تحديث IBM z/OS وتسريع تطويره باستخدام مجموعة أدوات شاملة تدعم ممارسات عمليات التطوير.
يقدِّم IBM Developer for z/OS (IDz)، المعروف سابقًا باسم Rational Developer for z Systems (RDz)، أدوات تطوير وصيانة قائمة على Eclipse، لدعم أدوات تطوير التطبيقات باستخدام COBOL، وPL/I، وHigh Level Assembler (HLASM)، وREXX، وC/C++، وJCL، وJava.
يوسِّع IBM Developer for z/OS Enterprise Edition (IDzEE) هذه القدرات من خلال دعم Visual Studio Code (VS Code)، وتصحيح الأخطاء بكامل الميزات، وأدوات الإنشاء للمستخدم، والنشر ضمن مسار تكامل/نشر مستمر (CI/CD). يتم كل ذلك باستخدام ترخيص موحَّد، ما يوفر أساسًا قويًا لتكامل الذكاء الاصطناعي.
اختَر بين Eclipse في IDz أو VS Code الذي يتضمن خيارًا عبر المتصفح في IDzEE؛ لدعم جميع مستويات المهارة باستخدام أدوات مألوفة.
تمكَّن من تصحيح الأخطاء باستخدام Eclipse في IDz، أو وسِّع نطاق العمل إلى VS Code و3270 ضمن IDzEE للحصول على تجربة تصحيح مرنة وشاملة على النظام الرئيسي.
يدعم IDzEE نظام Git، ومسارات CI/CD، وعمليات الإنشاء التلقائية، والتطوير السحابي، ما يُتيح للفرق توسيع نطاق التسليم باستخدام ممارسات عمليات التطوير الحديثة.
عزِّز الإنتاجية باستخدام أدوات تساعد على تحسين الفهم وتسريع جهود تحديث التطبيقات.
تتضمن المحررات الحديثة في IDzEE ميزات مثل الإكمال التلقائي، والتحقق من الصياغة، ومخططات تدفق البيانات والتحكم، وخيارات بأسلوب ISPF لتلبية احتياجات جميع المطورين.
يتحقق ZCodeScan من الانتهاكات الأمنية ويُجري مراجعات للتعليمات البرمجية عبر تطبيقات z/OS بهدف تحسين جودة التعليمات البرمجية.
تمكَّن من تصحيح تطبيقات z/OS عبر VS Code و3270 وEclipse. توفِّر تقنية التصحيح إمكانيات تنقُّل واسعة داخل البرنامج، إلى جانب القدرة على تعديل قِيَم المتغيرات والسجلات.
الوصول إلى VS Code في المتصفح من مثيل السحابة. من الممكن أن تتعاون وتُبرمج الفِرَق دون قيود.
وحِّد أسلوب التطوير المتوازي عبر المنصات من خلال التكامل المدمج مع Git باستخدام IBM® Dependency Based Build، أو من خلال التكامل مع أدوات إدارة المكتبات التقليدية مثل IBM® Engineering Workflow Management أو CA Endevor.
مكِّن فرق التطوير من تنفيذ عمليات نشر مؤتمتة لتطبيقات z/OS في بيئات الاختبار والإنتاج على حد سواء.
تتتبَّع تغطية التعليمات البرمجية الأسطر التي يتم تنفيذها في البرنامج، وتُقارنها بإجمالي الأسطر القابلة للتنفيذ لفهم مدى تغطية مسارات التعليمات البرمجية.
يُعَد IDzEE ترخيصًا بنظام الوحدات (Value Unit) يتضمن أدوات التطوير الأساسية. قم بالترقية إلى Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz) للحصول على المزيد من أدوات التحليل.
مجموعة أدوات Eclipse لتصميم تطبيقات z/OS وإنشائها وتصحيحها وصيانتها ضمن سلسلة أدوات عمليات التطوير.
جميع قدرات IBM Developer for z/OS بالإضافة إلى ميزات إضافية للتحرير والبناء والنشر ضمن ترخيص مؤسسي واحد.
تتوفر جميع قدرات IBM Developer for z/OS Enterprise Edition بالإضافة إلى أدوات التطوير الإضافية في ترخيص مؤسسي واحد.
متاح في Passport Advantage
متاح في Shopz
حسب المستخدم (ممنوح ترخيص Authorized أو Floating)
حسب السعة (وحدة القيمة)
حسب السعة (وحدة القيمة)
يتضمن IBM Developer for z/OS
يتضمن ZCodeScan
يتضمن IBM Wazi Deploy
يتضمن جميع قدرات التصحيح
رئيس هندسة الخدمات المصرفية الأساسية في بنك ANZ
نحن نؤمن بأن نجاحنا يثبت للصناعة أن تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي ليس باهظ التكلفة أو صعب التنفيذ كما هو شائع أو يُشاع. نجاحنا يمكن أن يمنح المؤسسات الأخرى مزيدًا من الثقة في إمكانية تحقيق قيمة كبيرة من خلال التحديث التقني والثقافي لتطبيقات وفرق الكمبيوتر المركزي. “
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