطوات تحضيرية يجب القيام بها، مثل:

  • اختيار حزمة التوزيع
  • التحقق من متطلبات النظام
  • استكشف CICS Explore
اطَّلع على جميع المتطلبات الأساسية
السيناريوهات

اكتشف السيناريوهات التي تصف كيف يمكنك تحقيق أهداف عمل محددة باستخدام ميزات CICS Transaction Server. 

 باستخدام موجزات Atom ومعالجة الأحداث لإدارة طلبات العملاء تشغيل التطبيقات الحالية على TCBs المفتوحة دون تغيير التعليمات البرمجية
الموارد مقدمة إلى CICS

اكتشف ما هو خادم التطبيقات وما يقدمه للمطورين وما يميز CICS كخادم تطبيقات متعدد اللغات.

التخطيط البنيوي لحلول Java لـ CICS

اكتشف أسباب تطوير تطبيقات Java في CICS Transaction Server ونماذج الاستخدام المتنوعة لتطبيقات Java في CICS.

 تطوير تطبيقات ويب RESTful لـ Liberty في CICS

دليل إرشادي خطوة بخطوة لإنشاء تطبيق RESTful Java بسيط، ثم نشره في WebSphere Liberty الذي يعمل في CICS.

 توسيع تطبيق ويب CICS باستخدام JCICS

دليل إرشادي خطوة بخطوة لتطوير CICS Java، يوضح كيفية الوصول إلى موارد CICS الشائعة باستخدام JCICS API.

 تحديث التطبيقات باستخدام CICS

يركز منشور IBM Redpaper هذا على تحديث تطبيقات CICS هذه، وهوما يسمح لها بالتكامل مع التطبيقات السحابية الأصلية.

منتجات ذات صلة IBM Z Security and Compliance Center

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 IBM z/OS® Connect

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 IBM CICS Performance Analyzer for z/OS

اكتسب المعارف من خلال التحليل الشامل والطريقة المرنة لإعداد التقارير.

 IBM Developer for z/OS

مجموعة أدوات شاملة وقوية لتطوير تطبيقات z/OS.
الخطوات التالية

اكتشف IBM CICS Transaction Server. حدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
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