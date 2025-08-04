إصدار IBM Developer for z/OS Enterprise (IDzEE)

تحديث IBM z/OS وتسريع تطويره باستخدام مجموعة أدوات شاملة تدعم ممارسات عمليات التطوير.

مجموعة أدوات لزيادة إنتاجية المطورين

يقدِّم IBM Developer for z/OS ‏(IDz)، المعروف سابقًا باسم Rational Developer for z Systems ‏(RDz)، أدوات تطوير وصيانة قائمة على Eclipse، لدعم أدوات تطوير التطبيقات باستخدام COBOL، وPL/I، وHigh Level Assembler ‏(HLASM)، وREXX، وC/C++‎، وJCL، وJava.

يوسِّع IBM Developer for z/OS Enterprise Edition ‏(IDzEE) هذه القدرات من خلال دعم Visual Studio Code ‏(VS Code)، وتصحيح الأخطاء بكامل الميزات، وأدوات الإنشاء للمستخدم، والنشر ضمن مسار تكامل/نشر مستمر (CI/CD). يتم كل ذلك باستخدام ترخيص موحَّد، ما يوفر أساسًا قويًا لتكامل الذكاء الاصطناعي.

 فهم المتطلبات الفنية تعرّف على الجديد
اختَر أسلوب التعديل المفضل

اختَر بين Eclipse في IDz أو VS Code الذي يتضمن خيارًا عبر المتصفح في IDzEE؛ لدعم جميع مستويات المهارة باستخدام أدوات مألوفة.
تصحيح الأخطاء في أي وقت ومن أي مكان

تمكَّن من تصحيح الأخطاء باستخدام Eclipse في IDz، أو وسِّع نطاق العمل إلى VS Code و3270 ضمن IDzEE للحصول على تجربة تصحيح مرنة وشاملة على النظام الرئيسي.
مصمَّم خصيصًا لعمليات التطوير

يدعم IDzEE نظام Git، ومسارات CI/CD، وعمليات الإنشاء التلقائية، والتطوير السحابي، ما يُتيح للفرق توسيع نطاق التسليم باستخدام ممارسات عمليات التطوير الحديثة.
الأساس للذكاء الاصطناعي

عزِّز الإنتاجية باستخدام أدوات تساعد على تحسين الفهم وتسريع جهود تحديث التطبيقات.

المزايا

تنقُّل ذكي في التعليمات البرمجية

تتضمن المحررات الحديثة في IDzEE ميزات مثل الإكمال التلقائي، والتحقق من الصياغة، ومخططات تدفق البيانات والتحكم، وخيارات بأسلوب ISPF لتلبية احتياجات جميع المطورين.

اختَر عميلًا البحث عن الثغرات الأمنية

يتحقق ZCodeScan من الانتهاكات الأمنية ويُجري مراجعات للتعليمات البرمجية عبر تطبيقات z/OS بهدف تحسين جودة التعليمات البرمجية.

اكتشِف ZCodeScan تصحيح الأخطاء المتعمّق عبر بيئات التطوير المتكاملة

تمكَّن من تصحيح تطبيقات z/OS عبر VS Code و3270 وEclipse. توفِّر تقنية التصحيح إمكانيات تنقُّل واسعة داخل البرنامج، إلى جانب القدرة على تعديل قِيَم المتغيرات والسجلات.

اكتشِف IBM z/OS Debugger التطوير المدعوم بالسحابة

الوصول إلى VS Code في المتصفح من مثيل السحابة. من الممكن أن تتعاون وتُبرمج الفِرَق دون قيود.

المنصات السحابية والقائمة على المتصفح التطوير المتوازي

وحِّد أسلوب التطوير المتوازي عبر المنصات من خلال التكامل المدمج مع Git باستخدام IBM® Dependency Based Build، أو من خلال التكامل مع أدوات إدارة المكتبات التقليدية مثل IBM® Engineering Workflow Management أو CA Endevor.

اكتشِف Dependency Based Build النشر المؤتمت

مكِّن فرق التطوير من تنفيذ عمليات نشر مؤتمتة لتطبيقات z/OS في بيئات الاختبار والإنتاج على حد سواء.

اكتشِف Wazi Deploy تحليل البرامج قيد التشغيل

تتتبَّع تغطية التعليمات البرمجية الأسطر التي يتم تنفيذها في البرنامج، وتُقارنها بإجمالي الأسطر القابلة للتنفيذ لفهم مدى تغطية مسارات التعليمات البرمجية.

اكتشِف تغطية التعليمات البرمجية ترخيص Enterprise

يُعَد IDzEE ترخيصًا بنظام الوحدات (Value Unit) يتضمن أدوات التطوير الأساسية. قم بالترقية إلى Application Delivery Foundation for z/OS ‏(ADFz) للحصول على المزيد من أدوات التحليل.

اقرأ عن ترخيص المنتجات

قارن الإصدارات

الإصدارات IBM Developer for z/OS

مجموعة أدوات Eclipse لتصميم تطبيقات z/OS وإنشائها وتصحيحها وصيانتها ضمن سلسلة أدوات عمليات التطوير.

 الإصدار التجريبي من IDz on VS Code IBM Developer for z/OS Enterprise Edition

جميع قدرات IBM Developer for z/OS بالإضافة إلى ميزات إضافية للتحرير والبناء والنشر ضمن ترخيص مؤسسي واحد.

 Application Delivery Foundation for z/OS

تتوفر جميع قدرات IBM Developer for z/OS Enterprise Edition بالإضافة إلى أدوات التطوير الإضافية في ترخيص مؤسسي واحد.

 الإصدار التجريبي من ADFz

متاح في Passport Advantage

متاح في Shopz

نوع الترخيص

حسب المستخدم (ممنوح ترخيص Authorized أو Floating)

حسب السعة (وحدة القيمة)

حسب السعة (وحدة القيمة)

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
مبرمج شاب من أصول أفريقية يكتب تعليمات برمجية أثناء جلوسه في مكان عمله مع ثلاث شاشات داخل المكتب. الصورة تركِّز على الشاشة.
تحديث الكمبيوتر المركزي من خلال عمليات التطوير

تُمكِّن مجموعة سويد بنك (Swedbank) مطوريها من البرمجة وتحسين التطبيقات بشكل أكثر فعالية من خلال التحديث المستمر للكمبيوتر المركزي وإعادة تهيئة الأدوات.

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ردهة داخلية في مكتب بنك Danske مع أشخاص يمشون
التمايز التنافسي في القطاع المصرفي

بعد الترقية إلى مجموعة أدوات شاملة، يحقق بنك Danske ابتكارًا أسرع في الخدمات المصرفية وخدمة العملاء باستخدام أنظمة IBM Z. 

 اقرأ عن بنك Danske
رجل أعمال يستخدم هاتفًا ذكيًا تظهر على شاشته معلومات مصرفية واتصال بشبكة البيانات، في سياق الخدمات المصرفية عبر الهاتف والدفع الإلكتروني.
خدمات مصرفية من الجيل التالي

نشرت Garanti BBVA Technology مجموعة أدوات متقدمة وشاملة لتطوير تطبيقات IBM z/OS وصيانتها لتعزيز الكفاءة وتبسيط عمليات التطوير.

 اقرأ عن Garanti BBVA Teknoloji
راجعت سيدة أعمال وثائق الرهن العقاري والعقد مع العميل، موضِّحة تفاصيل القرض والائتمان، وناقشت معه تأمين الملكية وغيرها من المسائل المالية. التمويل والائتمان والدفع.
تسريع إصدار خدمات رقمية جديدة

طبَّقت شركة State Farm ممارسات عمليات التطوير على أنظمة IBM z/OS باستخدام أدوات حديثة متوافقة مع معايير الصناعة لتعزيز ممارسات تطوير حديثة ومتسقة عبر بيئات تقنية متنوعة.

 اقرأ عن State Farm
صورة مقربة لامرأة من أصول أفريقية تقوم بالسحب باستخدام بطاقة ائتمان.
تعزيز الاستقلالية في تطوير البرمجيات

بهدف تعزيز المرونة وزيادة الكفاءة، شرع بنك BNP Paribas في إعادة هيكلة بيئة تطوير البرمجيات الخاصة بأنظمته المؤسسية. 

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رجل يمسك بهاتف ذكي في يده، ضمن مشهد يعكس تقنيات الاتصال الرقمي على مكتب عمل.
خدمات مصرفية آمنة وبسيطة ومريحة

قام أحد البنوك الكبرى في أمريكا الشمالية بالترقية إلى COBOL 6 واستثمر في أدوات مرنة وفعَّالة من حيث التكلفة لعمليات التطوير لجعل الخدمات المصرفية أكثر أمانًا وبساطة وسهولة للعملاء. 

 اقرأ عن بنك North American

الموارد

مكتبة الموارد

استكشف مجموعة من المعلومات المتعمقة حول IBM Developer for z/OS.
تعلُّم عمليات التطوير

تم تصميم الدورات الذاتية ودورات التدريب مع المدربين؛ لتعريف المستخدمين بالقدرات، والحصول على الشارات، واستكشاف موارد المنتج.

بودكاست Z DevOps Talks

استمِع إلى حلقات مع قادة تقنيين يستعرضون القدرات الجديدة والقائمة، ويشاركون تجاربهم، ويعززون الإنتاجية.
تحويل الأنظمة الهجينة باستخدام عمليات التطوير

تعرَّف على كيفية إدارة شركة Westfield Insurance لجهود التحوُّل الهجين باستخدام عمليات التطوير عبر السحابة والبنية التحتية المحلية.
Host Configuration Assistant

يمكنك تبسيط التخطيط وتكوين منتجات تطوير IBM Z (بما فيها IDz) باستخدام الدليل الإرشادي خطوة بخطوة.
الخطوات التالية

تعرف أكثر على مجموعة أدوات شاملة وفائقة الإمكانات لتطوير تطبيقات z/OS. حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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