IBM CICS Transaction Server for z/OS

يُعَدّ IBM CICS® Transaction Server، الذي يطلق عليه غالبًا CICS، منصة خادم تطبيقات عالمية المستوى، وآمنة، وقوية، وقابلة للتوسع، ومتعددة اللغات، وتُستخدم لاستضافة تطبيقات معاملات مؤسستك في بنية هجينة.
يُعَدّ IBM CICS Transaction Server خادم تطبيقات يوفر بيئة لاستضافة التطبيقات التي تقدم خدمات لمعالجة جوانب مهمة، مثل الخصائص الأمنية، أو المعاملات، أو تبادل البيانات بين التطبيقات الجديدة والحالية. يمكن لـ CICS توفير هذه الخدمات للتطبيقات المكونة من عناصر مكتوبة بلغات برمجة مختلفة، وهو ما يسمح بتحديثها باستخدام اللغات التي تناسب مهارات المطورين لديك واحتياجات عملك.
يعزز IBM CICS ذلك من خلال تقديم:
أطلِق العنان لإمكانية الوصول إلى تطبيقات CICS من خلال تمكين واجهة برمجة التطبيقات (API) والمراسلة وبث الأحداث باستخدام Event Streams والذكاء الاصطناعي.
تمنحك Java 11، وJakarta 9، وEclipse MicroProfile 5 أساسًا متينًا لعناصر Java.
يمكنك أتمتة كيفية البناء والنشر باستخدام منشئ موارد Maven، وGradle، وAnsible، وCICS Transaction Server.
يمكنك تعزيز الأمن في طبقات الشبكة باستخدام Transport Layer Security (TLS) 1.3 وحل المشكلات الأمنية على مستوى sysplex وأتمتة الأدلة الخاصة لتحقيق الامتثال.
استمرار إصدار ميزات مهمة لإدارة النظام، تتضمن سياسات جديدة وعمليات تجاوز الموارد، والمراقبة والتشخيص لإدارة مناطق CICS بشكل أفضل.
يُعَدّ CICS Transaction Gateway (CICS® TG) بمثابة موصل عالي الأداء وآمن يمكّن العديد من العملاء من الوصول إلى خادم المعاملات CICS والتفاعل معه. كما أنه يسهّل التكامل بين المنصات المختلفة وCICS TS، وهو ما يتيح معالجة المعاملات بسلاسة.
سواء أكنت تريد تجربة الميزات الجديدة لـ CICS Transaction Server لأول مرة أو إعداد نظام إنتاج، فإن IBM توفر إصدارًا يلائم احتياجاتك.
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